Niespodziewana aktualizacja dla serii Galaxy S20. Samsung nadal dba o te modele mimo zakończenia wsparcia

Niespodziewana aktualizacja dla Galaxy S20 po zakończeniu wsparcia

Zwykle jest tak, że kiedy producent zakończy wsparcie dla danych smartfonów to tak, jakby całkowicie o nich zapominał. Samsung jednak już wielokrotnie nam pokazywał, że w razie niebezpieczeństw podejmuje działania, nawet jeśli urządzenia wypadły już z harmonogramu aktualizacji. Można się domyślać, że jest właśnie w tym przypadku.

Seria Samsung Galaxy S20 otrzymała bowiem nową aktualizację oprogramowania mimo formalnego zakończenia wsparcia w kwietniu 2025 roku. Aktualizacja obejmuje lipcowe poprawki bezpieczeństwa i na razie trafia do użytkowników Verizon w USA. Można jednak przypuszczać, że w nadchodzących tygodniach zostanie udostępniona również na innych rynkach i w innych sieciach.

Numery kompilacji dla poszczególnych modeli to:

Galaxy S20: G981VSQSDHYG2

Galaxy S20+: G986USQSDHYG2

Galaxy S20 Ultra: G988USQSDHYG2

W momencie premiery seria Galaxy S20 dostała czteroletnie wsparcie, ale w zeszłym roku Samsung zaskoczył właścicieli tych modeli, oferując im dodatkowy rok aktualizacji, który zakończył się w kwietniu. Raczej mało prawdopodobne jest, by po kilku miesiącach firma nagle zmieniła zdanie. Oczywiście z racji, że Samsung nie udostępnił oficjalnego dziennika zmian, który wyjaśniałby powody wydania tej aktualizacji, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy to zmiana strategii, czy może odpowiedź na jakąś lukę w zabezpieczeniach. Mimo wszystko lepiej nie pokładać w tym dużych nadziei.

Jeśli to jednorazowa poprawka, to tym bardziej nie należy jej omijać. Takie niespodziewane aktualizacje zwykle nie pojawiają się bez ważnego powodu. Najczęściej chodzi o krytyczne luki w zabezpieczeniach. Dlatego użytkownicy S20 powinni jak najszybciej zainstalować dostępną aktualizację, nawet bez szczegółowych informacji od producenta. Być może odkryta luka była na tyle poważna, że Samsung chce najpierw upewnić się, że wszyscy ją zainstalowali, zanim ogłosi szczegóły, by nie dawać hakerom łatwej drogi do obejścia zabezpieczeń.