Nowa wersja AMD Software Adrenalin 25.8.1 WHQL przynosi ważne zmiany dla posiadaczy kart Radeon 

Rozszerzenie wsparcia dla FSR 4 i wsparcie dla Radeona RX 9060

Nowa karta Radeon RX 9060 doczekała się oficjalnego wsparcia w najnowszych sterownikach. Konstrukcja z 28 jednostkami obliczeniowymi i 8 GB pamięci ma stanowić propozycję dla graczy oczekujących dobrej wydajności w rozdzielczościach Full HD i Quad HD bez nadwyrężania budżetu. Sterowniki wprowadzają też zoptymalizowane ustawienia dla siedmiu nowych tytułów. Na liście znalazły się: Battlefield 6 Open Beta, Mecha Break, WUCHANG: Fallen Feathers oraz odświeżona wersja Valorant oparta na silniku Unreal Engine 5. Dzięki temu gracze mogą liczyć na lepsze wrażenia już przy pierwszym uruchomieniu.

Technologia AMD FidelityFX Super Resolution 4 zyskała kompatybilność z dziewięcioma dodatkowymi grami. Do grona tytułów obsługujących generowanie klatek dołączył m.in. Cyberpunk 2077, co powinno poprawić płynność rozgrywki w Night City posiadaczom kart AMD. To obiecująca wiadomość, choć warto pamiętać, że implementacja jakościowa różni się między produkcjami. Pełna lista nowo wspieranych gier obejmuje:

Mafia: The Old Country

Arena Breakout: Infinite

Game of Thrones: Kingsroad

Wreckfest 2

Lies of P

The Alters

F1 25

Dla entuzjastów sztucznej inteligencji dodano obsługę ROCm w Windows Subsystem for Linux 2 dla modelu Radeon RX 7700 XT. Rozwiązanie obejmuje jądro dekodowania Forward Attention 2 oraz kompatybilność z modelami Deepseek R1 Distilled i Qwen 2.5. To krok w kierunku większej dostępności eksperymentów AI dla użytkowników domowych, choć ekosystem zielonego konkurenta wciąż oferuje szersze możliwości.

Aktualizacja eliminuje część uciążliwych błędów. Naprawiono między innymi problem z zacinaniem się materiałów 4K na YouTubie w przeglądarce Chrome, który niepokoił wielu użytkowników. Wśród innych istotnych poprawek znajdziemy:

zwiększenie stabilności w Monster Hunter Wilds przy aktywnych funkcjach Radeon Anti-Lag i Instant Replay;

rozwiązanie problemów z awariami w Battlefield 2042 i Dragon Age: The Veilguard;

ograniczenie zacinania w Call of Duty: Warzone na mapie Verdansk.

Niestety, nie wszystkie problemy udało się wyeliminować. Posiadacze RX 6600 mogą nadal doświadczać artefaktów obrazu w Mafia: The Old Country, a użytkownicy kart RX 7900 i RX 9000 – awarii w The Last of Us Part II i Call of Duty: Black Ops 6. AMD deklaruje, że pracuje nad poprawkami w kolejnych aktualizacjach.

Pakiet sterowników kompatybilny jest z seriami Radeon RX 5000, 6000 i 7000 oraz mobilnymi wersjami RX 6000M i 5000M. Aktualizację o rozmiarze 870 MB można pobrać bezpośrednio z aplikacji Adrenalin lub strony producenta.