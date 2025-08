Połączyli dwa rowerowe światy w jednych obręczach za krocie. Oto 25 Carbon Gravel X-Wide

Hunt 25 Carbon Gravel X-Wide to nie są obręcze, które jedynie dobrze wyglądają. W praktyce mają one kwestionować definicję wszechstronności rowerowej. Obiecując wytrzymałość na poziomie MTB w lekkiej, gravelewej formie, zmuszają do zadania pytania – czy płytka, lekka obręcz może naprawdę wytrzymać techniczne katowanie? Odpowiedzi ukryte są w nowoczesnej technologii, która może na nowo określić, czym właściwie powinien być gravel.

Nowe obręcze rowerowe Hunt zacierają granicę między gravelem a MTB

Model 25 Carbon Gravel X-Wide powstał z potrzeby, bo kto nie chciałby, aby jego szybki gravel mógł bez szwanku znosić trasy zarezerwowane głównie dla rowerów z rodzaju tych górskich? Rowery gravelowe już teraz mają szersze opony na bardziej wymagające trasy, propagując hybrydowe style jazdy, ale granicę można ciągle przesuwać. Dążenie do tego wymusiło zmianę podejścia i na to właśnie odpowiedziała firma Hunt w posty sposób, mówiąc “wzmocnijmy gravela, ale zachowajmy jego szybkość”. Tak właśnie narodziły się obręcze Hunt 25 Carbon Gravel X-Wide.

Nowe obręcze firmy Hunt powstały z zastosowaniem technologii H‑Core, która została przeniesiona bezpośrednio z linii obręczy dedykowanej rowerom MTB. To w praktyce cienka warstwa włókna węglowego o wysokiej gęstości włókien, która jest umieszczona pomiędzy dnem a ścianką boczną obręczy. Zmniejsza ona zużycie żywicy w procesie produkcyjnym i znacząco poprawia odporność na uderzenia. Tak przynajmniej wynika z testów wewnętrznych producenta, wedle których nowe obręcze są tak samo trwałe jak modele do XC i down-country.

Efekt? Zestaw o masie 1472 gramów (w wersji non‑Boost), z wewnętrzną szerokością 27 mm i głębokością 25 mm. Płytka obręcz zwiększa komfort i trakcję w terenie, a szerokość obsługuje opony od 35 mm aż do 65 mm (czyli 1,4 do 2,6 cala). Sercem nowego zestawu są piasty H_Ratchet 36T SGL z jednokierunkowym mechanizmem zapadkowym i 10-stopniowym kątem zazębienia. Są lżejsze i efektywniejsze materiałowo niż klasyczne systemy zapadkowe, a kompatybilność z napędami 1× i 2× czyni je uniwersalnymi. Występują w wariantach klasycznych gravelowych i Boost, więc można je zastosować także w przerabianych rowerach MTB.

W porównaniu z wcześniejszymi zestawami Hunt Gravel Race 25 i 40 (26 mm szerokości wewnętrznej, ~1380 g), nowe obręcze X-Wide zyskują dodatkowy 1 mm szerokości i wzmocnioną konstrukcję, co przekłada się na większą wszechstronność dla bardziej wymagających tras. Projekt 25 mm głębokości miał wcześniej na celu lekkość i kontrolę na wyścigach, ale X-Wide idzie dalej, oferując wytrzymałość i kompatybilność z szerszymi oponami bez poświęcania sztywności.

Każda obręcz jest wytwarzana ręcznie z 28 szprych Pillar PSR (trójstopniowo cieniowanych) typu J-bend, naciąganych na asymetryczne obręcze z kątowymi strefami naprężenia. To zapewnia równy rozkład sił i zmniejsza naprężenia wokół otworów, a każda para ma nawet kartę kontroli jakości z podpisem pracownika. Trudno się więc dziwić, że cena zestawu 25 Carbon Gravel X-Wide to 949 funtów, czyli w Polsce około 5100 zł. Firma prowadzi sprzedaż bezpośrednią, a pierwsze wysyłki dla Europy planowane są na połowę sierpnia bieżącego roku.