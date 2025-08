Nowe modele Xiaomi Redmi 15 w Polsce – trzy budżetowce w świetnych cenach

Seria Redmi 15 składa się z trzech modeli: Redmi 15, Redmi 15 5G oraz Redmi 15C, każdy z nich celuje w inny segment cenowy, oferując użytkownikom szeroki wybór w zależności od ich potrzeb i budżetu. To ważny sygnał, że Xiaomi kontynuuje strategię dostarczania wydajnych i przystępnych cenowo smartfonów.

Xiaomi Redmi 15 5G – najmocniejszy z trójki

Najbardziej zaawansowanym modelem w serii jest Redmi 15 5G, który, jak sama nazwa wskazuje, wspiera technologię 5G, choć producent musiał też iść na kilka kompromisów. Wyposażono go w duży, 6,9-calowy ekran IPS LCD o imponującej częstotliwości odświeżania 144 Hz, więc idealnie sprawdzi się dla mobilnych graczy. Na pokładzie nie zabrakło też wsparcia dla Dolby Armos i Hi-Res Audio.

Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 6s Gen 3, wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Aparat główny ma rozdzielczość 50 Mpix, a obok niego umieszczono 8-megapikselowy moduł z obiektywem ultraszerokokątnym, z przodu natomiast znajduje się kamerka do selfie 8 Mpix. Telefon zasilany jest przez potężną baterię o pojemności 7000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

Do wyboru mamy trzy kolory — to czarny, zielony i tytanowy, a cena Remi 15 5G wynosi w Polsce 899 zł.

Xiaomi Redmi 15 – wersja podstawowa z kompromisami

Wersja podstawowa, czyli Redmi 15, oferuje ten sam 6,9-calowy wyświetlacz co model 5G, ale korzysta ze starszego i mniej wydajnego procesora Snapdragon 685. Jeśli jednak nie zależy wam na szybszym internecie, może to być lepsza opcja, głównie ze względu na więcej pamięci RAM. Dostępne są różne konfiguracje pamięci, w tym podstawowa 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej oraz opcja z 8 GB RAM i 256 GB pamięci. Aparat główny oraz bateria o pojemności 7000 mAh są identyczne jak w wersji 5G.

Redmi 15 jest dostępny w kolorach czarnym, fioletowym i tytanowym, a jego cena startuje od 649 zł.

Xiaomi Redmi 15C – Opcja dla Najbardziej Oszczędnych

Najtańszym modelem z nowej serii jest Redmi 15C, smartfon również obsługujący sieć 4G. Wyposażono go w 6,9-calowy ekran o niższej rozdzielczości 720p i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Helio G81 Ultra w połączeniu z 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Podobnie jak w droższych modelach, główny aparat ma 50 Mpix, a kamerka do selfie 8 Mpix, choć nie jest pewne, czy to te same sensory. Bateria o pojemności 6000 mAh z ładowaniem 33W również zapewnia długi czas pracy.

Redmi 15C dostępny jest w kolorze czarnym, a jego cena to zaledwie 499 zł.

Wszystkie trzy modele obsługują NFC, Bluetooth i działają pod kontrolą Androida 15.

Wczesna dostępność serii Redmi 15 w Polsce sugeruje, że Xiaomi testuje nową strategię wobec rynków europejskich. Fakt, że wszystkie modele są już fizycznie dostępne w sprzedaży, wskazuje, że globalna premiera prawdopodobnie odbędzie się niebawem. Choć specyfikacje nie powalają na kolana, to w swojej klasie cenowej telefony prezentują się całkiem solidnie – szczególnie jeśli zależy nam na długim czasie pracy. Warto jednak uważnie porównywać oferty różnych sprzedawców, gdyż jak widać, podawane parametry mogą się różnić. To niezła propozycja dla osób szukających niedrogiego smartfona do podstawowych zadań, choć entuzjaści nowinek technicznych raczej nie znajdą tu rewolucji.