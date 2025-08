Koniec wsparcia dla popularnych smartfonów Samsunga. Te modele nie otrzymają już żadnych aktualizacji

Samsung wykreślił z listy wsparcia trzy kolejne smartfony.

Obecnie nasza uwaga skierowana jest w stronę nadchodzącej aktualizacji One UI 8 z Androidem 16, jednak nie każdy ją dostanie. Niektóre modele nie tylko nie będą mogły cieszyć się tymi nowościami, ale też wsparciem zabezpieczeń, kluczowych dla korzystania z urządzenia. Samsung potwierdził właśnie, że dokonał kolejnej aktualizacji listy wsparcia, usuwając z niej trzy popularne smartfony. W ostatnich miesiącach zostały one przesunięte z harmonogramu comiesięcznych i kwartalnych aktualizacji na harmonogram półroczny, co już sygnalizowało zbliżający się koniec.

Czytaj też: Samsung w końcu ustępuje – One UI 8.5 wprowadzi ogromną zmianę w nawigacji

Dotyczy to:

Galaxy A22

Galaxy M32

Galaxy F22

To spory cios dla posiadaczy tych sprzętów. Wszystkie trzy modele zdobyły uznanie dzięki dobremu stosunkowi możliwości do ceny. Szczególnie Galaxy A22 zyskał popularność jako przystępny smartfon z przyzwoitymi parametrami. Jego kuzyni – M32 i F22 – oferowali podobną funkcjonalność w nieco innych konfiguracjach. Mimo wszystko ta decyzja nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że są to urządzenia, które mają już swoje lata i ich specyfikacja jest znacznie przestarzała w porównaniu do obecnych standardów. Użytkownicy tych smartfonów nie powinni już oczekiwać żadnych nowych wersji systemu Android, ani nawet poprawek bezpieczeństwa.

Czytaj też: One UI 8 z nową, potężną funkcją AI – rewolucja w interakcjach z treściami audio

Dla użytkowników brak aktualizacji oprogramowania wiąże się z dwoma głównymi problemami:

Brak nowych funkcji — urządzenia nie otrzymają dostępu do nowych opcji i usprawnień, które pojawią się w kolejnych wersjach systemu Android i nakładki One UI. Luki w zabezpieczeniach — brak comiesięcznych lub kwartalnych poprawek bezpieczeństwa sprawia, że telefony stają się bardziej podatne na ataki hakerów, złośliwe oprogramowanie i inne cyberzagrożenia.

Czytaj też: Samsung Galaxy S26 rozwiąże największy problem płatności zbliżeniowych. Koniec z niezręcznym przykładaniem telefonu do terminala

Oczywiście to nie tak, że wasz smartfon od razu staje się bezużyteczny. Nadal można z nich korzystać, zwłaszcza jeśli fizycznie są w doskonałym stanie. Warto jednak pamiętać, że z czasem przestanie być to bezpieczne. Cyberprzestępcy stale odkrywają nowe luki w systemach, a bez regularnych łatek urządzenie staje się coraz bardziej podatne na ataki. Oprócz tego z czasem skończy się również wsparcie aplikacji, zwłaszcza tych najbardziej kluczowych, takich jak apki bankowe. Dzieje się tak właśnie ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Jeśli więc jeszcze nie chcecie wymieniać smartfona na nowy, warto zachować szczególną ostrożność: unikać instalowania aplikacji z niepewnych źródeł i lepiej nie przechowywać wrażliwych danych bankowych.