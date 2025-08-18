Tego nikt się nie spodziewał. Czy dla osiągnięć kupisz taki widelec do górskiego roweru?

Chociaż nawet kaski powstają specjalnie w służbie lepszej aerodynamiki, to dotychczas była ona traktowana w MTB po macoszemu. Najnowsze informacje sugerują jednak, że odpowiednia pozycja może przynieść oszczędność nawet 23 minuty na całym dystansie Leadville. Czy więc to koniec kultu mocy i wytrzymałości w sektorze rowerów górskich? Tak się bowiem składa, że na tegorocznym Leadville Trail 100 Kate Courtney poprawiła bowiem kobiecy rekord trasy, a Keegan Swenson sięgnął po swoje piąte zwycięstwo w kategorii mężczyzn. Chociaż te osiągnięcia same w sobie robią wrażenie, to wśród specjalistów większe dyskusje wywołały innowacje testowane przez obu rowerzystów.

RockShox Aero SID Ultimate SL, czyli nietypowy amortyzator z owiewkami

Największą sensacją Leadville Trail 100 okazał się prototyp widelca RockShox SID Ultimate SL z bocznymi owiewkami aerodynamicznymi. To pierwsze tak zaawansowane podejście do redukcji oporów powietrza w rowerowej amortyzacji. Testowali go najlepsi z najlepszych zawodnicy, bo Sofía Gómez Villafañe na rowerze Specialized Epic World Cup oraz Keegan Swenson na Santa Cruz Blur CC, a długie, płaskie odcinki szutrowe w Kolorado stworzyły idealne warunki do weryfikacji tej koncepcji.

Kate Courtney zastosowała jeszcze bardziej niestandardowe podejście i tyczy się to nie tylko prostej kierownicy. Zamiast skupiać się wyłącznie na owiewkach, jej mechanicy zamontowali manetki SRAM Blips bezpośrednio na górnych odcinkach widelca. To sprytne obejście głównej wady tzw. super pozycji, czyli aerodynamicznego chwytu za koronę widelca. Chociaż taka pozycja skutecznie redukuje opory powietrza, to utrudnia zmianę przełożeń, jest mało komfortowa i uznawana za ryzykowną dla kolarza. Same manetki Blips są znane głównie z kolarstwa szosowego, gdzie stanowią dodatkowe punkty sterowania, więc ich wykorzystanie w takiej konfiguracji to absolutna nowość. Czy takie modyfikacje staną się standardem? Trudno powiedzieć.

Sukcesy Courtney i Swensona dowodzą, że redukcja oporów powietrza zaczyna odgrywać istotną rolę w długodystansowym kolarstwie górskim. Inżynierowie RockShox prawdopodobnie udoskonalą teraz swoją koncepcję owiewek, a rozwiązanie z manetkami na widelcu może zainspirować innych producentów do jeszcze bardziej niestandardowych projektów.

Sama impreza Leadville Trail 100 utwierdziła właśnie swoją pozycję jako laboratorium nowych technologii w MTB. Chociaż aerodynamiczne widelce i inteligentne systemy sterowania mogą zrewolucjonizować wyścigi, to warto jednak zachować zdrowy sceptycyzm. W końcu większość rowerzystów jeździ po wymagających technicznie trasach, gdzie ułamki sekund zyskane na aerodynamice schodzą na dalszy plan.