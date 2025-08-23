powrót

Spraw sobie LEGO na koniec wakacji. Takie okazje mogą się nie powtórzyć!

Koniec wakacji to doskonały moment, aby sprawić sobie odrobinę radości i zafundować coś, co umili zarówno ostatnie dni lata, jak i nadchodzące, dłuższe wieczory. Media Expert przygotowało specjalną promocję na wybrane zestawy klocków LEGO — i to świetna okazja, by wzbogacić swoją kolekcję albo dopiero ją rozpocząć!
Kacper Cembrowski
23.08.2025|Przeczytasz w 4 minuty
Promocje na zestawy LEGO. Każdy znajdzie coś dla siebie

Na półkach objętych promocją znajdziemy zestawy inspirowane najpopularniejszymi uniwersami popkultury. To propozycje zarówno dla miłośników filmów i seriali, jak i dla fanów gier czy kultowych serii LEGO — zarówno tych prostszych do składania, jak i zaawansowanych konstrukcji, przy których mogą przepalić nam się styki. W rabatowych cenach możemy sięgnąć po zestawy z Powrotu do przyszłości, Harry’ego Pottera, Star Wars, Super Mario czy Ninjago. Nie zabrakło też propozycji dla graczy w postaci LEGO Fortnite czy dla fanów niezwykłego klimatu — wyjątkowe Miasteczko Halloween Tima Burtona potrafi oczarować nawet najbardziej wymagających kolekcjonerów.

LEGO Icons Endurance

Oferta obejmuje również linie LEGO Technic czy Architecture — przeznaczone dla tych, którzy lubią ambitniejsze konstrukcje i wiernie odwzorowane modele pojazdów, budowli oraz inżynieryjnych projektów. To zestawy, które potrafią wciągnąć na długie godziny, wymagają skupienia, a jednocześnie zapewniają ogromną radość z finalnego efektu i wzbogacą wystrój salonu… albo nerdowskiej jaskini. Idealne na koniec wakacji, kiedy warto mieć zajęcie, które umili czas niezależnie od pogody.

Promocje na LEGO w Media Expert. Które zestawy można kupić taniej?

Przejrzyjmy więc wszystkie oferty, jakie na koniec sierpnia zaoferowało Media Expert. W promocyjnych cenach dostępne są następujące zestawy:

LEGO Icons Endurance

Wszystkie promocje na LEGO możecie znaleźć tutaj. Warto jednak pamiętać, że liczba wszystkich zestawów objęta promocyjną ceną jest limitowana, więc warto nie zwlekać i od razu zamówić!

