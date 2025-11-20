Nadajesz paczki w ostatniej chwili? InPost właśnie wydłużył godziny graniczne w wybranych lokalizacjach

Podsumowanie artykułu . . .

To sygnał, że InPost stawia zarówno na maksymalną wydajność w Polsce, jak i na realne wsparcie dla małych i średnich firm w skalowaniu biznesu poza granicami.

InPost wydłuża godziny nadania dla szybszej wysyłki

Zacznijmy od zmian na rodzimym podwórku, które odczuje 176 wybranych kodów pocztowych. Od 27 listopada 2025 roku InPost wprowadza kolejną, pozytywną modyfikację w ramach organizacji podziału strefowego. Chodzi o wydłużenie granicznych godzin nadań w Paczkomatach, PaczkoPunktach oraz dla zleceń podjazdów kurierskich na żądanie.

To już trzeci raz w tym roku, kiedy firma wprowadza takie korekty, a cel jest jeden: sprawić, by Twoja paczka ruszyła w drogę jeszcze tego samego dnia, w którym została nadana. To kluczowy element optymalizacji procesu realizacji zamówień w e-commerce. Im później kurier zabierze paczki, tym więcej zamówień złożonych w ciągu dnia możesz skompletować i wysłać. Dzięki tej zmianie zyskujemy elastyczność, a firmy mogą obsłużyć klientów, którzy złożyli zamówienie późnym popołudniem. Mamy też możliwość zrealizowania dodatkowych zamówień z gwarancją wysyłki „dziś”, co jest kluczowe w szybkiej dostawie.

Warto pamiętać, że godzina graniczna to najpóźniejszy moment nadania przesyłki, by mogła ona wyruszyć w dalszą drogę tego samego dnia. Jeśli korzystasz ze stałych, zaplanowanych podjazdów kurierskich, godziny odbioru pozostają bez zmian. Godziny graniczne dla konkretnego kodu pocztowego możesz sprawdzić na stronie InPostu.

Druga, równie istotna zmiana dotyczy ekspansji międzynarodowej

InPost, dotychczas umożliwiający nadawanie paczek do siedmiu krajów Europy (Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Hiszpania i Portugalia), teraz otwiera nowe rynki: Austrię i Węgry. Ekspansja ta jest możliwa dzięki nawiązaniu partnerstwa z Austrian Post – liderem logistycznym w Austrii. Dla klientów biznesowych z Polski, którzy chcą skalować swoją sprzedaż na rynkach niemieckojęzycznych i Europy Środkowej, jest to doskonała wiadomość.

Daje to możliwość dotarcia do nowych, chłonnych rynków i grup odbiorców. Dostawa przesyłek z Polski do klienta w Austrii i na Węgrzech realizowana jest w ciągu 3 dni roboczych. Sama logistyka też została maksymalnie uproszczona, bo mamy jednolity, łatwy proces nadawania z jednym numerem trackingowym i jedną etykietą dla przesyłek międzynarodowych. Jest też opcja zautomatyzowanej obsługi zamówień dzięki łatwej integracji poprzez API.

Warto też wspomnieć, że partnerstwo z Austrian Post to także dostosowanie metod doręczeń do lokalnych preferencji klientów:

Austria — dostępna jest zarówno dostawa kurierska (2DOOR), jak i doręczenie do partnerskich automatów paczkowych.

— dostępna jest zarówno dostawa kurierska (2DOOR), jak i doręczenie do partnerskich automatów paczkowych. Węgry — na razie oferowana jest dostawa kurierska (2DOOR), ale w planach jest również uruchomienie dostawy do tamtejszych automatów paczkowych.

W przypadku wysyłek międzynarodowych, kluczowe jest zapoznanie się ze szczegółowymi wymiarami przesyłek. Paczkomaty partnerskie w Austrii mogą różnić się gabarytami i limitami wagowymi od standardowych maszyn Paczkomat w Polsce.

Na przykład, wysyłka kurierska do Austrii i na Węgry pozwala na nadanie paczki o maksymalnej wadze do 30 kg, podczas gdy w przypadku automatu paczkowego w Austrii limit wagi to 25 kg. Maksymalne wymiary przesyłek kurierskich różnią się nieznacznie między Austrią (60 x 60 x 100 cm) a Węgrami (50 x 50 x 110 cm). Zawsze warto sprawdzić gabaryty A, B i C dla partnerskich automatów, aby uniknąć problemów z nadaniem.

Tak czy inaczej, wprowadzenie wydłużonych godzin granicznych w 176 polskich kodach pocztowych oraz otwarcie na nowe rynki – Austrię i Węgry – to strategiczne posunięcia InPost, które realnie zwiększają konkurencyjność polskiego e-commerce. Zarówno zwiększona elastyczność w kraju, jak i możliwość szybkiej (3 dni robocze) i prostej wysyłki do Europy Środkowej, to doskonałe narzędzia dla sprzedawców. Od 27 listopada 2025 roku polskie firmy zyskują więcej czasu na nadanie i szerszy zasięg, aby skutecznie skalować swój biznes.