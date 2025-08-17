Gmail na telefonie z kolejną funkcją AI. Sam doda wydarzenia do kalendarza

Mechanizm jest prosty: Gemini automatycznie wykrywa treść kalendarzową w wiadomościach, analizując tekst pod kątem dat, godzin i opisu spotkań. Gdy rozpozna odpowiednie informacje, w interfejsie pojawia się przycisk „Dodaj do kalendarza”. Po jego kliknięciu otwiera się dolny panel umożliwiający potwierdzenie i ewentualną korektę szczegółów. System radzi sobie nawet z wiadomościami zawierającymi informacje o kilku różnych wydarzeniach jednocześnie, proponując dodanie wszystkich wykrytych spotkań za jednym razem. Jeśli sztuczna inteligencja popełni błąd, użytkownik może ręcznie poprawić tytuł, datę, godzinę lub inne parametry wydarzenia przed zapisaniem.

Nowa funkcja ma jednak pewne ograniczenia. Na chwilę obecną jest dostępna wyłącznie dla wiadomości w języku angielskim. Kolejnym mankamentem jest brak automatycznego dodawania uczestników spotkań. Nawet jeśli w e-mailu wymienione są inne osoby, system nie uwzględni ich w wydarzeniu – trzeba dodać je ręcznie. Co ciekawe, przycisk nie pojawia się też dla wiadomości z gotowymi potwierdzeniami rezerwacji (lotów, biletów czy stolików), które już mają własne systemy integracji z kalendarzami.

Nowość nie jest też dostępna dla wszystkich. Google ogranicza ją do wybranych subskrypcji Google Workspace, w tym planów Business Starter, Standard i Plus, Enterprise Starter, Standard i Plus oraz Frontline Plus. Dostęp mają też użytkownicy dodatków Gemini Education, Gemini Education Premium oraz subskrybenci Google AI Pro i Ultra. Ci, którzy wcześniej zakupili wycofane dodatki Gemini Business i Enterprise, również otrzymają funkcję. Wdrożenie rozpoczęło się niedawno i potrwa do 15 dni.

Integracja Gemini z mobilnym Gmail to element większej strategii wbudowywania sztucznej inteligencji w usługi biznesowe. W wersji przeglądarkowej funkcja działa od marca tego roku, a teraz trafia na smartfony. Niedawno Google wprowadziło też generowanie obrazów przez Gemini w aplikacji Dokumenty na Androidzie, co pokazuje konsekwentne poszerzanie możliwości AI na różnych platformach. Dla tych, którzy dostają dużo wiadomości o spotkaniach może to być realne ułatwienie. Przyda się również każdemu, kto ma tendencję do zapominania o wpisaniu ważnych dat do kalendarza.