Dobry modułowy kontroler? Victrix Pro BFG Reloaded od Turtle Beach jest właśnie dla Ciebie! 

Victrix Pro BFG Reloaded zawiera teraz przekonfigurowany moduł Fightpad

Następca popularnego kontrolera Victrix Pro BFG, nowy Reloaded ma przeprojektowany moduł Fightpad. Został on zoptymalizowany ergonomicznie, by gracz mógł oprzeć nadgarstek na uchwycie i mieć kluczowe przyciski w zasięgu ręki. Kontroler wyposażono w drążki i spusty z efektem Halla, co było jedną z najbardziej oczekiwanych nowości.

Wersja Designed for Xbox jest kompatybilna z konsolami Xbox Series X|S, Xbox One i PC z Windowsem, natomiast oficjalnie licencjonowana wersja dla PlayStation działa z PS5, PS4 i Windowsem. Obie wersje są dostępne w kolorach czarnym i białym. W Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej kontroler jest już w sprzedaży, w cenie £179.99/€199.99 (czyli około 854,60 zł), w momencie pisania tego artykułu nie mogłem jeszcze znaleźć go w polskich sklepach.

Dzięki modułowej budowie kontroler można dostosować do każdego stylu gry – od bijatyk po strzelanki. Drążki i spusty z efektem Halla zapewniają precyzję bez zjawiska dryfowania. Do tego mamy aż trzy moduły i 11 wymiennych elementów, które oferują dostosowanie go do własnych potrzeb. Cztery programowalne przyciski z tyłu umożliwiają szybsze reakcje. Opatentowane, 5-stopniowe spusty z trybem Hair-Trigger oferują regulowaną czułość, co jest idealne dla graczy FPS.

Na konsolach Xbox możesz cieszyć się dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos dzięki dożywotniej subskrypcji. Na PS5, po podłączeniu kompatybilnego zestawu słuchawkowego do portu 3,5 mm, możesz korzystać z dźwięku 3D w obsługiwanych grach. Dla fanów bijatyk (FGC), ergonomiczny 6-przyciskowy moduł Fightpad z mikroprzełącznikami Kailh zapewnia precyzję turniejową.

Dodatkowo wbudowany akumulator pozwala na do 20 godzin gry na jednym ładowaniu. Bezprzewodowa łączność o niskim opóźnieniu działa w zasięgu do 9 metrów. Do rozgrywki turniejowej możesz użyć dołączonego, 3-metrowego, plecionego kabla USB-C. Co ciekawe wersja na PlayStation ma przełącznik trybu, który pozwala na łatwe przełączanie między PS5, PS4 lub PC.