Czy doczekaliśmy się obniżek? Nvidia obniża ceny topowych kart RTX 50 w Europie 

W końcu dostajemy powody do ostrożnego optymizmu, ponieważ po miesiącach niepewności i spekulacji na rynku kart graficznych, sytuacja zaczyna się wyraźnie poprawiać, choć nie dla wszystkich jednakowo. Decyzja Nvidii o korekcie cenowej nie jest przypadkowym ruchem marketingowym, ale odpowiedzią na konkretne czynniki ekonomiczne. Dotyczy ona jednak tylko wybranych modeli, co warto od razu podkreślić, aby nie tworzyć fałszywych oczekiwań. 
Przemysław Dwojacki
20.08.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Seria Nvidia GeForce RTX 50 otrzymuje 10% obniżki cen 

Najnowsze obniżki cen kart RTX 50 dotyczą wyłącznie modeli dostępnych w wersji Founders Edition. Flagowy model RTX 5090 spadł z początkowej ceny 2329 euro do 2099 euro, co daje redukcję o 9,9%. RTX 5080 potaniała z 1169 euro do 1059 euro, czyli o 9,4%. RTX 5070 doczekała się obniżki z 649 euro do 589 euro, co stanowi spadek o 9,2%. Pozostałe modele serii utrzymują dotychczasowe ceny. RTX 5070 Ti nadal kosztuje 879 euro, RTX 5060 Ti 16 GB pozostaje w cenie 399 euro, a RTX 5060 wciąż dostępna jest za 319 euro. Wszystkie podane kwoty zawierają już podatek VAT. 

Przyczyna tak selektywnych obniżek leży w specyfice rynku. Nvidia ma bezpośrednią kontrolę wyłącznie nad cenami modeli produkowanych jako karty Founders Edition. Pozostałe modele dostępne są tylko w wersjach producentów trzecich, takich jak ASUS, MSI czy Gigabyte, które ustalają własne ceny i marże, ograniczając wpływ grupy zielonych na końcową cenę detaliczną. 

Głównymi motorami europejskich obniżek są dwa czynniki ekonomiczne. Euro umocniło się aż o 11,87% wobec dolara amerykańskiego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co sprawia, że produkty wyceniane w dolarach stają się relatywnie tańsze dla europejskich konsumentów. Drugim elementem są niższe taryfy importowe na sprzęt komputerowy w Unii Europejskiej w porównaniu do Stanów Zjednoczonych. 

Seria RTX 50 zadebiutowała na początku 2025 roku w atmosferze prawdziwego chaosu. Niski stan magazynowy doprowadził wtedy do spekulacyjnych cen na platformach takich jak eBay, gdzie karty sprzedawano z ogromnymi narzutami. Obecna obniżka to już druga korekta cenowa w tym roku, co świadczy o stopniowej normalizacji sytuacji. Dodatkowo warto zachować zdrowy sceptycyzm, poprawa dostaw dotyczy głównie modeli z wyższej półki. Dodatkowo obniżki cen dotyczą wyłącznie rynku europejskiego, podczas gdy ceny w Stanach Zjednoczonych pozostają bez zmian, co potwierdza bezpośredni związek z kursem wymiany EUR/USD. 

