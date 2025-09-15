Dobre tempo. Samsung udostępnia One UI 8 dla wybranych smartfonów

Podsumowanie artykułu . . .

Nauczka, jaką było opóźnienie premiery One UI 7 przez poważny błąd w oprogramowaniu musiała podziałać na Samsunga otrzeźwiająco. Zaledwie 5 miesięcy po premierze One UI 7 producent kończy, przynajmniej dla części smartfonów, program testów One UI 8 w wersji beta. Tym razem, by uniknąć błędów, producent przygotował aż siedem wersji testowego oprogramowania. Wszystko po to, by nie powtórzyć błędów przeszłości i zagwarantować sobie komfortową pozycję przy szerokiej dystrybucji oprogramowania dla wszystkich urządzeń.

Na razie musimy uzbroić się w jeszcze odrobinę cierpliwości, bowiem dystrybucja finalnej wersji nakładki najpewniej nie będzie przebiegała równomiernie. Powody do zadowolenia mogą mieć bowiem użytkownicy najnowszych smartfonów, a te starsze, jak chociażby Samsung Galaxy S23 w One UI 8 beta będą miały najpewniej niewielkie opóźnienie. Mimo tego Samsung nie chce już dłużej zwlekać z dystrybucją Androida 16 i nowych rozwiązań One UI dla najmocniejszych obecnie propozycji na rynku.

Aktualizacja do One UI 8 dla flagowców Samsunga już czeka… w Korei Południowej

Na ten moment testy wersji beta One UI 8 zakończyły się na trzech smartfonach: Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ oraz Samsung Galaxy S25 Ultra. Po macoszemu został potraktowany Samsung Galaxy S25 Edge, ale ten pojawił się później w roku i nie jest stałą częścią głównej serii. Południowokoreański oddział producenta poinformował, że wszyscy posiadacze smartfonów z głównej części serii Galaxy S25, którzy uczestniczyli w programie testowego oprogramowania, nie otrzymają już żadnej dodatkowej aktualizacji.

Samsung Galaxy S25 Ultra już wkrótce z One UI 8

Producent dość radykalnie odcina użytkowników od dostępu do bety, co może być powodowane obawami o bezpieczeństwo. Aby otrzymywać wsparcie producenta w przypadku awarii, trzeba powrócić na stabilną wersję oprogramowania. Użytkownicy, którzy jeszcze się na to nie zdecydowali, powinni też stracić dostęp do strony ze szczegółami wydania testowego oraz do serwisu dla społeczności testerów. Nie mogą też wysłać informacji zwrotnych. To oznacza tylko jedno – Samsung ma już dość testowania i chce rozpocząć szeroką dystrybucję najnowszego oprogramowania.

Oficjalna wersja oprogramowanie One UI 8 dla smartfonów z serii S25 otrzymała oznaczenia S938NKSU5BYI3 / S938NOKR5BYI3 / S938NKSU5BYI3. Wraz z nową wersją systemu i nakładki użytkownicy w Korei Południowej otrzymają poprawki zabezpieczeń datowane na 1 września 2025 roku. Te są szczególnie ważne ze względu na cyberataki, do jakich może dochodzić przez Whatsapp.

Samsung nabrał wiatru w żagle. Kiedy doczekamy się One UI 8 w Polsce?

Cieszy, że producent zreflektował się i tym razem nie chce zostać w tyle przy okazji premiery nowej wersji systemu. Jeżeli zaufamy medialnym przeciekom użytkownika Alfatürk, na oprogramowanie One UI 8 nie przyjdzie nam czekać zbyt długo. Wstępnie wydaje się, że One UI w stabilnej wersji dla Europy trafi już 18 września do użytkowników głównej części serii Galaxy S25, a tydzień później, 25 września – na Samsung Galaxy S25 Edge oraz serii Galaxy S24 (w tym S24 FE) i na smartfony Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G.

Idąc dalej, 1 października będzie dniem aktualizacji tabletów z serii Galaxy Tab S10, a nową wersję oprogramowania otrzymają też zegarki Galxy Watch 7, Watch 6 w obydwu wersjach oraz Galaxy Watch FE. Zaledwie dzień później powiadomienie o aktualizacji One Ui 8 dotrze na smartfony z serii Samsung Galaxy S23 oraz składane smartfony Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 oraz tańsze modele Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G oraz Galaxy A16 5G. W dalszej części miesiąca One UI 8 dotrze na ponad 30 kolejnych urządzeń. Oby tym razem bez perypetii.