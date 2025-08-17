Globalne wdrożenie najnowszego modelu OpenAI. GPT-5 w Microsoft Copilot 

Inteligentny dobór modeli w praktyce

Najważniejszą innowacją w GPT-5 jest inteligentny router analizujący zapytania w czasie rzeczywistym. System automatycznie dobiera odpowiedni wariant modelu w zależności od złożoności zadania. Dla rutynowych pytań wykorzystywany jest model zoptymalizowany pod kątem szybkości i zwięzłości odpowiedzi. Gdy jednak zapytanie wymaga pogłębionej analizy, Copilot przełącza się na tryb głębszego rozumowania, który poświęca więcej czasu na opracowanie planu działania, zebranie kontekstu i weryfikację wyniku. W teorii oznacza to, że zarówno proste zapytania, jak i skomplikowane problemy biznesowe powinny otrzymywać optymalne odpowiedzi.

Microsoft zastosował zróżnicowane podejście do udostępniania nowej funkcjonalności. Użytkownicy z licencjami Microsoft 365 Copilot otrzymali natychmiastowy dostęp wraz z priorytetowym traktowaniem, co ma zapewnić stabilną jakość usług nawet podczas szczytowego obciążenia systemu. Mogą oni korzystać z GPT-5 zarówno do analizy danych z internetu, jak i wewnętrznych informacji służbowych – kalendarzy, poczty elektronicznej, czatów, dokumentów, spotkań i kontaktów. W interfejsie Copilot Chat pojawił się przycisk Wypróbuj GPT-5 aktywujący nowy model dla danej sesji.

Użytkownicy bez płatnych licencji również otrzymają dostęp do GPT-5, ale proces ten następuje stopniowo. Pełne wdrożenie dla wszystkich ma zakończyć się w ciągu najbliższych tygodni. Nowy model trafił również do Microsoft Copilot Studio, co pozwala firmom budować własnych, specjalizowanych asystentów AI opartych na GPT-5. Daje to możliwość tworzenia rozwiązań dokładnie dopasowanych do specyfiki konkretnej branży lub wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa. Microsoft wyraźnie odróżnia GPT-5 od narzędzia Researcher, wprowadzonego wcześniej w tym roku. Podczas gdy GPT-5 ma usprawniać codzienne, złożone zadania, Researcher został zaprojektowany specjalnie do zaawansowanych prac badawczych wymagających syntezy licznych źródeł.

Wdrożenie GPT-5 w pakiecie biurowym pokazuje, jak szybko zaawansowane modele sztucznej inteligencji stają się elementem codziennych narzędzi pracy. Automatyczny dobór modelu w zależności od złożoności zadania może potencjalnie zwiększyć efektywność pracy, choć praktyka pokaże, w jakim stopniu ta technologia spełni pokładane w niej nadzieje. Z pewnością warto obserwować, jak użytkownicy przyjmą te zmiany i jak wpłyną one na rzeczywistą produktywność w środowisku biurowym.