Turbodoładowany rower w ultralekkiej odsłonie. Curt kusi wagą i zasięgiem

Estońscy konstruktorzy z Amplera postanowili całkowicie odświeżyć swój flagowy model miejskiego roweru elektrycznego. Curt, który początkowo powstał jako najbardziej sportowa propozycja w ofercie firmy, po kilku latach ewolucji stał się znacznie bardziej uniwersalnym rozwiązaniem. Zmiany objęły nie tylko wygląd, ale również funkcjonalność, co może zainteresować szersze grono miłośników dwóch kółek, więc pozostaje najważniejsze pytanie – co najbardziej zmieniło się w nowej edycji roweru?

Lekki jak zwykły, a szybki jak elektryk. Rower Curt 2026 wjeżdża do miasta

Charakterystyczna, nieco rozciągnięta pozycja jazdy oraz widelec z włókna węglowego pozostały niezmienione, stanowiąc wyróżniki tego modelu na tle innych propozycji producenta. Całość utrzymano w minimalistycznym stylu, choć designerskie inspiracje modernistyczną sztuką widać w starannym opracowaniu każdego detalu. Ampler Curt 2026 występuje w dwóch konfiguracjach, bo podstawowej Blank pozbawionej dodatkowego wyposażenia oraz bogatszej Equipped z pełnym osprzętem, która jest akurat droższa o około tysiąc złotych.

Najbardziej innowacyjnym elementem nowego Curta jest zastosowanie portu ładowania USB-C. Estoński producent wprowadza to rozwiązanie jako jeden z pierwszych na świecie, kontynuując technologię zaprezentowaną wcześniej w modelach Nova i Nova Pro. Dzięki temu użytkownicy mogą ładować zintegrowany (niestety go nie wyjmiecie) akumulator standardowym kablem, jakiego używają do laptopów czy smartfonów. W grę wchodzi tu akumulator o pojemności 336 Wh, który osiąga pełne naładowanie w ciągu 2,5 godziny przy wykorzystaniu szybkiej ładowarki o mocy 140 watów. Stanowi to znaczące ułatwienie w codziennym użytkowaniu, bo zamiast nosić ze sobą dedykowane, zwykle duże, ładowarki, użytkownicy mogą wykorzystać to samo źródło zasilania, które używają do laptopów czy smartfonów. Gdyby tego było mało, dzięki temu rower można też doładować z odpowiednio potężnego powerbanka, a on sam pełni też funkcję mobilnego źródła energii.

Zaawansowanie technologiczne roweru wieńczy fakt, że Ampler wyposażył nowego Curta w autorski moduł ABC łączący funkcje Bluetooth, czujnik GPS, łączność komórkową oraz system diagnostyczny. Układ monitoruje stan techniczny roweru i może informować o konieczności serwisu lub wykrytych nieprawidłowościach. Wbudowany lokalizator pomaga z kolei w odnalezieniu pojazdu w przypadku kradzieży, choć skuteczność takiego rozwiązania zawsze zależy od wielu zmiennych czynników.

Lekkość i inteligentne podejście do konstrukcji. Jak osiągnięto imponującą wagę 14 kilogramów?

Masa około 14 kg stanowi niezwykle atrakcyjną wartość jak na rower elektryczny z pełnoprawnym napędem. Dla porównania model Nova z oferty tego samego producenta jest cięższy o około 2,5 kg. Co ciekawe, tak niską wagę osiągnięto bez stosowania kosztownych rozwiązań w postaci ramy z włókna węglowego czy elektronicznej przerzutki, co bezpośrednio przekłada się na bardziej przystępną cenę w porównaniu z konkurencyjnymi konstrukcjami takimi jak Scott Silence eRide.

Silnik zintegrowany z piastą tylnego koła generuje moc nominalną na poziomie 250 watów, która w szczytowych momentach może wzrosnąć do 400 watów. Sam moment obrotowy na poziomie 45 Nm mieści się w solidnym standardzie dla miejskich rowerów elektrycznych, zapewniając wystarczającą dynamikę przy ruszaniu i pokonywaniu wzniesień. Z kolei deklarowany zasięg do 100 kilometrów na jednym ładowaniu powinien wystarczyć na kilka dni typowych dojazdów w warunkach miejskich. Pamiętajcie jednak, że tego e-bike musicie wnosić do garażu, biura, piwnicy lub mieszkania w celu podładowania jego akumulatora.

Interesującym aspektem jest możliwość wyboru nie tylko między rodzajami ramy, ale też napędem jednobiegowym z paskiem a wersją z jedenastobiegową przerzutką Shimano Deore i to bez dodatkowych kosztów. Pierwsza opcja wymaga mniej konserwacji i nie brudzi odzieży, podczas gdy druga zapewnia większą elastyczność w różnych warunkach terenowych. Na niską cenę jednak się nie nastawiajcie, bo cena podstawowej wersji wynosi 3690 euro (około 19255 zł), co sytuuje Amplera Curta 2026 w średnim przedziale cenowym rynku rowerów elektrycznych. To niemały wydatek, jednak biorąc pod uwagę wagę 14 kg i rozbudowaną funkcjonalność, trudno znaleźć bezpośrednią konkurencję w tej samej półce cenowej. Większość rowerów elektrycznych o podobnych parametrach wagowych zazwyczaj przekracza kwotę 20 tysięcy złotych.