Tajemniczy procesor Intel Core Ultra 7 254V Lunar Lake pojawił się w testach 

Wydajność procesora na jednym rdzeniu jest zbliżona do 256 V i 258 V

Oficjalna lista procesorów Lunar Lake wygląda dość przejrzyście. W kategorii Core Ultra 7 znajdziemy modele 268V, 266V, 258V oraz 256V, a uzupełniają je słabsze wersje Ultra 5 z oznaczeniami od 226V do 238V. Wersja 254V nie figuruje jednak w żadnych materiałach Intela, co czyni jej pojawienie się tym bardziej tajemniczym. Pod względem podstawowych parametrów 254V nie odbiega od reszty rodziny. Podobnie jak inne modele, dysponuje ośmioma rdzeniami i ośmioma wątkami.

Standardowo wyposażono go w 12 MB pamięci podręcznej L3, a jego konfiguracja energetyczna najpewniej mieści się w typowym przedziale 17-37 W. Nieznane pozostają dokładne taktowania poszczególnych rdzeni, co utrudnia pełną analizę. Jednak wyniki testów PassMark ujawniają ciekawą dysproporcję. W pomiarach jednowątkowych układ osiągnął 4089 punktów, plasując się na podobnym poziomie co modele 256V i 258V, a nawet nieznacznie je przewyższając.

Prawdziwe zaskoczenie przyniosły jednak testy wielowątkowe. Tutaj 254V wypadł o 12,8% słabiej od Ultra 7 256V i około 9,5% gorzej od 258V. Co dziwniejsze, jego wynik okazał się niższy nawet od najsłabszego przedstawiciela serii – Core Ultra 5 226V. Podczas gdy pozostałe procesory Lunar Lake przekraczają barierę 18 000 punktów w tej kategorii, 254V jako jedyny nie zdołał jej osiągnąć. Tak wyraźne ograniczenie możliwości wielowątkowych sugeruje celową decyzję Intela. Nie wiadomo jednak, czy to efekt problemów produkcyjnych, czy przemyślanej strategii. To dość nietypowy ruch jak na układ z oznaczeniem Ultra 7.

Specyficzna charakterystyka wydajnościowa charakteryzuje dobra moc jednowątkowa przy wyraźnie ograniczonej wielowątkowej, co wskazuje na specjalistyczne zastosowania. Taki procesor mógłby trafić do urządzeń, gdzie priorytetem jest energooszczędność i kompaktowość, a nie surowa moc obliczeniowa. Naturalnymi kandydatami wydają się przenośne konsole do gier, które często wykorzystują głównie pojedyncze rdzenie przy emulacji starszych tytułów. Również mini komputery PC przeznaczone do podstawowych zadań biurowych czy odtwarzania multimediów mogłyby skorzystać z takiego zrównoważonego rozwiązania. Szkoda tylko, że Intel nie wyjaśnia tej strategii.

Czekamy teraz na oficjalne stanowisko firmy. Być może w najbliższych tygodniach producent potwierdzi istnienie tego układu i wyjaśni jego nietypową specyfikację. Pytanie tylko, czy 254V faktycznie trafi do regularnej sprzedaży, czy może jest to jedynie eksperymentalny lub ograniczony projekt. W świecie technologii takie niespodzianki bywają równie intrygujące, co frustrujące dla entuzjastów.