Spraw sobie LEGO na koniec wakacji. Takie okazje mogą się nie powtórzyć!

Promocje na zestawy LEGO. Każdy znajdzie coś dla siebie
Na półkach objętych promocją znajdziemy zestawy inspirowane najpopularniejszymi uniwersami popkultury. To propozycje zarówno dla miłośników filmów i seriali, jak i dla fanów gier czy kultowych serii LEGO — zarówno tych prostszych do składania, jak i zaawansowanych konstrukcji, przy których mogą przepalić nam się styki. W rabatowych cenach możemy sięgnąć po zestawy z Powrotu do przyszłości, Harry’ego Pottera, Star Wars, Super Mario czy Ninjago. Nie zabrakło też propozycji dla graczy w postaci LEGO Fortnite czy dla fanów niezwykłego klimatu — wyjątkowe Miasteczko Halloween Tima Burtona potrafi oczarować nawet najbardziej wymagających kolekcjonerów.
Oferta obejmuje również linie LEGO Technic czy Architecture — przeznaczone dla tych, którzy lubią ambitniejsze konstrukcje i wiernie odwzorowane modele pojazdów, budowli oraz inżynieryjnych projektów. To zestawy, które potrafią wciągnąć na długie godziny, wymagają skupienia, a jednocześnie zapewniają ogromną radość z finalnego efektu i wzbogacą wystrój salonu… albo nerdowskiej jaskini. Idealne na koniec wakacji, kiedy warto mieć zajęcie, które umili czas niezależnie od pogody.
Promocje na LEGO w Media Expert. Które zestawy można kupić taniej?
Przejrzyjmy więc wszystkie oferty, jakie na koniec sierpnia zaoferowało Media Expert. W promocyjnych cenach dostępne są następujące zestawy:
- LEGO 10300 ICONS Wehikuł czasu z „Powrotu do przyszłości” — 649 zł (taniej o 96,55 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 77077 Fortnite Klombo — 298 zł — cena z kodem BTS1508-280825;
- LEGO 76450 Harry Potter Book nook: Ekspres do Hogwartu — 299 zł (taniej o 15,80 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 71847 NINJAGO Smok-strażnik — 488 zł — cena z kodem BTS1508-280825;
- LEGO 75413 Star Wars Czołg Republiki Juggernaut — 499 zł (taniej o 34,99 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 21351 IDEAS Disney: Miasteczko Halloween Tima Burtona — 599 zł (taniej o 135,99 zł) — cena z kodem ME2008-270825;
- LEGO 21063 Architecture Zamek Neuschwanstein — 849 zł (taniej o 140,90 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 77078 Fortnite Dowódca Drużyny Mechów — 699 zł (taniej o 95,90 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 42214 Technic Supersamochód Lamborghini Revuelto — 569 zł (taniej o 110,90 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 71814 NINJAGO Turniejowe miasto ze świątynią — 849 zł (taniej o 50 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 10337 ICONS Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole — 599 zł (taniej o 52,86 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 42215 Technic Koparka Volvo EC500 Hybrid — 1299 zł (taniej o 58,99 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 10317 ICONS Land Rover Classic Defender 90 — 749 zł (taniej o 79,14 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 76325 Marvel Avengers: Czas Ultrona — Quinjet — 389 zł (taniej o 60 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 72042 Super Mario Prince Florian i Castle Bowser — 299 zł (taniej o 45,99 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 21347 IDEAS Czerwona londyńska budka telefoniczna — 399 zł (taniej o 20 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 75416 Star Wars Droid astromechaniczny Chopper (C1-10P) — 329 zł — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 71813 NINJAGO Dojo cienia Wilczej Maski — 449 zł (taniej o 80,99 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 76452 Harry Potter Markowy sprzęt do quidditcha i lodziarnia — 299 zł — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 10335 ICONS Endurance — 1149 zł (taniej o 98 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 71497 DREAMZzz Tygrysi mech Coopera i hot rod Zero — 279 zł (taniej o 16 zł) — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 42152 Technic Samolot gaśniczy — 399 zł (14,08 zł) — cena z kodem ME2008-270825;
- LEGO 10359 ICONS Fontanna w ogrodzie — 279 zł — cena z kodem ML2008-270825;
- LEGO 75684 Wicked Powitanie w Emerald City — 269 zł (taniej o 13,99 zł) — cena z kodem ME2008-270825;
- LEGO 10355 ICONS Blacktron Renegade — 369 zł (taniej o 70,99 zł) — cena z kodem ME2008-270825;
- LEGO 42639 Friends Nowoczesna rezydencja Andrei — 749 zł (taniej o 150,99 zł) — cena z kodem ME2008-270825.
Wszystkie promocje na LEGO możecie znaleźć tutaj. Warto jednak pamiętać, że liczba wszystkich zestawów objęta promocyjną ceną jest limitowana, więc warto nie zwlekać i od razu zamówić!