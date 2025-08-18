Redmi 15 zalicza globalną premierę. Duży wyświetlacz, jeszcze większa bateria i atrakcyjna cena

Niespotykana wytrzymałość i nowoczesne technologie – oto Redmi 15 5G

Jak wspomniałam, największą zaletą Redmi 15 5G jest z pewnością bateria Xiaomi Surge o pojemności 7000 mAh, która według producenta zapewnia do dwóch dni pracy na jednym ładowaniu. Dzięki technologiom takim jak Smart Charging Engine 2.0, urządzenie utrzymuje wysoką sprawność nawet po długim czasie użytkowania. Co więcej, smartfon pozwala na prowadzenie rozmowy telefonicznej przez niemal godzinę, mając zaledwie 1% naładowania. Urządzenie obsługuje szybkie ładowanie 33 W oraz ładowanie zwrotne 18 W, co pozwala na dzielenie się energią z innymi sprzętami.

Redmi 15 5G imponuje również pod względem wyświetlacza. Duży, 6,9-calowy ekran FHD+ z częstotliwością odświeżania do 144 Hz zapewnia płynność obrazu, a certyfikaty TÜV Rheinland chronią wzrok przed szkodliwym niebieskim światłem i migotaniem. Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 6s Gen 3, który wspiera łączność 5G i umożliwia rozszerzenie pamięci RAM do 16 GB oraz pamięci masowej do 2 TB.

Po stronie możliwości fotograficznych, smartfon wyposażono w podwójny aparat główny 50 Mpix, wspierany przez sztuczną inteligencję, która pozwala na łatwe usuwanie obiektów ze zdjęć (AI Erase) czy modyfikowanie nieba (AI Sky). Nowy Redmi działa pod kontrolą systemu Xiaomi HyperOS 2, który integruje funkcje AI, takie jak Circle to Search oraz Google Gemini, co ułatwia wyszukiwanie i interakcję z treściami. Warto tu jednak zauważyć, że niektóre z funkcji AI działają jedynie w wersji z 8 GB pamięci, więc trzeba mieć to na uwadze przy wyborze.

Redmi 15 5G jest dostępny w kolorach zielonym, czarnym i tytanowym, w dwóch wariantach pamięciowych: 4 GB RAM + 128 GB na dane oraz 8 GB RAM + 256 GB na dane. Ceny wynoszą odpowiednio 899 zł i 999 zł.

Oprócz tego Xiaomi wprowadziło na rynek tańszy model, Redmi 15 4G, który oferuje m.in. 6 GB lub 8 GB pamięci RAM i jest dostępny w cenach od 649 zł.