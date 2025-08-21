MSI wprowadza monitory QD-OLED z AI z 500 Hz i wykrywaniem obecności użytkownika 

Certyfikaty i jakość obrazu plus zaawansowane funkcje ochronne

Nowy flagowiec MSI deklaruje ultraszybki czas reakcji 0,03 ms i opóźnienie wejściowe na poziomie 1,5 ms. Teoretycznie każde kliknięcie powinno przekładać się niemal natychmiast na akcję na ekranie. Dodatkowo interesującą opcją jest możliwość przejścia na format 24,5 cala przy utrzymaniu pełnych 500 Hz. To dobre rozwiązanie dla graczy preferujących mniejsze ekrany, choć zastanawiam się, ilu użytkowników faktycznie skorzysta z tej funkcji.

Monitor otrzymał certyfikat VESA ClearMR 21000, gwarantujący wyjątkową klarowność ruchu, oraz DisplayHDR True Black 500 potwierdzający doskonały kontrast. Tryb EOTF Boost obiecuje wyższą jasność niż standardowy Peak 1000 nitów przy tym samym średnim poziomie obrazu. W praktyce oznacza to, że jasne elementy gry powinny być bardziej wyraziste, a ciemne sceny zachować detale bez niepotrzebnego rozjaśnienia całego obrazu.

Sercem nowej technologii jest system OLED Care 3.0 z sensorem AI Care. Opiera się on na procesorze NPU i sensorze CMOS, który wykonuje zdjęcie co 0,2 sekundy w celu wykrycia obecności użytkownika. Gdy nikt nie siedzi przed monitorem, urządzenie automatycznie się wyłącza lub uruchamia funkcje ochronne. Kluczowa kwestia, na którą wielu zwraca uwagę to prywatność. MSI zapewnia, że wszystkie dane z sensora są przetwarzane lokalnie na procesorze NPU monitora, więc żadne obrazy nie trafiają do chmury ani zewnętrznych serwerów. To ważne w dobie rosnącej świadomości dotyczącej ochrony danych.

Funkcja Panel Protect została wydłużona z 16 do 24 godzin użytkowania przed wyświetleniem powiadomienia o konieczności odświeżenia panelu. System wykrywa również potencjalnie niebezpieczne dla panelu OLED elementy: statyczne ramki, paski zadań czy powtarzające się logo. Dodatkowo firma MSI zastosowało również folię grafenową i niestandardowe radiatory dla poprawy wydajności chłodzenia i przedłużenia żywotności panelu. To rozsądne posunięcie, biorąc pod uwagę wysoką cenę tych urządzeń.

Oprócz flagowego MPG 271QR, MSI przygotowało modele MAG 272QPW QD-OLED X28 i MAG 271QP QD-OLED X28 z odświeżaniem 280 Hz oraz MAG 272UP QD-OLED X24 z rozdzielczością 4K i częstotliwością 240 Hz. Wszystkie modele otrzymały funkcje AI wspierające gaming, co jedynie potwierdza nowy standard w monitorach. AI Vision poprawia widoczność w ciemnych obszarach gry, wyciągając szczegóły z cieni bez nadmiernego rozjaśnienia całego obrazu. AI Crosshair automatycznie zmienia kolor celownika, gdy jego barwa jest zbyt podobna do tła.

Terminy dostępności rozłożone są na sierpień i wrzesień 2025 roku. Modele z serii MAG mają trafić do sprzedaży między połową sierpnia a końcem września. Nowa seria MSI pokazuje, jak sztuczna inteligencja może wspierać gaming nie tylko w grach, ale także w samym sprzęcie. Połączenie wysokich osiągów z inteligentnymi funkcjami ochronnymi brzmi obiecująco, ale ostateczny werdykt wyda rynek.