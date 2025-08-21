Przenośny monitor 16,1 cala Arzopa Z3FC z płynnością 180 Hz w atrakcyjnej cenie 

Przenośny monitor Arzopa Z3F oferuje wszechstronność, precyzję i wydajność w zróżnicowanych stylach życia

Specyfikacja techniczna prezentuje się imponująco jak na tę klasę urządzeń. Częstotliwość odświeżania 180 Hz przy rozdzielczości 2,5K to rzadkie połączenie w segmencie przenośnych wyświetlaczy. Natywna rozdzielczość wynosi 2560×1600 pikseli, choć monitor obsługuje również tryb 2560×1440 QHD. Jasność na poziomie 400 nitów wraz z pokryciem 107% przestrzeni barw sRGB sugeruje, że urządzenie może przyciągnąć uwagę nie tylko graczy, ale również profesjonalistów pracujących z grafiką. Obsługa HDR teoretycznie poprawia kontrast i odwzorowanie kolorów w multimediach, choć w praktyce efekty bywają różne w tej klasie urządzeń.

Czytaj też: Recenzja Mafia: The Old Country – jak duża jest zawartość Mafii w Mafii?

Konstrukcja opiera się na precyzyjnie frezowanym aluminium w kolorze Space Gray, co nadaje mu premium wygląd. Grubość zaledwie 9,3 mm i waga około 780 gramów faktycznie plasują go wśród smuklejszych propozycji na rynku. Producent zadbał o praktyczne elementy jak regulowana podstawka i przemyślany układ portów, co powinno ułatwić codzienne użytkowanie w różnych scenariuszach – od pracy zdalnej po sesje gamingowe.

Czytaj też: Premiera Asus ROG Xbox Ally coraz bliżej. Steam Deck poczuje oddech konkurencji w październiku

Kompatybilność obejmuje szeroką gamę urządzeń od laptopów z Windows i MacBooków po tablety, konsole i smartfony. Łączność zapewniają porty USB-C i mini HDMI, a tryb plug-and-play eliminuje konieczność instalacji dodatkowych sterowników. Cena stanowi chyba największą niespodziankę. Sugerowana cena detaliczna to 239,99 dolarów (czyli około 877 złotych, do których należy doliczyć podatek), jednak w ofercie premierowej monitor dostępny jest za 159,99 dolarów. To pozycjonuje Z3FC jako jedną z bardziej przystępnych cenowo opcji w segmencie wysokowydajnych monitorów przenośnych. Produkt dostępny jest przez Amazona oraz w oficjalnym sklepie internetowym Arzopa.

Czytaj też: Beyerdynamic prezentuje nowe słuchawki gamingowe. MMX 150 i MMX 230 wireless zadebiutowały na Gamescom 2025

Dla mobilnych graczy i profesjonalistów pracujących zdalnie dodatkowo potrzebujących dużego ekranu może to być interesująca propozycja warta uwagi, o ile jakość wykonania i trwałość będą odpowiadać deklaracjom producenta.