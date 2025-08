Microsoft potwierdza ukryte koszty aktualizacji Windowsa 10 

Pułapka w sprzęcie i ukrytych wydatkach

Choć Microsoft reklamuje funkcję kopii zapasowej przenoszącą ustawienia, aplikacje i pliki osobiste, transfer danych przekraczających 5 GB wymaga już subskrypcji lub okresu próbnego OneDrive. To niebagatelne ograniczenie, bo darmowa przestrzeń w chmurze wynosi dokładnie te 5 GB ilość śmiesznie małą wobec dzisiejszych standardów. Jeśli myślisz, że to wystarczy, sprawdź swój dysk z Windowsem. Przeciętny komputer przechowuje przecież dziesiątki, jeśli nie setki gigabajtów zdjęć, dokumentów i multimediów.

Dodatkowy problem? Nie każdy ufnie podchodzi do przechowywania wrażliwych danych w OneDrive. Wielu woli lokalne rozwiązania lub inne metody transferu, co komplikuje proces lansowany przez giganta z Redmond. Owszem, zawsze można użyć zewnętrznego dysku, ale to rozwiązanie dalekie od płynności oferowanej przez firmowe narzędzia. Funkcja Nearby sharing w Windows 11 24H2 ułatwia przesył między komputerami, ale wymaga już posiadania urządzenia z nowym systemem.

Prawdziwy koszt aktualizacji potrafi jednak sięgać znacznie wyżej niż subskrypcja chmury. Użytkownicy starszego sprzętu niespełniającego wymogów Windows 11 staną przed koniecznością zakupu nowego komputera, co oczywiście zmienia ekonomię całego przedsięwzięcia. Po migracji czeka ich też żmudne reinstalowanie aplikacji bezpośrednio od producentów, wraz z potencjalnymi kosztami licencji. Microsoft wprawdzie o tym informuje, ale dopiero w szczegółowych zastrzeżeniach.

Wszystko wskazuje na to, że firma traktuje aktualizację jako pretekst do promocji płatnych usług. Sugerowanie zakupu planu OneDrive jako „kolejnej dobrej decyzji” podczas przejścia na nowy system dobitnie pokazuje komercyjny charakter całej operacji. Takie podejście może ostudzić entuzjazm użytkowników spodziewających się faktycznie bezpłatnego procesu, zwłaszcza pod presją zbliżającego się końca wsparcia dla poprzednika.

Choć technicznie aktualizacja pozostaje darmowa, rzeczywisty koszt związany z migracją danych i potencjalną wymianą sprzętu może mocno zaskoczyć. Przed podjęciem decyzji warto więc chłodno przeanalizować własne możliwości i dostępne opcje, bo ta oszczędność może być w rzeczywistości dużo najdroższa.