Spraw sobie LEGO na koniec wakacji. Takie okazje mogą się nie powtórzyć!

Promocje na zestawy LEGO. Każdy znajdzie coś dla siebie

Na półkach objętych promocją znajdziemy zestawy inspirowane najpopularniejszymi uniwersami popkultury. To propozycje zarówno dla miłośników filmów i seriali, jak i dla fanów gier czy kultowych serii LEGO — zarówno tych prostszych do składania, jak i zaawansowanych konstrukcji, przy których mogą przepalić nam się styki. W rabatowych cenach możemy sięgnąć po zestawy z Powrotu do przyszłości, Harry’ego Pottera, Star Wars, Super Mario czy Ninjago. Nie zabrakło też propozycji dla graczy w postaci LEGO Fortnite czy dla fanów niezwykłego klimatu — wyjątkowe Miasteczko Halloween Tima Burtona potrafi oczarować nawet najbardziej wymagających kolekcjonerów.

Oferta obejmuje również linie LEGO Technic czy Architecture — przeznaczone dla tych, którzy lubią ambitniejsze konstrukcje i wiernie odwzorowane modele pojazdów, budowli oraz inżynieryjnych projektów. To zestawy, które potrafią wciągnąć na długie godziny, wymagają skupienia, a jednocześnie zapewniają ogromną radość z finalnego efektu i wzbogacą wystrój salonu… albo nerdowskiej jaskini. Idealne na koniec wakacji, kiedy warto mieć zajęcie, które umili czas niezależnie od pogody.

Promocje na LEGO w Media Expert. Które zestawy można kupić taniej?

Przejrzyjmy więc wszystkie oferty, jakie na koniec sierpnia zaoferowało Media Expert. W promocyjnych cenach dostępne są następujące zestawy:

Wszystkie promocje na LEGO możecie znaleźć tutaj. Warto jednak pamiętać, że liczba wszystkich zestawów objęta promocyjną ceną jest limitowana, więc warto nie zwlekać i od razu zamówić!