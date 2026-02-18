Elektryczny SUV, który nie powinien istnieć. Jak można oferować aż tyle w takiej cenie?

Podsumowanie artykułu . . .

Model o nazwie Song Ultra EV pojawił się już w oficjalnych rejestrach, choć na jego premierę trzeba będzie jeszcze trochę poczekać Gdyby tego było mało, szef sprzedaży serii Dynasty w BYD, rozbudził ciekawość fanów marki, publikując na platformie Weibo rozmyte zdjęcie z dopiskiem “nadchodzi wkrótce”. Chociaż informacji wciąż jest niewiele, to samo pojawienie się modelu w dokumentach regulatora wiele mówi o kierunku, w którym podąża chiński gigant.

Wymiary i układ napędowy BYD Song Ultra EV

Song Ultra EV został już wpisany do katalogu zatwierdzeń chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych, co jest standardową procedurą przed debiutem rynkowym. Z dokumentów wynika, że auto będzie miało 4,85 metra długości, 1,91 metra szerokości i 1,67 metra wysokości przy rozstawie osi wynoszącym 2,84 metra. Te parametry sytuują go jako nieco większego kuzyna modelu Song L z napędem hybrydowym typu plug-in.

Pod względem napędu BYD postawiło na sprawdzone, jednostopniowe rozwiązanie. Z przodu znalazł się pojedynczy silnik elektryczny o mocy 362 koni mechanicznych, co ma być wystarczające do sprawnego poruszania się po mieście. Naturalnie niektórzy mogą żałować braku opcji z dwoma silnikami i napędem na cztery koła, które oferują konkurencyjne modele, ale pamiętajmy, że im prostszy jest układ napędowy, to tym auto jest lżejsze. Przekłada się to na wrażenia z jazdy oraz zasięg na jednym ładowaniu.

Kupujący będą mogli wybierać pomiędzy dwoma pakietami akumulatorów. Podstawowy zestaw o pojemności 75,6 kWh ma zapewniać zasięg do 620 kilometrów, a dla osób poszukujących maksymalnego dystansu na jednym ładowaniu przygotowano większy akumulator o pojemności 82,7 kWh, który według producenta pozwoli przejechać nawet 710 kilometrów. Tutaj akurat warto zachować pewną rezerwę, ponieważ chińska procedura pomiarowa CLTC bywa bardziej łaskawa niż europejski cykl WLTP, a na dodatek w realnych warunkach jazdy i to zwłaszcza przy niższych temperaturach, osiągi mogą być skromniejsze.

Mimo to deklarowane wartości plasują Song Ultra EV w czołówce segmentu. Do ich osiągnięcia przyczynia się wykorzystanie własnej technologii BYD, czyli akumulatorów typu Blade, które znane są z dobrego poziomu bezpieczeństwa i trwałości.

BYD Song Ultra EV z God’s Eye B?

Na opublikowanych zdjęciach widać charakterystyczną wypukłość na dachu, która najprawdopodobniej kryje jednostkę LiDAR. Jej obecność wskazuje na wyposażenie auta w zaawansowany system wspomagania kierowcy o nazwie God’s Eye B. Ma to być rozwiązanie klasy średniej, bo oferujące funkcje jazdy autonomicznej na poziomie 3, które są przydatne zarówno na autostradzie, jak i w mieście, bo obejmuje m.in. zautomatyzowane parkowanie.

Poziom 3 autonomiczności oznacza, że w określonych, sprzyjających warunkach samochód może przejąć kontrolę nad prowadzeniem, a kierowca nie musi nieustannie obserwować drogi. Wymagane jest jednak, aby był gotów do przejęcia sterowania w każdej chwili, gdy system go o to poprosi. Jest to więc istotny krok naprzód w porównaniu do powszechnie znanych systemów poziomu 2.

Przewidywana cena i dostępność BYD Song Ultra EV

Pewne jest, że początkowo Song Ultra EV trafi wyłącznie na rynek chiński, ale czy kiedykolwiek pojawi się w Europie? BYD konsekwentnie zwiększa swoją obecność na Starym Kontynencie, więc taki scenariusz jest prawdopodobny, choć europejscy klienci musieliby się nastawić na minimum roczne opóźnienie względem debiutu w Azji. Najmniej jasna jest na razie kwestia ceny. Wstępne szacunki mówią o widełkach od 128 do 151 tysięcy złotych. Niektóre lokalne portale motoryzacyjne, sugerują jednak, że cena startowa może być niższa i oscylować wokół 104 tysięcy złotych. Ostateczna wycena prawdopodobnie ujrzy światło dzienne dopiero bliżej planowanej premiery, która ma nastąpić pod koniec 2026 roku.

Premiera nowego SUV-a wpisuje się w szerszą strategię ekspansji BYD. Firma w 2025 roku dostarczyła około 2,26 miliona pojazdów elektrycznych, co pozwoliło jej wyprzedzić Teslę w globalnym rankingu sprzedawców elektrycznych samochodów. Jej sukces opiera się na pionowo zintegrowanym modelu biznesowym, który daje kontrolę nad kosztami oraz na bardzo szerokiej gamie produktów, bo od tanich aut miejskich po luksusowe limuzyny. W segmencie premium, pod marką Yangwang, BYD oferuje nawet model U7 z akumulatorem o pojemności 150 kWh i zasięgiem przekraczającym 1000 kilometrów. Firma nie ogranicza się też tylko do samochodów osobowych, rozwijając projekty związane z autonomicznymi ciężarówkami górniczymi oraz usługami transportu osób.

Co nowy model oznacza dla rynku?

Song Ultra EV ma wszystkie cechy, które mogą zapewnić mu sukces rynkowy: praktyczny format SUV-a, konkurencyjny deklarowany zasięg, nowoczesne systemy wspomagania, a do tego potencjalnie niska cena. Dla europejskich producentów to kolejny wyraźny sygnał, że chińska konkurencja nie zamierza spoczywać na laurach i będzie starała się zdobywać klientów za pomocą atrakcyjnej relacji ceny do oferowanej technologii. Czas pokaże, czy ten konkretny model trafi kiedyś na nasze drogi i jak będzie się prezentował w bezpośrednich porównaniach.