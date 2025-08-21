Nowe sterowniki Nvidia GeForce 581.08 WHQL wzbogacają Twój sprzęt o funkcje dla kart RTX 

Project G-Assist dla szerszego grona i tradycyjnie – poprawki

Bez wątpienia najciekawszą nowością jest funkcja Global DLSS Overrides. To rozwiązanie pozwala ustawić preferencje dotyczące technologii DLSS jednorazowo dla wszystkich gier, zamiast konfigurować je osobno w każdym tytule. Dla osób, które regularnie testują różne produkcje, może to być spore ułatwienie.

Czytaj też: Czy doczekaliśmy się obniżek? Nvidia obniża ceny topowych kart RTX 50 w Europie

Dodatkowo pojawiła się technologia NVIDIA Smooth Motion dedykowana kartom z serii RTX 40. Zapowiadana podczas Gamescom, ma poprawiać płynność animacji poprzez inteligentną interpolację klatek. Dodatkowo dość zaskakującym posunięciem jest rozszerzenie dostępu do Project G-Assist. Asystent AI jest teraz dostępny dla wszystkich kart GeForce RTX z minimum 6 GB pamięci VRAM, co obejmuje również modele laptopowe. Wcześniej funkcja była zarezerwowana głównie dla najnowszych układów z serii RTX 50.

Project G-Assist to ciekawy koncept, ponieważ asystent oparty na sztucznej inteligencji, ma nam pomóc w optymalizacji ustawień graficznych czy rozwiązywaniu problemów technicznych. Rozszerzenie kompatybilności na starsze karty to posunięcie, które można docenić, choć wątpię, że zwykły śmiertelnik wykorzysta je w codziennym użytkowaniu.

Czytaj też: Nvidia ogłasza pierwszą dużą aktualizację dla Project G-Assist

Sterowniki wprowadzają także zmiany w aplikacji NVIDIA App, która powoli zastępować ma tradycyjny Panel Sterowania. Pojawił się zintegrowany ekran konfiguracji NVIDIA Surround, czyli technologii umożliwiającej łączenie wielu monitorów. Najczęściej używane ustawienia 3D przeniesiono bezpośrednio do nowej aplikacji, co powinno uprościć nawigację.

To część szerszej strategii polegającej na konsolidacji narzędzi w jednym miejscu. Tradycyjnie nowa wersja sterowników naprawia kilka uciążliwych błędów. Rozwiązano problem z zawieszaniem się Cyberpunk 2077 podczas robienia zrzutów ekranu w trybie fotograficznym z włączonym śledzeniem promieni. Poprawiono także kwestie wydajności w Marvel Rivals, błędy graficzne w Forza Motorsport oraz stabilność w Gray Zone Warfare i ARK: Survival Ascended.

Czytaj też: Nareszcie! Nvidia Blackwell trafia do GeForce NOW!

Ważną poprawką jest rozwiązanie potencjalnego wycieku pamięci podczas używania kodowania sprzętowego NVENC, co szczególnie ucieszy streamerów i twórców contentu. Naprawiono również problemy z migotaniem niektórych monitorów. Niestety, nie wszystko zostało dopracowane. Użytkownicy Counter-Strike 2 wciąż mogą doświadczać spadków wydajności, a w Like a Dragon: Infinite Wealth oraz Adobe Premiere Pro nadal występują problemy ze stabilnością.

Sterowniki GeForce 581.08 WHQL to solidna aktualizacja, która przynosi więcej korzyści niż potencjalnych problemów. Rozszerzenie dostępności Project G-Assist i wprowadzenie globalnego zarządzania ustawieniami DLSS to zmiany w dobrym kierunku, które docenią zarówno casualowi gracze, jak i bardziej wymagający entuzjaści. Mimo kilku nierozwiązanych problemów ogólny bilans wypada pozytywnie. Warto rozważyć aktualizację, zwłaszcza jeśli zmagaliśmy się z którymś z naprawionych błędów.