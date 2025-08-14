Wideo w CarPlay — iOS 26 wprowadzi długo oczekiwaną funkcję

Apple CarPlay z odtwarzaniem wideo w iOS 26. Oczywiście z ograniczeniami

Apple szykuje poważną zmianę w swoim systemie samochodowym, która może zaskoczyć nawet długoletnich użytkowników. Po latach wyraźnego unikania rozwiązań rozrywkowych w CarPlay, firma w końcu zdecydowała się na krok, który wielu uzna za spóźniony. To ewolucja wymuszona przez konkurencję i oczekiwania kierowców, choć z charakterystycznym dla Apple podejściem do bezpieczeństwa.

Czytaj też: Beta iOS 26 ujawnia nowy gest dla AirPodsów. To będzie rewolucja

Jak wynika z najnowszych doniesień, najnowsza aktualizacja systemu wprowadzi możliwość odtwarzania treści wideo. Nowość o nazwie „video in the car” pozwala aplikacjom na wyświetlanie materiałów wideo na ekranie CarPlay. Apple podkreśla, że jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy samochód jest zaparkowany, co ma zapobiegać dekoncentracji kierowcy. Na stronie dla deweloperów Apple zachęca do integracji tej funkcji, która ma działać w oparciu o technologię AirPlay.

Czytaj też: CarPlay w iOS 26 rozwiąże największy koszmar kierowców. Przychodzące połączenia już nie zasłonią nawigacji

Niestety, jest jeden istotny warunek. Producenci samochodów będą musieli wyrazić zgodę na włączenie tej opcji w swoich pojazdach. Oznacza to, że funkcja nie pojawi się automatycznie we wszystkich samochodach, a jej wdrożenie może być opóźnione lub w ogóle nie nastąpić, jeśli dany producent zdecyduje się jej nie wspierać. Z tego powodu, chociaż iOS 26 oficjalnie wprowadzi takie usprawnienie, nie należy oczekiwać jego powszechnej dostępności od momentu premiery we wrześniu.

Czytaj też: OnePlus 13 zyskuje funkcję „AI Perfect Shot” – koniec ze zmrużonymi oczami na zdjęciach

Nie jest to rozwiązanie pionierskie, bo podobne funkcje od lat oferują choćby samochody Tesli czy modele z systemem Android Automotive. Apple jednak konsekwentnie opierało się tej tendencji, skupiając się głównie na narzędziach wspomagających jazdę. Najwyraźniej firma w końcu dojrzała do tego kroku albo ugięła się pod presją użytkowników. Tak czy inaczej, jest szansa, że w waszym samochodzie będziecie mogli z tego skorzystać. Jeśli chodzi o resztę nowości w iOS 26, te powinny zostać udostępnione jesienią bez takich ograniczeń. Użytkownicy zyskają między innymi odświeżone ikony, więcej opcji personalizacji interfejsu oraz widżety. Najbardziej widoczna będzie nowa estetyka Liquid Glass, która przeniesie styl nowego oprogramowania do wnętrz samochodów. Apple zapowiada, że to rozwiązanie zapewni spójniejsze wrażenia podczas jazdy, lepiej integrując smartfon z pojazdem.

Czytaj też: Galaxy S26 Edge będzie jeszcze smuklejszy, ale bateria urośnie

Kolejna istotna nowość to Aktywności na Żywo, które będą wyświetlać kluczowe powiadomienia w sposób minimalizujący rozproszenie uwagi kierowcy. Równolegle pojawią się ulepszenia w aplikacjach Muzyka i Wiadomości. Warto przy tym wspomnieć o szerszym kontekście – wprowadzeniu CarPlay Ultra, które nastąpiło w maju 2025 roku po pewnych opóźnieniach. Ten zaawansowany system oferuje znacznie głębszą integrację z samochodem niż standardowe CarPlay, obejmując personalizację całego kokpitu, włącznie z wyświetlaczem instrumentów. Wersja Ultra pozwala kontrolować nie tylko multimedia, ale także klimatyzację, system audio czy nawet monitorować ciśnienie w oponach. Aston Martin został pierwszym partnerem pilotażowym, a do współpracy dołączyły marki takie jak Kia, Hyundai, Porsche, Genesis, Ford, Nissan, Infiniti, Jaguar i Honda, choć niektórzy są temu przeciwni, rozwijając własne rozwiązania.