Nvidia w ogniu oskarżeń o szpiegowanie. Czy procesory graficzne mają ukryte backdoory

Nvidia dostarcza miliony procesorów graficznych, które obsługują obecnie każdy rodzaj aplikacji

Nvidia stanęła przed koniecznością publicznego odparcia zarzutów o umieszczanie ukrytych mechanizmów kontroli w swoich produktach. Kwestia nabrała szczególnego znaczenia po ostatnim poluzowaniu restrykcji eksportowych dotyczących chipów AI do Chin. Chińscy regulatorzy zażądali wyjaśnień w sprawie procesorów H20, podczas gdy amerykański Kongres rozważa ustawę nakazującą implementację zdalnych wyłączników awaryjnych.

W oficjalnym stanowisku firma kategorycznie zaprzecza istnieniu jakichkolwiek tylnych furtek, wyłączników bezpieczeństwa czy szpiegującego oprogramowania w swoich układach graficznych. Podkreśla przy tym, że jej rozwiązania działają w kluczowych sektorach globalnej gospodarki, od systemów ochrony zdrowia przez infrastrukturę finansową po zaawansowane ośrodki badawcze. Zdaniem producenta, implementacja mechanizmów zdalnego dostępu byłaby wręcz zaproszeniem dla cyberprzestępców, tworząc newralgiczne punkty potencjalnego ataku.

Wątpliwości nie rozwiewa jednak fakt, że każdy współczesny układ graficzny firmy zawiera specjalizowany procesor RISC-V do zarządzania, to rozwiązanie jest technicznie podobne do znanych z procesorów Intela (ME) czy AMD (PSP). Choć jest to standard branżowy, jego obecność naturalnie budzi pytania o faktyczny zakres kontroli nad sprzętem.

Zamiast kontrowersyjnych mechanizmów, koncern proponuje zestaw transparentnych narzędzi bezpieczeństwa. Wymienia się wśród nich diagnostykę systemową, monitorowanie wydajności, zgłaszanie błędów i regularne aktualizacje oprogramowania układowego, to wszystko realizowane za wiedzą i zgodą użytkownika. Taki model ma gwarantować bezpieczeństwo bez sztucznego tworzenia luk, które mogłyby zostać wykorzystane przez niepowołane podmioty.

Cała sytuacja rozgrywa się na tle zaostrzającej się rywalizacji technologicznej między USA a Chinami. Doniesienia o masowym przemycie układów NVIDIA podsycają obawy amerykańskich ustawodawców o bezpieczeństwo narodowe. Paradoksalnie, ostatnie zniesienie części ograniczeń eksportowych pozwala firmie zwiększać przychody, jednocześnie hamując chińskie ambicje w dziedzinie krajowej produkcji chipów AI. To niezwykle delikatna równowaga między interesami ekonomicznymi a kwestiami bezpieczeństwa.

W społeczności technologicznej głosy są podzielone. Z jednej strony przykład chińskiego modelu DeepSeek R1, stworzonego na układach NVIDIA A100 i H800 pomimo restrykcji, dowodzi, że kontrola przepływu technologii w globalnej gospodarce stanowi nie lada wyzwanie. Z drugiej specjaliści zwracają uwagę, że sama możliwość technicznego dostępu do funkcji GPU istnieje niezależnie od oficjalnych zapewnień. Choć argumenty grupy zielonych o katastrofalnych skutkach wbudowywania tylnych furtek brzmią przekonująco, nie wszyscy obserwatorzy są skłonni przyjąć je bezkrytycznie.

Ostatecznie stanowisko kalifornijskiego giganta odzwierciedla szerszy dylemat współczesnej technologii: jak pogodzić wymogi bezpieczeństwa narodowego z realiami globalnego rynku. Firma konsekwentnie stawia na transparentność i współpracę z regulatorami, jednocześnie broniąc fundamentalnej zasady, że produkty technologiczne nie powinny zawierać mechanizmów celowo osłabiających ich zabezpieczenia. W świecie, gdzie granice między innowacją a kontrolą stają się coraz bardziej rozmyte, ta debata z pewnością nie ucichnie szybko.