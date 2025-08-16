Xiaomi już testuje HyperOS 3 z nowym Androidem. Do których smartfonów trafi?

HyperOS 3 – lista kompatybilnych urządzeń

Jak wynika z informacji, testy wersji beta HyperOS 3 wystartowały w sierpniu bieżącego roku. Oznacza to, że firma już teraz weryfikuje stabilność i funkcjonalność systemu na wybranych urządzeniach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, finalna wersja może trafić do użytkowników pod koniec września lub na początku października. Warto zauważyć, że producent całkowicie wstrzymał rozwój HyperOS 2, przerzucając zasoby na nowszy projekt. Choć takie posunięcie może przyspieszyć dostęp do najświeższych funkcji, budzi też pytania o los urządzeń, które miały otrzymać poprzednią wersję.

Poniżej znajduje się nieoficjalna lista urządzeń, które z dużą dozą prawdopodobieństwa otrzymają aktualizację do HyperOS 3. Lista ta została stworzona na podstawie dotychczasowej polityki aktualizacyjnej firmy i obejmuje szeroką gamę smartfonów i tabletów Xiaomi, Redmi oraz POCO.

Urządzenia Xiaomi:

Seria Xiaomi 15 (15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro)

Seria Xiaomi 14 (14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Civi, 14T, 14T Pro)

Seria Xiaomi 13 (13, 13 Lite, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro)

Seria Xiaomi 12 (12, 12 5G, 12 Pro, 12 Lite, 12S, 12S Pro, 12S Ultra)

Tablety Xiaomi Pad 7, 7 Pro, 6S Pro, 6 Pro

Składane smartfony Xiaomi MIX Flip 2, MIX Flip, MIX Fold 4, MIX Fold 3, MIX Fold 2

Urządzenia Redmi:

Seria Redmi Note 14, 13, 12

Seria Redmi 15, 14, 13, 12

Modele Redmi A5, A4, A3 Pro

Seria Redmi K80, K70, K60, K50

Seria Redmi Turbo 4, Turbo 3

Tablety Redmi K Pad, Pad SE, Pad Pro

Urządzenia POCO:

Seria POCO F7, F6, F5

Seria POCO X7, X6

Seria POCO M7, M6

Seria POCO C75, C65

Co nowego w HyperOS 3?

Można się spodziewać, że HyperOS 3 wprowadzi na smartfony producenta sporo znaczących usprawnień. Nowa nakładka ma oferować bardziej intuicyjny interfejs użytkownika, płynniejsze animacje oraz ogólną poprawę szybkości działania systemu. Wśród potencjalnych nowości, które mogą pojawić się w HyperOS 3, znajdują się również funkcje z samego Androida 16, takie jak:

Ulepszona funkcja „Live Updates” , która pozwoli na podgląd aktualizacji z aplikacji bezpośrednio na ekranie blokady bez konieczności ich otwierania.

, która pozwoli na podgląd aktualizacji z aplikacji bezpośrednio na ekranie blokady bez konieczności ich otwierania. Zaawansowane grupowanie powiadomień , mające na celu uporządkowanie panelu notyfikacji.

, mające na celu uporządkowanie panelu notyfikacji. Tryb „Advanced Protection Mode”, który aktywuje pakiet funkcji bezpieczeństwa, chroniących urządzenie przed różnymi zagrożeniami.

Oprócz tego „pod maską” czeka nas wiele optymalizacji – lepsze zarządzanie zasobami sprzętowymi i zwiększona stabilność. Szczególnie istotne może to być dla posiadaczy starszych modeli, którzy liczą na przedłużenie żywotności swoich urządzeń. Xiaomi zapowiada ujawnienie szczegółów w nadchodzących tygodniach.