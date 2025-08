GPD Win 5 z procesorem AMD Ryzen AI MAX+ 395 przetestowany! Czego możemy się spodziewać? 

GPD Win 5 będzie pierwszym przenośnym komputerem do gier wyposażonym w procesor APU Ryzen AI MAX+ 395 „Strix Halo”

Na portalu Bilibili, użytkownicy Jobs_Bao i PureDIY zaprezentowali swoje testy i doświadczenia po sprawdzeniu GPD Win 5. W przeciwieństwie do większości producentów przenośnych urządzeń do gier, firma wybrała procesor AMD Ryzen AI Max+ 395, flagowy 16-rdzeniowy/32-wątkowy procesor Zen 5, który oferuje wydajność iGPU na poziomie flagowej karcie Radeon 8060S. Model ten wykazał konkurencyjną wydajność w porównaniu z niedrogimi kartami graficznymi, takimi jak GeForce RTX 4060. Wygląda na to, że GPD Win 5 również nie pozostaje w tyle. Mimo ograniczenia maksymalnego TDP do 70 W, Ryzen AI Max+ 395 wydaje się oferować wydajność zbliżoną do RTX 4060.

Procesor przeszedł testy w Cinebench R23 i 3DMark, uzyskując imponujące wyniki. W CPU-Z osiągnął 771 (jednowątkowym) i 12 678 (wielowątkowym) punktów, a w Cinebench R23 16 rdzeni zdobyło 30 495 punktów. Karta Radeon 8060S w teście Time Spy Graphics uzyskała 9680 punktów, czyli o 15% mniej od RTX 4060. Mimo 70 W TDP, iGPU zapewnia wystarczającą wydajność do grania w 1080p na ultra, a przy pełnej mocy dorównuje RTX 4060.

Przechodząc teraz do gier, GPD Win 5 osiągnął ponad 80 FPS w Black Myth: Wukong, ale recenzenci zauważyli, że nagrzewa się do 70-80°C. Jest to efekt ograniczeń chłodzenia w małej obudowie. Konkurencyjny AYANEO NEXT 2 ma oferować wydajniejsze, dwuwentylatorowe chłodzenie i wbudowaną baterię. W GPD Win 5 bateria (5170 mAh) jest zewnętrzna, co czyni urządzenie nieporęcznym, ale przydaje się przy dłuższych sesjach grania. Dodatkowo zasilacz ma moc 180 W.

Pod maską widzimy jeszcze dwa wentylatory z tyłu, a jego chłodzenie wspierają dodatkowe otwory u góry i dołu, gdy akumulator blokuje główny wylot. Wyposażono je w 7-calowy panel 120 Hz, a całość waży 570 g, z akumulatorem 340 g więcej. W zestawie jest także stacja dokująca z portami USB-C, HDMI, trzema USB-A i Ethernet. Choć tak wysoka temperatura w testach może stanowić problem, opinia pokaże, jak wartościowy będzie to sprzęty na rynku.