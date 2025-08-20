Czy doczekaliśmy się obniżek? Nvidia obniża ceny topowych kart RTX 50 w Europie 

Seria Nvidia GeForce RTX 50 otrzymuje 10% obniżki cen

Najnowsze obniżki cen kart RTX 50 dotyczą wyłącznie modeli dostępnych w wersji Founders Edition. Flagowy model RTX 5090 spadł z początkowej ceny 2329 euro do 2099 euro, co daje redukcję o 9,9%. RTX 5080 potaniała z 1169 euro do 1059 euro, czyli o 9,4%. RTX 5070 doczekała się obniżki z 649 euro do 589 euro, co stanowi spadek o 9,2%. Pozostałe modele serii utrzymują dotychczasowe ceny. RTX 5070 Ti nadal kosztuje 879 euro, RTX 5060 Ti 16 GB pozostaje w cenie 399 euro, a RTX 5060 wciąż dostępna jest za 319 euro. Wszystkie podane kwoty zawierają już podatek VAT.

Przyczyna tak selektywnych obniżek leży w specyfice rynku. Nvidia ma bezpośrednią kontrolę wyłącznie nad cenami modeli produkowanych jako karty Founders Edition. Pozostałe modele dostępne są tylko w wersjach producentów trzecich, takich jak ASUS, MSI czy Gigabyte, które ustalają własne ceny i marże, ograniczając wpływ grupy zielonych na końcową cenę detaliczną.

Głównymi motorami europejskich obniżek są dwa czynniki ekonomiczne. Euro umocniło się aż o 11,87% wobec dolara amerykańskiego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co sprawia, że produkty wyceniane w dolarach stają się relatywnie tańsze dla europejskich konsumentów. Drugim elementem są niższe taryfy importowe na sprzęt komputerowy w Unii Europejskiej w porównaniu do Stanów Zjednoczonych.

Seria RTX 50 zadebiutowała na początku 2025 roku w atmosferze prawdziwego chaosu. Niski stan magazynowy doprowadził wtedy do spekulacyjnych cen na platformach takich jak eBay, gdzie karty sprzedawano z ogromnymi narzutami. Obecna obniżka to już druga korekta cenowa w tym roku, co świadczy o stopniowej normalizacji sytuacji. Dodatkowo warto zachować zdrowy sceptycyzm, poprawa dostaw dotyczy głównie modeli z wyższej półki. Dodatkowo obniżki cen dotyczą wyłącznie rynku europejskiego, podczas gdy ceny w Stanach Zjednoczonych pozostają bez zmian, co potwierdza bezpośredni związek z kursem wymiany EUR/USD.