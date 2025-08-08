Nowy CarPlay w iOS 26 z rewolucyjnym ulepszeniem. Rozmowy w samochodzie staną się wygodniejsze

Do tej pory przychodzące połączenia całkowicie blokowały wyświetlacz CarPlay w starszych wersjach systemu. Kierowcy tracili wtedy dostęp do map, wskazówek nawigacyjnych czy informacji o ruchu. Szczególnie kłopotliwe było to podczas podróży w nieznane rejony — zwłaszcza gdy telefon dzwonił akurat przed skrzyżowaniem wymagającym zmiany pasa. Problem wykraczał poza zwykłą niedogodność. Wielu użytkowników celowo ignorowało połączenia albo gorączkowo próbowało wrócić do nawigacji, co nie sprzyjało bezpieczeństwu. Dla osób często podróżujących służbowo — handlowców czy kurierów — stanowiło to prawdziwą zmorę.

Jesienią 2025 roku takie scenariusze mają odejść w niepamięć, bo Apple najwyraźniej w końcu wysłuchał narzekań użytkowników, postanawiając coś zrobić z tą niedogodnością. Zamiast tradycyjnego pełnoekranowego powiadomienia, iOS 26 wprowadzi dyskretny baner w dolnej części wyświetlacza. Zobaczymy, kto dzwoni (z nazwiskiem i zdjęciem kontaktowym) oraz będziemy mieli pod ręką przyciski do odebrania lub odrzucenia połączenia. Całość zajmie niewiele miejsca, nie zasłaniając istotnych elementów nawigacji.

To ulepszenie ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla osób, które często prowadzą rozmowy telefoniczne w drodze. Nowe rozwiązanie czerpie inspirację z designu iPhone’a, gdzie połączenia przychodzące nie zajmują już całego ekranu, a pojawiają się właśnie jako baner u góry, co znacznie usprawnia korzystanie z telefonu. Wprowadzając podobną funkcjonalność do CarPlay, Apple sprawi, że system stanie się bardziej spójny, bezpieczny i przyjazny dla kierowców.

Oprócz tego warto przypomnieć, że również jesienią gigant odmieni wizualnie CarPlay, wprowadzając tam design „Liquid Glass”. Nowością będą tryby jasny i ciemny, a także kompaktowe alerty dla wiadomości i innych powiadomień. Platforma wzbogaci się ponadto o widżety i Aktywności na żywo, a te same widżety, które zostały stworzone dla iPhone’ów, będą działać w nowym CarPlay, co nada platformie większą spójność z całym ekosystemem giganta.

iOS 26 przyniesie więc kierowcom naprawdę dużo zmian, choć jeśli chodzi o wygodę, zmiana sposoby wyświetlania połączeń może być jedną z najbardziej istotnych. Najważniejszym efektem tej aktualizacji będzie bowiem zmniejszenie rozproszenia uwagi podczas jazdy. Kierowcy nie muszą już wybierać między śledzeniem trasy a odebraniem telefonu. Choć rozwiązanie wydaje się oczywiste, jego wprowadzenie zajęło Apple kilka lat – warto więc docenić, że wreszcie się pojawia, nawet jeśli u konkurencji jest ono obecne od bardzo dawna.