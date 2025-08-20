Beyerdynamic prezentuje nowe słuchawki gamingowe. MMX 150 i MMX 230 wireless zadebiutowały na Gamescom 2025 

MMX 150 Wireless i MMX 230 Wireless debiutują w Kolonii

MMX 150 wireless to propozycja dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko słuchawek do grania. Wyposażono je w 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne, które powinny zapewnić przyzwoitą jakość dźwięku nie tylko podczas rozgrywki. Opóźnienia na poziomie zaledwie 30 milisekund zapewnia dedykowany klucz sprzętowy USB-C, co brzmi obiecująco, choć warto poczekać na testy w praktyce.

Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, producent postawił na Bluetooth 5.3 z kodekami LC3, co teoretycznie powinno przełożyć się na niższe zużycie energii. Żywotność baterii sięga imponujących 50 godzin na jednym ładowaniu, co przy dzisiejszych standardach wypada naprawdę przyzwoicie.

Ciekawym rozwiązaniem jest odłączany mikrofon META VOICE z funkcją sidetone, który po odpięciu zamienia zestaw w zwykłe słuchawki nauszne. Sam mikrofon oferuje pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz i można go wyciszyć w dowolnym momencie. Ważące 336 gramów słuchawki wyposażono w wymienne, oddychające welurowe nauszniki, co powinno zwiększyć komfort podczas dłuższych sesji.

Flagowy model MMX 230 wireless skierowano do bardziej wymagających użytkowników. Słuchawki wykorzystują najnowszy standard Bluetooth 6.0, który ma zapewniać ultraniskie opóźnienia kluczowe i szczególnie ważne w grach e-sportowych gdzie każda milisekunda ma znaczenie. Topowy model wyróżnia się aktywną redukcją szumów (ANC) współpracującą z 40-milimetrowymi przetwornikami dynamicznymi. Mikrofon wyposażono dodatkowo w funkcję ENC (Environmental Noise Cancellation), czyli cyfrową redukcję hałasów z otoczenia. Ciekawe jak te rozwiązania sprawdzą się w typowych warunkach domowych gdzie nie zawsze mamy do czynienia z idealnym studiem nagraniowym.

Rewolucyjną jak na gamingowy sprzęt cechą jest wymienna bateria. Użytkownicy mogą samodzielnie otworzyć nausznię i wymienić akumulator, co zdecydowanie przedłuża żywotność całego zestawu. Pojedyncze ładowanie ma wystarczać na nawet 60 godzin pracy, czyli o 10 godzin więcej niż w podstawowym wariancie. Co ciekawe, pomimo dodatkowych funkcji, model waży jedynie 320 gramów, czyli jest lżejszy od MMX 150.

Oba modele mają trafić do sprzedaży w czwartym kwartale 2025 roku przez oficjalny sklep internetowy Beyerdynamic, Amazon oraz sklepy detaliczne. Ceny nie należą do najniższych, ponieważ za MMX 150 wireless zapłacimy 179 euro, czyli około 760 złotych, za to drugi flagowy model MMX 230 wireless będzie kosztował 249 euro, czyli około 1058 złotych.

Producent zapewnia o użyciu materiałów premium i niemieckim designie, co przy tych cenach jest raczej standardem niż luksusem. Słuchawki będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: klasycznej czarnej i arktycznej bieli. Modułowa konstrukcja z wymiennymi welurowymi nausznikami i częściami zamiennymi dostępnymi osobno to rozwiązanie, które powinno docenić każdy, kto planuje używać sprzętu dłużej niż sezon.

Beyerdynamic wyraźnie stawia na jakość wykonania i uniwersalność, oferując alternatywę dla typowo gamingowych słuchawek. Czy ta strategia się sprawdzi? Ceny są dość wysokie jak na rynek gamingowy, ale niemiecka precyzja i jakość wykonania mogą przekonać tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko efektownego wyglądu.