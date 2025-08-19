Notatnik w Windows 11 doczekał się odświeżenia z nowym menu kontekstowym 

Notatnik otrzymała kilka nowych funkcji

Przeprojektowane menu kontekstowe to odpowiedź na lata krytyki dotyczącej nieergonomicznego interfejsu. Dotychczasowa wersja sprawiała, że nawet podstawowe operacje jak kopiowanie czy wklejanie tekstu wymagały niepotrzebnego scrollowania przez nadmiar opcji. Szczególnie uciążliwe było to na mniejszych ekranach, gdzie menu zajmowało nieproporcjonalnie dużo miejsca.

Problem wynikał głównie z napchania menu dodatkowymi funkcjami, zwłaszcza tymi związanymi z AI i integracją z Bingiem. Podstawowe narzędzia edycyjne zostały zepchnięte na dalszy plan, zmuszając użytkowników do nieustannego przewijania. Nowa wersja 11.2507.26.0, dostępna obecnie dla testerów z programu Windows Insider, wprowadza znacznie bardziej przemyślane rozwiązanie wzorowane na menu Eksploratora plików.

Najczęściej używane funkcje, czyli Wytnij, Kopiuj, Wklej, Zaznacz wszystko, Cofnij i Usuń – znalazły się teraz w górnej części menu, opatrzone wyraźnymi ikonami. To spore ułatwienie, eliminujące potrzebę poszukiwania podstawowych opcji w gąszczu mniej przydatnych elementów. Menu stało się bardziej kompaktowe, zachowując przy tym spójność z estetyką Windows 11 24H2.

Warto jednak zauważyć, że choć skrót do Copilota można wyłączyć, to niektórych funkcji jak „Definiuj z Bing” nie da się całkowicie usunąć. Te zmiany wpisują się w szerszy trend przemian Notatnika, który przyspieszył po wycofaniu WordPada w 2024 roku. Prosty edytor zyskał w ostatnim czasie funkcje wcześniej zarezerwowane dla bardziej zaawansowanych programów: sprawdzanie pisowni, obsługę formatowania Markdown oraz właśnie integracje z AI. Jednocześnie Microsoft rozwija jeszcze prostszy edytor o nazwie „Edit”, co sugeruje próbę pokrycia różnych potrzeb użytkowników.

Nowy interfejs powinien trafić do wszystkich użytkowników Windows 11 we wrześniu lub październiku 2025 roku. To część większej strategii ujednolicania doświadczeń w systemie, gdzie podstawowe aplikacje stopniowo zyskują bardziej spójny i nowoczesny wygląd. Dla osób regularnie korzystających z Notatnika do szybkich notatek, te zmiany mogą rzeczywiście oznaczać odczuwalną poprawę komfortu pracy, choć trudno mówić tu o rewolucji. Raczej o spóźnionej, ale potrzebnej modernizacji.