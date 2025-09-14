Steam z ważną aktualizacją. Personalizacja biblioteki i nowe funkcje dostępności 

Podsumowanie artykułu . . .

Personalizacja biblioteki gier. Koniec z chaosem w kolekcji

Najważniejszym elementem aktualizacji jest nowa zakładka „Dostosowanie”, która daje użytkownikom nieosiągalne dotąd możliwości organizowania swojej kolekcji. Możliwość ustawiania niestandardowych nazw sortowania dla gier rozwiązuje jeden z największych problemów osób z rozbudowanymi bibliotekami.

Czytaj też: Nvidia RTX Remix z nowym systemem cząsteczek. Klasyczne gry zyskują nowoczesne efekty

System pozwala na zmianę sposobu sortowania bez wpływu na oficjalną nazwę gry. Dla przykładu – zamiast szukać „The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition” pod literą „T”, można ustawić sortowanie po „Skyrim” i znaleźć grę pod „S”. To szczególnie przydatne dla serii gier, które nie używają konsekwentnej numeracji w tytułach.

Oprócz zmian w nazewnictwie, Steam pozwala teraz na pełną wizualną personalizację poszczególnych pozycji. Użytkownicy mogą ustawiać niestandardowe okładki, szerokie banery, tła i logotypy. Otwiera to drzwi do tworzenia naprawdę spersonalizowanych kolekcji, gdzie każda gra może mieć unikalny wygląd. Aktualizacja wprowadza również znaczące ulepszenia w obszarze dostępności, co wpisuje się w trend dbania o potrzeby wszystkich graczy.

Czytaj też: Polska klasyka, japońska zabawa i wrestling. PlayStation Plus Extra i Premium na wrzesień

Steam otrzymał osobne menu dostępności z własnymi opcjami. Gracze mogą włączyć tryb wysokiego kontrastu, zmniejszyć poruszanie się ekranu oraz dostosować skalowanie interfejsu pod własne preferencje. Te funkcje są szczególnie ważne dla osób z problemami wzroku lub wrażliwością na ruch na ekranie.

Powrócił również wbudowany monitor wydajności, tym razem z istotnymi ulepszeniami. Największą nowością jest możliwość sprawdzania temperatury procesora w trakcie gry, co może być szczególnie przydatne dla użytkowników Steam Deck i laptopów. Dodatakowo Valve rozszerzyło wsparcie dla różnych kontrolerów, dodając nowe opcje joysticka analogowego, touchpada i D-pada. Pojawiły się również ikony przycisków dla kontrolerów 8BitDo, co pokazuje, że firma słucha potrzeb społeczności używającej alternatywnych padów.

Czytaj też: AMD Software Adrenalin 25.9.1 WHQL. Oficjalne wsparcie dla FSR 4 i nowe optymalizacje

Strony sklepu Steam zostały poszerzone i lepiej sformatowane dla monitorów panoramicznych, co odpowiada na rosnącą popularność ultraszerokich wyświetlaczy. Mimo wielu usprawnień, część użytkowników zgłosiła nowe problemy. Najczęściej raportowanym błędem jest samoistne rozszerzanie się okna klienta Steam, które może rozciągać się w nieskończoność w prawo. Aktualizacja Steam jest już dostępna na głównym kanale i automatycznie instaluje się u wszystkich użytkowników. To jedna z bardziej kompleksowych aktualizacji platformy od lat, która odpowiada na długoletnie prośby społeczności o większe możliwości personalizacji i lepszą dostępność.