Apple Maps zyska nową, niezapowiedzianą funkcję. iOS 26 odmieni wyszukiwanie dzięki AI

Apple Maps z wyszukiwaniem konwersacyjnym – nowość jest już testowana w iOS 26 beta

System iOS 26 wprowadzi do aplikacji Apple Maps szereg ulepszeń, jednak najnowsza, nieoficjalna aktualizacja beta odsłania funkcję, o której Apple nigdy nie wspominał publicznie. Mowa o zaawansowanym wyszukiwaniu za pomocą języka naturalnego, które jest możliwe dzięki technologii Apple Intelligence. Ta zaskakująca nowość ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z nawigacji, pozwalając użytkownikom na zadawanie pytań w bardziej intuicyjny i naturalny sposób, bez konieczności stosowania sztywnych komend.

Wcześniejsze przecieki z kodu iOS 26 sugerowały, że Apple pracuje nad taką funkcją, jednak nie było pewne, kiedy i czy w ogóle zostanie ona wprowadzona. Okazuje się, że nowa możliwość pojawia się już teraz w piątej wersji beta iOS 26, a Apple udostępnia ją pod hasłem „Szukaj tak, jak mówisz”.

Dzięki integracji z Apple Intelligence, użytkownicy Apple Maps mogą teraz wpisywać lub wypowiadać zapytania w języku naturalnym, np. „Znajdź kawiarnie z darmowym Wi-Fi” lub „Restauracje w centrum, które serwują dania wegańskie”. Algorytm AI jest w stanie poprawnie zinterpretować złożone zapytania, co znacznie usprawnia i przyspiesza znajdowanie konkretnych miejsc.

Mapy nie są pierwsze – podobne rozwiązania testowane są już w aplikacji Zdjęcia czy Muzyka. W tej pierwszej możemy szukać obrazów po opisach („zdjęcia z wakacji nad jeziorem”), w drugiej tworzyć playlisty na podstawie nastroju. Apple konsekwentnie wbudowuje AI w istniejące narzędzia zamiast tworzyć osobnego asystenta, co wciąż mocno rozczarowuje użytkowników iPhone’ów, którzy muszą korzystać z rozwiązań innych firm.

Jeśli chodzi o Apple Maps w iOS 26, to na tym ulepszenia się nie skończą. Gigant wprowadzi też kilka innych znaczących usprawnień. Po aktualizacji apka nauczy się preferowanych tras i dostosuje się do codziennych dojazdów, aby poprawić podróże. Apple wprowadzi również Odwiedzone Miejsca, aby pomóc użytkownikom ponownie przeżywać wspomnienia związane z restauracjami i innymi niedawno odwiedzonymi lokalizacjami. To spore ułatwienie, zwłaszcza gdy chcemy polecić komuś jakieś miejsce, ale jak na złość zapomnieliśmy jego nazwy.

Wszystkie te zmiany to dla Apple Maps ważny krok. Choć baza punktów wciąż bywa uboższa niż u konkurencji, wyszukiwanie naturalne da przewagę w intuicyjności, a pozostałe zmiany wpłyną na wygodę oraz funkcjonalność. Czy to wystarczy, by przyciągnąć użytkowników iPhone’ów, którzy przeszli na Mapy Google? Na pewno to krok w dobrą stronę, ale na razie trzeba poczekać, by sprawdzić, ja te ulepszenia będą działać w rzeczywistości, bo do tej pory Apple Intelligence raczej nie zachwycało.