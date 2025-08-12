Nowe słuchawki Turtle Beach dla Nintendo Switch 2. Szykuje się hit?

Turtle Beach Airlite Fit oficjalnie licencjonowanego dla konsoli Nintendo Switch 2

Omawiany przewodowy zestaw słuchawkowy Turtle Beach Airlite Fit w kolorze Charcoal Black, przeznaczony dla Nintendo Switch 2, jest już dostępny w przedsprzedaży w cenie 24,99 euro. Przeglądając sieć, nie natrafiłem na ofertę tego modelu w polskich sklepach, dlatego możemy się spodziewać, że jego cena wyniesie około 106 złotych.

Oficjalna premiera w sklepach na całym świecie odbędzie się w środę, 3 września 2025 roku. Jak powiedział Cris Keirn, dyrektor generalny Turtle Beach Corporation: „Współpracując z naszymi partnerami z Nintendo, z radością prezentujemy nasz najnowszy zestaw słuchawkowy Airlite Fit, który zapewnia lekkie i wygodne wrażenia z gry, licencjonowany dla Nintendo Switch 2”.

Podkreślił on również, że dzięki „sprawdzonej, doskonałej jakości dźwięku w przystępnej cenie, Airlite Fit wzbogaci niesamowite wrażenia z gry na Nintendo Switch 2 dla graczy na całym świecie”. Wszystkie zestawy Turtle Beach Airlite Fit są kompatybilne z Nintendo Switch 2. Jednak ten nowszy model ma oficjalną licencję na Switcha 2, z oficjalnym emblematem i nową kolorystyką Charcoal Black.

Nowy, oficjalnie licencjonowany Airlite Fit zapewnia wyższy poziom komfortu i rozgrywki. Profesjonalnie zaprojektowany, oferuje precyzyjnie dostrojony dźwięk dzięki 40-milimetrowym głośnikom. Wygodne nauszniki blokują hałas z zewnątrz, a mikrofon z redukcją szumów można wyciszyć, obracając go do góry. Uniwersalne złącze 3,5 mm działa ze wszystkimi konsolami Switch.