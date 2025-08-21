Nowe słuchawki gamingowe JBL Quantum 950, 650 i 250 z Hi-Res Audio 

Quantum charakteryzują się lekką konstrukcją i nowym opatentowanym przez JBL pałąkiem hamakowym

Flagowy model całej serii, Quantum 950, kosztuje 299,99 funtów, co przekłada się na około 1480 złotych. Za tę cenę otrzymujemy pełen pakiet technologii gamingowych, w tym przestrzenny dźwięk JBL Quantum Spatial Sound, śledzenie głowy 3D oraz aktywną redukcję szumów. Brzmi imponująco, choć pojawia się rzecz jasna bardzo ważne pytanie, jak te funkcje sprawdzą się w praktyce podczas dynamicznych rozgrywek?

Jedną z ciekawszych innowacji jest system podwójnych, wymiennych baterii wraz bezprzewodową stacją dokującą, która pełni też funkcję klucza USB 2.4 GHz. Dzięki temu zawsze mamy pod ręką naładowany akumulator, co rozwiązuje problem rozładowanych słuchawek w kluczowym momencie rozgrywki. Model oferuje też elastyczną łączność – bezprzewodową 2.4 GHz o niskim opóźnieniu, Bluetooth 5.3 oraz standardowe połączenie kablowe.

Pod względem komfortu JBL postawiło na sprawdzone rozwiązania. Quantum 950 wyposażono w specjalny pałąk typu „hammock headband” z oddychającej siatki oraz nauszyny z pianki z pamięcią kształtu. Całość ma modułową konstrukcję, co oznacza, że praktycznie każdy element od mikrofonu przez pałąk po poduszki można wymienić. To dobre posunięcie, które powinno przedłużyć żywotność sprzętu.

Mikrofon też przeszedł modernizację. Jego średnica zwiększyła się z 4 do 6 mm, a dodatkowo zyskał zintegrowaną redukcję szumów opartą na sztucznej inteligencji, którą można konfigurować przez oprogramowanie QuantumENGINE. Teoretycznie powinno to skutecznie eliminować dźwięki otoczenia. Dla tych, którzy nie potrzebują wszystkich funkcji flagowca, JBL przygotowało dwie tańsze alternatywy. Quantum 650 za 129,99 funtów (około 641 zł) zachowuje większość kluczowych cech droższego modelu, w tym przestrzenny dźwięk, nowe przetworniki i system wymiennych baterii. Rezygnuje natomiast z aktywnej redukcji szumów i podświetlenia RGB, co pozwoliło znacząco obniżyć cenę, nie każdy potrzebuje, żeby wszystko jemu świeciło na stanowisku komputerowym.

Najtańszy model serii, Quantum 250, kosztuje 49,99 funtów (około 247 zł) i oferuje prostotę przewodowego rozwiązania plug-and-play. Mimo niskiej ceny zachowuje te same 50-milimetrowe przetworniki co droższe modele, co teoretycznie powinno zapewniać porównywalną jakość dźwięku.

Równolegle z premierą słuchawek JBL wprowadziło przeprojektowane oprogramowanie QuantumENGINE. Nowa wersja oferuje bardziej intuicyjny interfejs, zarządzanie profilami użytkowników oraz zaawansowane funkcje jak Smart EQ i konfigurację mikrofonu AI. Co ważne, producent nie zapomniał o posiadaczach starszych modeli – nowe oprogramowanie odblokowuje obsługę dźwięku przestrzennego dla wszystkich poprzednich zestawów z serii Quantum.

Nowa generacja słuchawek JBL Quantum wygląda na przemyślane posunięcie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku gamingowym. Zakres cenowy od 247 do 1480 złotych powinien trafić do różnych grup odbiorców, a wspólny mianownik w postaci zaawansowanych przetworników brzmi zachęcająco. System wymiennych baterii w droższych modelach to rozwiązanie, które może rzeczywiście ułatwić nam przygody w trakcie korzystania ze sprzętu.