Microsoft wprowadza w Windows 11 mechanizmy przeciwko masowym awariom 

Szybkie odzyskiwanie maszyny i poprawki stabilizujące wydajność

Wśród naprawionych problemów znalazły się uciążliwe błędy wpływające na codzienne użytkowanie. Szczególnie istotne dla graczy są rozwiązania dotyczące spadków liczby klatek na sekundę w popularnych tytułach takich jak Fortnite, które pojawiły się po majowych aktualizacjach w 2025 roku. Microsoft oficjalnie potwierdził, że wcześniejsze łatki zawierały błąd prowadzący do zawieszania systemu w specyficznych sytuacjach. Wprowadzone poprawki mają stabilizować działanie gier.

Oprócz tego, aktualizacje adresują irytujące opóźnienia podczas logowania na nowych urządzeniach spowodowane przez preinstalowane pakiety. Poprawiono także wyświetlanie folderów w Eksploratorze plików oraz zwiększono ogólną niezawodność asystenta Copilot. To nie są rewolucyjne zmiany, ale takie, które mogą realnie poprawić komfort pracy.

Najważniejszą innowacją jest funkcja Szybkie odzyskiwanie maszyny (Quick Machine Recovery), która stanowi bezpośrednią reakcję na lipcową awarię CrowdStrike. Tamten incydent sparaliżował miliony komputerów na całym świecie, powodując szacowane straty w wysokości 10 miliardów dolarów (około 36,4 mld zł). Nowy mechanizm automatycznie wykrywa i naprawia częste problemy z rozruchem, wykorzystując do tego Środowisko odzyskiwania systemu Windows (WinRE). Cały proces odbywa się bez utraty danych użytkownika.

Funkcja jest domyślnie aktywna dla użytkowników domowych i działa w tle. Gdy system wykryje problemy podczas uruchamiania, automatycznie przełącza się w tryb naprawy bez konieczności interwencji. To obiecujące rozwiązanie, choć jego realna skuteczność okaże się dopiero w praktyce przy kolejnych poważniejszych incydentach.

W zakresie interfejsu najbardziej rzuca się w oczy zastąpienie tradycyjnego Niebieskiego Ekranu Śmierci nowym Czarnym Ekranem Śmierci. Minimalistyczny design łączy się z szybszym generowaniem logów błędów, co skraca czas restartu po awarii. W aplikacji Ustawienia pasek wyszukiwania przeniesiono w bardziej dostępne miejsce na górę okna, a klawiatura dotykowa Gamepad doczekała się optymalizacji pod kątem urządzeń przenośnych do grania.

Microsoft rozszerzył dostępność funkcji AI na Europejski Obszar Gospodarczy, jednak z istotnymi ograniczeniami. Recall oraz Settings AI działają wyłącznie na komputerach Copilot+ PC wyposażonych w jednostki NPU o mocy co najmniej 40 TOPS. Co istotne, Recall nie uruchamia się samoczynnie, użytkownicy muszą go ręcznie aktywować podczas początkowej konfiguracji. Firma zapewnia, że wszystkie dane pozostają lokalnie na urządzeniu. Użytkownicy w UE mają pełną kontrolę nad funkcją, mogąc ją wyłączyć lub trwale usunąć zgromadzone informacje przez ustawienia prywatności. Settings AI to asystent w aplikacji Ustawienia lepiej rozumiejący potrzeby użytkowników, choć jego możliwości są ograniczone sprzętowo. To rozsądne podejście w obliczu europejskich regulacji, choć może rozczarować właścicieli starszego sprzętu.

Microsoft przypomina o rychłych terminach wygaśnięcia wsparcia dla starszych wersji systemu. Windows 11 23H2 przestanie być obsługiwany 11 listopada 2025 roku, po czym użytkownicy zostaną automatycznie przeniesieni na wersję 24H2. Warto zwrócić uwagę, że pomimo oficjalnych zapewnień o braku problemów, niektórzy administratorzy zgłaszają trudności z instalacją aktualizacji KB5063878 poprzez serwery WSUS w środowiskach korporacyjnych. To przypomina, że nawet najlepsze rozwiązania mogą napotykać problemy implementacyjne.

Nowe aktualizacje pokazują, że Microsoft wyciąga wnioski z ostatnich kryzysów. Szybkie odzyskiwanie maszyny może stać się ważnym narzędziem prewencyjnym, choć jego praktyczna skuteczność pozostaje jeszcze nieweryfikowana. Użytkownicy zyskują szansę na stabilniejszy system, ale równocześnie muszą przygotować się na nieuniknioną migrację z kończących wsparcie wersji Windows 11 w nadchodzących miesiącach.