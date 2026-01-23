7500 mAh w kompaktowej obudowie? Nowy smartfon OnePlus będzie dowodem, że to możliwe

Podsumowanie artykułu . . .

OnePlus 15T według najnowszych przecieków ma być nie tylko mniejszy od standardowych flagowców, ale również wyposażony w technologie, które zawstydzają znacznie większą konkurencję. Choć do oficjalnej premiery zostało jeszcze trochę czasu, branżowi informatorzy już teraz dostarczają nam konkretnych szczegółów na temat tego, co znajdzie się pod obudową tego urządzenia.

Ekran 1.5K i potęga Snapdragon 8 Elite Gen 5. Co dokładnie zaoferuje OnePlus 15T?

Głównym źródłem informacji o nowym modelu jest znany leaker Digital Chat Station, który podzielił się szczegółami na chińskim serwisie Weibo. OnePlus 15T ma zostać wyposażony w płaski wyświetlacz o przekątnej 6,32”. To rozmiar, który zdecydowanie kwalifikuje go do kategorii urządzeń kompaktowych. Ekran ma oferować rozdzielczość 1.5K, a biorąc pod uwagę specyfikację poprzednika, możemy spodziewać się panelu OLED z odświeżaniem na poziomie co najmniej 120 Hz. Płaski ekran to świetna wiadomość dla osób, które nie przepadają za zagiętymi krawędziami i problemami z dopasowaniem szkieł ochronnych.

Pod względem wydajności OnePlus nie zamierza brać jeńców. Sercem urządzenia ma być najnowszy i najmocniejszy procesor Qualcomma – Snapdragon 8 Elite Gen 5. To gwarantuje, że ten niewielki smartfon będzie jednym z najszybszych urządzeń na rynku, radzącym sobie bez problemu z najbardziej wymagającymi grami i zadaniami opartymi na sztucznej inteligencji.

Pod względem możliwości fotograficznych będzie nieco słabiej niż w pełnoprawnym flagowcu, ale raczej nie będzie na co narzekać. Na pleckach znajdziemy podwójny zestaw z dwoma sensorami 50 Mpix – głównym oraz teleobiektywem. Z przodu prawdopodobnie zagości kamerka 16 Mpix do selfie.

OnePlus 13T

Już OnePlus 13T oferował gigantyczną baterię jak na swój kompaktowy rozmiar – 6260 mAh. Teraz jednak producent idzie jeszcze dalej i chce zmieścić w tym maleństwie aż 7500 mAh. Z kolei certyfikacja 3C sugeruje, że smartfon będzie wspierał szybkie ładowanie przewodowe o mocy około 100W, więc kiedy energia nam się skończy, uzupełnimy ją w ekspresowym tempie.

Zgodnie z doniesieniami Digital Chat Station, OnePlus 15T może zadebiutować na swoim macierzystym rynku w Chinach już w połowie marca. Połączenie małego ekranu z tak potężnym akumulatorem i najnowszym procesorem brzmi jak przepis na idealny smartfon dla osób, które żyją w biegu i nie chcą martwić się o ładowarkę w ciągu dnia. Niestety, istnieje bardzo duża szansa, że nie zobaczymy go w Polsce. 13T owszem, debiutował poza rodzimym rynkiem producenta, jednak w zasadzie tylko w Indiach. Możliwe więc, że i w tej generacji producent nie zdecyduje się na szerszą dostępność, a szkoda. Naprawdę brakuje nam wyboru kompaktowych modeli.