Nvidia ogłasza pierwszą dużą aktualizację dla Project G-Assist 

Nowa aktualizacja zaoszczędzi wykorzystanie pamięci VRAM

W najnowszej aktualizacji zastosowano model AI, który zużywa o 40% mniej VRAM, co jednocześnie zwiększa jego inteligencję w aktywowaniu narzędzi. Zasięg wsparcia G-Assist został rozszerzony na wszystkie procesory graficzne RTX z co najmniej 6GB VRAM, w tym na te w laptopach. Dodatkowo nowe centrum wtyczek G-Assist Plug-In Hub ułatwia odkrywanie i instalowanie nowych funkcji. Poza tym grupa zielonych zapowiedziała nowy system cząsteczkowy z ray tracingiem, który zostanie dodany we wrześniu do platformy do modowania NVIDIA RTX Remix. Umożliwi on tworzenie efektów wizualnych z pełną symulacją fizyki, dynamicznymi cieniami i realistycznymi odbiciami.

Czytaj też: Xbox Series X w edycji specjalnej. Widać każdą śrubkę gołym okiem

Project G-Assist to darmowy asystent AI, który działa jako centralne centrum dowodzenia, zapewniając łatwy dostęp do ukrytych funkcji za pomocą poleceń głosowych lub tekstowych. Dzięki niemu można wykonać diagnostykę w celu optymalizacji wydajności gier, wyświetlać lub tworzyć wykresy z danymi o klatkach na sekundę, opóźnieniach i temperaturach, a także dostosowywać ustawienia karty graficznej lub urządzeń peryferyjnych, np. podświetlenia klawiatury. Aby go aktywować, wystarczy zainstalować aplikację Nvidia oraz najnowszy sterownik Game Ready Driver (dostępny od 19 sierpnia), a następnie pobrać aktualizację G-Assist z ekranu głównego aplikacji i nacisnąć Alt+G. We wrześniu ma pojawić się kolejna aktualizacja, która wprowadzi wsparcie dla komend specyficznych dla laptopów, takich jak NVIDIA BatteryBoost i Battery OPS.

Czytaj też: Huawei na cenzurowanym w bankowości? Kolejne instytucje rozważają zmiany

Dodatkowo w ramach współpracy z mod.io, Nvidia uruchamia G-Assist Plug-In Hub. Ma on ułatwić użytkownikom dostęp do wtyczek G-Assist oraz umożliwić im odkrywanie i pobieranie tych stworzonych przez społeczność. Dzięki wtyczce mod.io, G-Assist może odpowiadać na pytania dotyczące dostępnych wtyczek i instalować je za pomocą naturalnego języka. Ostatni G-Assist Plug-In Hackathon pokazał ogromną kreatywność społeczności. Finaliści stworzyli m.in. Omniplay, który pozwala na eksplorację fabuły z wiki lub robienie notatek, Launchpad, umożliwiający szybkie ustawianie i uruchamianie grup aplikacji, oraz Flux NIM Microservice for G-Assist, który ułatwia generowanie obrazów AI. Teraz tworzenie własnych wtyczek jest proste, ponieważ bazują na skryptach JSON i Pythonie, a narzędzie Project G-Assist Plug-In Builder dodatkowo upraszcza proces kodowania za pomocą naturalnego języka.

Czytaj też: Steam ulepsza narzędzia diagnostyczne. Nowa nakładka wydajności ma być dokładniejsza niż rozwiązania systemowe

Jednym z dodatkowych zalet tego asystenta jest narzędzie NVIDIA RTX Remix, który oferuje modderom odświeżyć stare tytuły, łącząc nostalgię z nowoczesnymi efektami wizualnymi. Od premiery, społeczność moddingowa RTX Remix urosła do ponad 350 aktywnych projektów i ponad 100 wydanych modów, które mają już ponad 2 miliony pobrań.

Na targach Gamescom, Nvidia ogłosiła zwycięzców konkursu RTX Remix Mod Contest z pulą nagród 50 000 dolarów. Painkiller RTX Remix autorstwa Binq_Adamsa zdobył dwie nagrody: za „Najlepszy mod RTX” i „Najbardziej kompletny mod RTX”. W kategorii „Wybór społeczności” zwyciężył mod do Call of Duty 2. Modderzy do tworzenia swoich dzieł używali RTX Remix oraz generatywnej sztucznej inteligencji, co pozwoliło im ulepszać tekstury oraz generować obrazy i modele 3D. We wrześniu pojawi się kolejna aktualizacja RTX Remix, która umożliwi modderom tworzenie nowych cząsteczek. Będzie to pierwsza taka możliwość dla ponad 165 gier kompatybilnych z platformą.