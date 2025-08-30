Nvidia pokazuje jak tchnąć nowe życie w starsze produkcje. Sterownik 581.15 WHQL to nie tylko optymalizacja nowych tytułów

Podsumowanie artykułu . . .

Nowe sterowniki Nvidii z dodatkowymi funkcjami DLSS

Najważniejszym elementem sterownika 581.15 WHQL jest optymalizacja dla dodatku Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants, który ma zadebiutować 4 września. DLC wprowadza przełomową technologię NVIDIA RTX Hair dla kluczowych postaci, która zostanie dodana nie tylko do nowej zawartości, ale także do podstawowej gry.

Główna gra już teraz oferuje pełne wsparcie dla najnowszych technologii grupy zielonych. Posiadacze kart GeForce RTX mogą cieszyć się DLSS 4 z Multi Frame Generation oraz immersyjnym śledzeniem ścieżek (path tracing), które zapewniają wysoką jakość wizualną przy zachowaniu płynnej rozgrywki. Dodatek przeniesie gracza z powrotem do Rzymu na nową przygodę archeologa. Wprowadzenie RTX Hair oznacza, że postaci będą wyglądać jeszcze bardziej realistycznie dzięki zaawansowanemu renderowaniu włosów w czasie rzeczywistym.

Za to aktualizacja dla Wuthering Waves wprowadza wsparcie dla DLSS 4 z Multi Frame Generation, co szczególnie ucieszy posiadaczy najnowszych kart GeForce RTX serii 50. Technologia ta pozwala na znaczące zwiększenie płynności klatek, co w przypadku dynamicznej gry akcji ma kluczowe znaczenie.

Wuthering Waves już wcześniej oferowało wsparcie dla DLSS Super Resolution, NVIDIA Reflex oraz ray-traced reflections. Dodanie Multi Frame Generation czyni grę jeszcze bardziej zoptymalizowaną dla platform Nvidii, oferując graczom lepsze doświadczenia wizualne przy wyższej wydajności. Ta aktualizacja pokazuje, jak producenci gier coraz chętniej implementują najnowsze technologie Nvidii w swoich tytułach, szczególnie te skierowane do wymagających graczy.

Aplikacja grupy zielonych otrzymała znaczące rozszerzenie funkcjonalności, wprowadzając zaawansowane opcje nadpisywania ustawień DLSS. Użytkownicy zyskali dostęp do DLSS Multi Frame Generation Override, DLSS Frame Generation Model Upgrade, DLSS Transformer Model Upgrade oraz trybów DLAA i Ultra Performance.

Najciekawszą nowością jest możliwość ulepszania gier poprzez sekcję Ustawienia sterownika dla każdego obsługiwanego tytułu. DLSS Frame Generation Model Upgrade jest dostępny dla posiadaczy kart GeForce RTX serii 40 i 50, podczas gdy DLSS Transformer Model Upgrade wspiera wszystkie karty GeForce RTX.

Od poprzedniej aktualizacji sterownika dodano i zaktualizowano nadpisywania DLSS dla 13 gier, w tym popularnych tytułów jak EVE Online i Grand Theft Auto V Enhanced. To pokazuje, jak Nvidia systematycznie rozszerza wsparcie dla starszych gier, dając im nowe życie dzięki nowoczesnym technologiom. Na dodatek ich aplikacja staje się coraz bardziej centralnym narzędziem dla użytkowników kart graficznych tej firmy. Oprócz aktualizacji sterowników umożliwia szybkie odkrywanie i instalację aplikacji, takich jak GeForce NOW czy NVIDIA Broadcast.

Nowy sterownik 581.15 WHQL to kolejny przykład strategii tego giganta technologicznego polegającej na ciągłym ulepszaniu doświadczeń graczy. Firma nie ogranicza się tylko do optymalizacji nowych tytułów, ale także systematycznie dodaje wsparcie dla nowoczesnych technologii w starszych grach, przedłużając ich żywotność i poprawiając jakość rozgrywki.