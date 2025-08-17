Microsoft naprawił błąd 0x80240069 blokujący aktualizację Windows 11 24H2 

Automatyczna naprawa przez Known Issue Rollback

Błąd 0x80240069 objawił się podczas próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń KB5063878 dla Windows 11 24H2. Problem był szczególnie frustrujący, ponieważ powodował nieoczekiwane zatrzymywanie usługi Windows Update. Administratorzy zauważyli charakterystyczne wpisy w dziennikach zdarzeń Windows. Pojawiały się komunikaty o nieoczekiwanym zatrzymaniu usługi Windows Update, która następnie restartowała się po 60 sekundach. System rejestrował błędy z kodem ID 7031, wskazując na problemy z podstawową usługą odpowiedzialną za aktualizacje.

W niektórych przypadkach użytkownicy spotykali się również z błędem 0xC0000035, który oznacza “STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND”. Ten kod wskazuje na problemy z rejestrem Windows, gdzie system nie może odnaleźć wpisów związanych z sesjami śledzenia zdarzeń. Windows Server Update Services istnieje od prawie dwóch dekad i pozwala administratorom IT zarządzać aktualizacjami z jednego centralnego serwera. Po to aby każdy komputer w firmie pobierał łatki bezpośrednio z serwerów Microsoftu, WSUS działa jak lokalny hub dystrybucyjny.

Ta centralizacja ma swoje zalety, ponieważ administratorzy mogą testować aktualizacje, planować ich wdrożenie i kontrolować przepustowość sieci. Jednak gdy coś pójdzie nie tak, problem dotyka całej organizacji jednocześnie. Ciekawy jest fakt, że maszyny zarządzane przez Microsoft Intune nie doświadczały tego problemu. Jak zauważył jeden z administratorów, urządzenia aktualizowane przez chmurową usługę Microsoftu instalowały sierpniową łatkę bez żadnych kłopotów.

Microsoft zareagował na problem, wdrażając poprawkę przez mechanizm Known Issue Rollback (KIR). To narzędzie pozwala firmie automatycznie cofnąć problematyczne zmiany na urządzeniach zarządzanych w przedsiębiorstwach. Administratorzy, którzy nie chcą czekać na automatyczne wdrożenie, mogą ręcznie zainstalować zasadę grupy Known Issue Rollback. Alternatywnie można użyć skryptów PowerShell lub bezpośrednio zmodyfikować rejestr Windows.

Jeśli wszystkie inne metody zawiodą, zawsze pozostaje opcja ręcznego pobrania aktualizacji KB5063878 z Microsoft Update Catalog i zainstalowania jej bezpośrednio na problemowych maszynach. To nie pierwszy raz, gdy błąd 0x80240069 nękał administratorów Windows. Identyczny problem wystąpił w kwietniu 2025 roku, dotykając aktualizacji dla Windows 11 22H2 i 23H2. Microsoft rozwiązał tamten incydent w maju, również używając mechanizmu Known Issue Rollback.

Powtarzalność tego problemu budzi pytania o jakość testowania aktualizacji przed ich wydaniem. Środowiska korporacyjne wymagają stabilności, a regularne problemy z WSUS mogą skłaniać organizacje do poszukiwania alternatywnych rozwiązań do zarządzania aktualizacjami. Warto również wspomnieć o dodatkowym, niezwiązanym problemie. Sierpniowa aktualizacja wprowadza fałszywy błąd “CertificateServicesClient (CertEnroll)” w Podglądzie Zdarzeń. Microsoft potwierdził, że ten komunikat można bezpiecznie zignorować, ponieważ jest związany z funkcją w fazie rozwoju.