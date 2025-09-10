Polska klasyka, japońska zabawa i wrestling. PlayStation Plus Extra i Premium na wrzesień

Podsumowanie artykułu . . .

Świetnie przyjęte The Invincible od 11 bit studios na bazie — a jakże — klasycznej już książki Stanisława Lema, masa japońskiej zabawy w postaci Persona 5 Tactica czy Fate/Samurai Remnant, a także WWE 2K25 dla fanów wrestlingu. Katalog klasyki za to skromnie, bo tylko jedna nowa produkcja — ale do tego zdążyliśmy się już raczej przyzwyczaić. Tak czy siak, pora odpowiedź sobie na pytanie, czy będziemy usatysfakcjonowani z wyższych poziomów subskrypcji PS+ w tym miesiącu.

Bez dwóch zdań wypada przyznać, że nowy zestaw gier w PS+ Extra i Premium prezentuje się całkiem nieźle, chociaż — jak w poprzednim miesiącu — nie jest to najlepsze zestawienie w historii usługi. Wszystkie gry trafią do katalogu już 16 września. Przejrzyjmy zatem wszystkie tytuły, które wtedy będą dostępne do pobrania dla abonentów wyższych progów odpowiedzi Sony na Game Passa.

PlayStation Plus Extra — wszystkie nowe gry we wrześniu 2025:

WWE 2K25 | PS5, PS4;

Persona 5 Tactica | PS5, PS4;

Green Hell | PS5, PS4;

Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4;

Crow Country | PS5, PS4;

The Invincible | PS5;

Conscript | PS5.

PlayStation Plus Premium — wszystkie nowe gry we wrześniu 2025:

Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4.

Jakie gry znikną z PS+?

W tym miesiącu Sony przerywa passę bolesnych pożegnań ze świetnymi grami i bez dwóch zdań katalog PlayStation Plus Extra zyska na jakości we wrześniu. Do tej pory często gry, które znikały z oferty, bywały lepsze od tych przychodzących — w tym miesiącu jednak uspokajam, że raczej większość nie będzie miała za czym płakać. Z katalogu odejdą następujące gry:

The Plucky Squire;

Night in the Woods;

UFC 5;

Road 96;

Pistol Whip;

Odin Sphere: Leifthrasir;

FIST: Forged In Shadow Torch;

Dragon’s Crown Pro.

Źródło: PlayStation

Z całego zestawieniu bez dwóch zdań wybijają się UFC 5, Road 96 czy Dragon’s Crown Pro. Sumarycznie jednak ze spokojem można przyznać, że chociaż nowe gry w tym miesiącu (z wyłączeniem Persona 5 Tactica i The Invincible) nie porywają, to nie ma też bolesnych strat. A czasem to nawet jest ważniejsze.