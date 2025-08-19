powrót

Nvidia ogłasza pierwszą dużą aktualizację dla Project G-Assist 

Project G-Assist został zaprezentowany po raz pierwszy jako wersja demonstracyjna na targach Computex 2024, jest to eksperymentalny asystent AI dla graczy, stworzony przez firmę Nvidia. Kluczową cechą asystenta jest jego lokalne działanie na kartach graficznych GeForce RTX. Ponieważ nie jest wymagane ciągłe połączenie z chmurą, narzędzie jest szybkie, responsywne i zapewnia pełną prywatność użytkownika. Ostatnio na targach Gamescom, Nvidia ogłosiła pierwszą dużą aktualizację dla Project G-Assist. 
src: Nvidia

Nowa aktualizacja zaoszczędzi wykorzystanie pamięci VRAM 

W najnowszej aktualizacji zastosowano model AI, który zużywa o 40% mniej VRAM, co jednocześnie zwiększa jego inteligencję w aktywowaniu narzędzi. Zasięg wsparcia G-Assist został rozszerzony na wszystkie procesory graficzne RTX z co najmniej 6GB VRAM, w tym na te w laptopach. Dodatkowo nowe centrum wtyczek G-Assist Plug-In Hub ułatwia odkrywanie i instalowanie nowych funkcji. Poza tym grupa zielonych zapowiedziała nowy system cząsteczkowy z ray tracingiem, który zostanie dodany we wrześniu do platformy do modowania NVIDIA RTX Remix. Umożliwi on tworzenie efektów wizualnych z pełną symulacją fizyki, dynamicznymi cieniami i realistycznymi odbiciami. 

Project G-Assist to darmowy asystent AI, który działa jako centralne centrum dowodzenia, zapewniając łatwy dostęp do ukrytych funkcji za pomocą poleceń głosowych lub tekstowych. Dzięki niemu można wykonać diagnostykę w celu optymalizacji wydajności gier, wyświetlać lub tworzyć wykresy z danymi o klatkach na sekundę, opóźnieniach i temperaturach, a także dostosowywać ustawienia karty graficznej lub urządzeń peryferyjnych, np. podświetlenia klawiatury. Aby go aktywować, wystarczy zainstalować aplikację Nvidia oraz najnowszy sterownik Game Ready Driver (dostępny od 19 sierpnia), a następnie pobrać aktualizację G-Assist z ekranu głównego aplikacji i nacisnąć Alt+G. We wrześniu ma pojawić się kolejna aktualizacja, która wprowadzi wsparcie dla komend specyficznych dla laptopów, takich jak NVIDIA BatteryBoost i Battery OPS. 

Dodatkowo w ramach współpracy z mod.io, Nvidia uruchamia G-Assist Plug-In Hub. Ma on ułatwić użytkownikom dostęp do wtyczek G-Assist oraz umożliwić im odkrywanie i pobieranie tych stworzonych przez społeczność. Dzięki wtyczce mod.io, G-Assist może odpowiadać na pytania dotyczące dostępnych wtyczek i instalować je za pomocą naturalnego języka. Ostatni G-Assist Plug-In Hackathon pokazał ogromną kreatywność społeczności. Finaliści stworzyli m.in. Omniplay, który pozwala na eksplorację fabuły z wiki lub robienie notatek, Launchpad, umożliwiający szybkie ustawianie i uruchamianie grup aplikacji, oraz Flux NIM Microservice for G-Assist, który ułatwia generowanie obrazów AI. Teraz tworzenie własnych wtyczek jest proste, ponieważ bazują na skryptach JSON i Pythonie, a narzędzie Project G-Assist Plug-In Builder dodatkowo upraszcza proces kodowania za pomocą naturalnego języka. 

Jednym z dodatkowych zalet tego asystenta jest narzędzie NVIDIA RTX Remix, który oferuje modderom odświeżyć stare tytuły, łącząc nostalgię z nowoczesnymi efektami wizualnymi. Od premiery, społeczność moddingowa RTX Remix urosła do ponad 350 aktywnych projektów i ponad 100 wydanych modów, które mają już ponad 2 miliony pobrań. 

Na targach Gamescom, Nvidia ogłosiła zwycięzców konkursu RTX Remix Mod Contest z pulą nagród 50 000 dolarów. Painkiller RTX Remix autorstwa Binq_Adamsa zdobył dwie nagrody: za „Najlepszy mod RTX” i „Najbardziej kompletny mod RTX”. W kategorii „Wybór społeczności” zwyciężył mod do Call of Duty 2. Modderzy do tworzenia swoich dzieł używali RTX Remix oraz generatywnej sztucznej inteligencji, co pozwoliło im ulepszać tekstury oraz generować obrazy i modele 3D. We wrześniu pojawi się kolejna aktualizacja RTX Remix, która umożliwi modderom tworzenie nowych cząsteczek. Będzie to pierwsza taka możliwość dla ponad 165 gier kompatybilnych z platformą. 

