Wiadomości Google ochronią przed wrażliwymi treściami. Komunikator zyskuje nową funkcję prywatności

Niechciane treści przestaną być problemem. Wiadomości Google rozmyją zdjęcia +18

Chyba każdy przynajmniej raz spotkał się z sytuacją, kiedy dostał zdjęcie, którego raczej nie chciałby zobaczyć. Nie jest to przyjemne, zwłaszcza gdy obcy numer wysyła nam nagie fotografie (a takich przypadków niestety nie brakuje). Jest jeszcze gorzej, kiedy podobne treści +18 trafiają do osób małoletnich, także w formie nękania. Wiadomości Google chcą temu przeciwdziałać, wprowadzając nową funkcję, już dostępną w stabilnej wersji aplikacji na platformie Android.

Zadaniem tego narzędzia jest ostrzeganie przed wrażliwą zawartością działa bezpośrednio na urządzeniu, wykorzystując Android System SafetyCore. Cała analiza obrazów odbywa się lokalnie w telefonie, bez przesyłania danych gdziekolwiek. Google podkreśla, że system nie wysyła danych identyfikowalnych ani żadnych sklasyfikowanych treści na swoje serwery. To spora różnica w porównaniu do rozwiązań opartych o chmurę, które często budzą wątpliwości co do prywatności.

Gdy algorytm wykryje potencjalnie nieodpowiednie zdjęcie, automatycznie je rozmywa. Wtedy pojawiają się opcje: możesz zapoznać się z informacjami o zagrożeniach, zablokować nadawcę, wyświetlić obraz po potwierdzeniu lub po prostu wrócić do przeglądania wiadomości. Ciekawe, jak różnie podeszli twórcy do różnych grup wiekowych. Dorośli powyżej 18 lat mają funkcję domyślnie wyłączoną, ale mogą ją aktywować w ustawieniach wiadomości. Zupełnie inaczej wygląda to u nastolatków.

Młodzi użytkownicy między 13 a 17 rokiem życia otrzymują domyślnie włączoną ochronę, choć mogą ją wyłączyć w ustawieniach konta Google. Najmłodsi użytkownicy nadzorowani mają najmniej wyboru – u nich funkcja jest zawsze aktywna i kontrolowana przez rodziców przez aplikację Family Link. System nie tylko chroni przed otrzymywaniem, ale też przed wysyłaniem niewłaściwych treści. Próba przesłania zdjęcia z nagością wywoła ostrzeżenie o konsekwencjach, zanim wiadomość opuści urządzenie.

Gigant z Mountain View zapowiedział tę funkcję jeszcze w październiku zeszłego roku, natomiast w kwietniu udostępnił ją do testów beta, które trochę zajęły. Ulepszenie jest już jednak dostępne i to kolejny element układanki bezpieczeństwa, który Google stopniowo wdraża. Choć żadna technologia nie jest idealna, takie lokalne przetwarzanie wydaje się rozsądnym kompromisem między ochroną a prywatnością. Zwłaszcza w przypadku osób nieletnich, które coraz częściej padają ofiarą cyberprzemocy.