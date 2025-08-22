Profesjonalny monitor EIZO ColorEdge CG3100X dla wymagających grafików i filmowców 

30,5-calowy monitor do zarządzania kolorem ColorEdge CG3100X

Nowy model wpisuje się w linię monitorów DCI 4K tego producenta, uzupełniając ofertę obok ColorEdge PROMINENCE CG1 i CG319X. Co ważne, CG3100X łączy zaawansowane funkcje kalibracji z ulepszonymi parametrami technicznymi, a przy tym zwraca uwagę na ekologiczny aspekt produkcji. Jeśli chodzi o parametry wyświetlania, monitor oferuje rozdzielczość DCI 4K (4096 x 2160 pikseli) na 30,5-calowej matrycy. Prawdziwą różnicą w porównaniu do poprzednich modeli jest jednak zwiększona jasność wynosząca 500 cd/m². To istotny progres wobec 350 cd/m² oferowanych przez CG319X.

Wysoki współczynnik kontrastu 1800:1 przekłada się na głęboką czerń i szczegółowe odwzorowanie nawet w ciemnych partiach obrazu. Urządzenie pokrywa 97% przestrzeni barwnej Adobe RGB i 99% DCI-P3, co w praktyce oznacza, że sprawdzi się w precyzyjnej pracy z kolorem. W kwestii obsługi HDR, monitor wspiera funkcje transferu hybrid log-gamma (HLG) dla transmisji oraz krzywą perceptual quantization (PQ) do precyzyjnego renderowania. Wejścia DisplayPort i HDMI obsługują DCI 4K przy 60p 4:4:4 odpowiednio w 10-bitach i 12-bitach.

Jedną z najbardziej praktycznych cech tego monitora jest wbudowany sensor kalibracji współpracujący z oprogramowaniem ColorNavigator 7. To rozwiązanie eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznych urządzeń kalibracyjnych i zapewnia utrzymanie dokładności kolorów w czasie. Dodatkowo funkcja Pixel Inspection pozwala użytkownikom wybrać dowolny piksel na ekranie i wyświetlić informacje o kolorze z danych wejściowych źródła oraz danych prezentowanych na monitorze. To szczególnie przydatne w profesjonalnej postprodukcji, gdzie błędy w parametrach kolorystycznych mogą skutkować kosztownymi poprawkami i opóźnieniami w projektach. Monitor wykorzystuje także technologię 3D LUT i cyfrowy korektor jednorodności, które wspólnie zapewniają stabilne i precyzyjne wyświetlanie na całej powierzchni panelu.

W kwestii łączności CG3100X został wyposażony w port USB Type-C z zasilaniem do 94 W, który umożliwia transmisję wideo, dostęp do wieloportowego huba USB oraz ładowanie podłączonego urządzenia za pomocą jednego kabla. Monitor oferuje również wbudowany port LAN dla lepszej integracji sieciowej. Ważnym aspektem jest poziom hałasu, ponieważ wewnętrzny wentylator pracuje z głośnością zaledwie 20 dB, co zapewnia ciche środowisko pracy podczas długich sesji edycyjnych. Urządzenie obsługuje także technologię Fixed Rate Link (FRL), najnowszy standard sygnału HDMI niezbędny do odbierania 12-bitowych sygnałów i obsługi wyższych przepustowości.

EIZO postawiło na zrównoważony rozwój w produkcji tego modelu. Obudowa monitora wykonana jest w ponad 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a opakowanie wykorzystuje formowaną masę papierową z przetworzonego kartonu i gazet zamiast materiałów szkodliwych dla środowiska. To pokazuje, że producenci sprzętu profesjonalnego coraz częściej zwracają uwagę na ekologiczny aspekt swoich produktów.

ColorEdge CG3100X będzie dostępny od końca listopada 2025 roku. Monitor objęty jest 5-letnią gwarancją producenta, ograniczoną do 30 000 godzin użytkowania. Przy standardowym wykorzystywaniu może to oznaczać nawet kilkanaście lat pracy. Warto jednak zauważyć, że mimo zaawansowanych funkcji, monitor pozostaje ograniczony do 60 Hz, co może być pewnym ograniczeniem w porównaniu do niektórych nowszych rozwiązań. Aczkolwiek w profesjonalnej postprodukcji precyzja kolorów i stabilność działania często przeważają nad wysoką częstotliwością odświeżania.