OnePlus testuje nowe ekrany. Będzie kolejna rewolucja w smartfonach?

Kolejne smartfony OnePlus będą wyposażone w ekrany 165 Hz?

Chiński producent telefonów szykuje istotną zmianę w podejściu do wyświetlaczy. Choć szczegóły trzymane są w tajemnicy, wiadomo, że firma eksperymentuje z technologią wykraczającą poza obecne standardy. Testowane wyświetlacze mają rozdzielczość określaną jako 1.5K (ok. 1620 x 3840 pikseli) i odświeżanie aż 165 Hz. Co najciekawsze – trafią najpierw do urządzeń średniej klasy, a dopiero później do topowych modeli. Takie odwrócenie kolejności może wynikać z chęci przyciągnięcia większej grupy odbiorców przed premierą flagowca.

Wybór takich, a nie innych paneli to przemyślany ruch, ponieważ wyświetlacze 1.5K zapewnia wyraźny obraz bez nadmiernego obciążania układu graficznego. W praktyce może to oznaczać dłuższy czas pracy na baterii przy zachowaniu płynności działania. W dodatku taki panel mógłby z powodzeniem znaleźć się zarówno w smartfonie ze średniej półki, jak i w przyszłym, flagowym modelu OnePlus 15, który, według wcześniejszych plotek, miałby mieć niższą rozdzielczość niż obecne flagowce. Możliwe, że wyższa częstotliwość odświeżania ma zrekompensować potencjalny “downgrade” w rozdzielczości, oferując użytkownikom niezrównaną płynność obrazu.

Jednakże, pojawiają się wątpliwości, co do praktycznego zastosowania tak wysokiej częstotliwości. Systemy operacyjne oparte na ColorOS, w tym OxygenOS, nie są znane z pełnego wsparcia dla gier w wysokich klatkach. W przypadku OnePlus 13 większość popularnych tytułów w testach nie przekraczała 60 Hz/60 fps. Zatem, nawet jeśli ekran będzie w stanie obsłużyć 165 Hz, jego potencjał może pozostać niewykorzystany w grach.

W codziennym użytkowaniu różnica między 120 Hz a 165 Hz jest bardzo trudna do zauważenia. Nic więc dziwnego, że od razu nasuwa się nam pytanie – czy wyższa liczba to rzeczywista korzyść, czy jedynie argument marketingowy? Na tym etapie bardziej skłaniamy się ku drugiej odpowiedzi, jednak OnePlus może nas jeszcze zaskoczyć. Na razie bez współpracy z deweloperami i poprawy sterowników, nowa technologia może pozostać niewykorzystanym potencjałem. Do tego dochodzą niespełna rokujące incydenty, jak uporczywy problem zielonej linii na ekranach, który nie został rozwiązany od lat.

Wprowadzenie 165 Hz budzi mieszane uczucia. Z jednej strony pokazuje dążenie do innowacji, z drugiej – rodzi pytania o priorytety. Być może, zamiast gonić za kolejnymi cyframi w specyfikacji, producent powinien najpierw dopracować istniejące rozwiązania. Ostateczna ocena będzie możliwa dopiero, gdy telefony trafią do rąk użytkowników i przejdą testy w realnych warunkach.