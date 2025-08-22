Nowy benchmark 3DMark Solar Bay Extreme testuje ray tracing z pięciokrotnie większym obciążeniem 

Czy warto przetestować swój sprzęt?

Solar Bay Extreme to znacznie więcej niż podniesienie rozdzielczości do 1440p. Benchmark wprowadza zaawansowane techniki śledzenia promieni, które wcześniej nie były testowane na taką skalę. Największe zmiany dotyczą renderowania odbić lustrzanych na różnych typach powierzchni, zarówno tych szorstkich, jak i idealnie gładkich. Test sprawdza również jak karty radzą sobie z odbiciami na szklanych powierzchniach oraz renderowaniem miękkich cieni dla świateł kierunkowych.

Scena testowa została kompletnie przeprojektowana. Dodanie drugiej zatoki montażowej znacząco zwiększa złożoność geometryczną całej sceny. Większa liczba obiektów przekłada się na więcej powierzchni wymagających obliczeń odbić, co stanowi poważne wyzwanie dla współczesnych GPU.

Solar Bay Extreme działa na imponującej liczbie platform, obejmując komputery stacjonarne, laptopy oraz urządzenia mobilne. Test obsługuje Windows (w tym wersję dla ARM), Android, iOS i macOS, wykorzystując przy tym natywne interfejsy programistyczne dla każdego systemu. Na platformie Android benchmark korzysta z Vulkan, urządzenia Apple używają Metal, a Windows pracuje z DirectX 12. Takie podejście gwarantuje wyniki, które odzwierciedlają rzeczywiste zachowanie gier na każdej platformie.

Benchmark zawiera również tryb testu obciążeniowego, który pozwala monitorować problemy z throttlingiem i stabilnością działania. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku urządzeń mobilnych, które często mają trudności z utrzymaniem wysokiej wydajności przez dłuższy czas.

Solar Bay Extreme można pobrać z wielu popularnych platform dystrybucyjnych. Test jest dostępny na Steam, Epic Games Store, oficjalnej stronie 3DMark, Google Play Store i Apple App Store. Dla obecnych użytkowników 3DMark aktualizacja powinna pojawić się automatycznie. Nowi użytkownicy mogą skorzystać z darmowej wersji podstawowej lub zdecydować się na zakup pełnego pakietu z dodatkowymi funkcjami.

Warto mieć świadomość, że to znacznie bardziej wymagający test niż jego poprzednik. Karty graficzne, które bez problemu radziły sobie z oryginalnym Solar Bay, mogą mieć poważne trudności z nową wersją. Twórcy benchmarku celowo postawili poprzeczkę bardzo wysoko, chcąc stworzyć narzędzie, które pozostanie aktualne przez kolejne lata rozwoju technologii ray tracingu.