Samsung szykuje dużą aktualizację. Sprawdź, czy Twój Galaxy dostanie One UI 8.5

Podsumowanie artykułu . . .

System ten, choć nadal bazuje na Androidzie 16, wykorzystuje nowszą bazę rozwojową (QPR2), co pozwala inżynierom na wprowadzenie głębszych funkcji systemowych, których brakowało w pierwotnym wydaniu One UI 8.0. Zapowiada się więc solidna porcja nowości w zakresie personalizacji, estetyki i bezpieczeństwa.

Harmonogram premier. Kiedy Twoje urządzenie dostanie One UI 8.5?

Zasada wprowadzania nowych wersji oprogramowania u Samsunga jest od lat dość stała i przewidywalna. Oficjalnym debiutem One UI 8.5 będzie premiera flagowej serii Galaxy S26, która ma nastąpić pod koniec lutego. Nowe flagowce trafią do regularnej sprzedaży na początku marca i to one jako pierwsze będą dumnie prezentować możliwości nowego systemu.

Czytaj też: Twoja bateria odetchnie z ulgą. OnePlus udostępnia rewolucyjną funkcję dla kolejnych modeli

Co z resztą użytkowników? Jeśli posiadasz model z serii Galaxy S25, prawdopodobnie masz już szansę testować system w ramach programu beta, który ruszył w grudniu. Dla pozostałych droga do stabilnego wydania zajmie nieco więcej czasu. Raporty sugerują, że szeroka fala aktualizacji dla starszych modeli ruszy pod koniec kwietnia. Tradycyjnie, na początku kolejki staną urządzenia premium, takie jak zeszłoroczne flagowce S25, a także nowe “składaki” – Galaxy Z Fold 7 oraz Z Flip 7. Dopiero w kolejnych tygodniach i miesiącach system zacznie spływać na urządzenia ze średniej oraz niższej półki cenowej.

Czytaj też: OnePlus 10 Pro zyskuje drugie życie. Android 16 trafia na pokład leciwego flagowca

Choć na oficjalną, ostateczną listę od Samsunga musimy jeszcze chwilę poczekać, możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem określić, kto otrzyma aktualizację. Przyjmuje się prostą zasadę: każde urządzenie, które dostało (lub z którym zadebiutowało) One UI 8.0, powinno otrzymać wersję 8.5, ponieważ oba systemy dzielą ten sam fundament Androida 16.

Wśród telefonów, które niemal na pewno dostaną aktualizację, znajdziemy:

Seria S: od najnowszych S26 i S25, przez S24 i S23, aż po zasłużoną serię S22 oraz S21 FE.

Składaki: wszystkie modele od Z Fold 4 i Z Flip 4 wzwyż, włączając w to nowości jak Z TriFold.

Seria A i M: bardzo długa lista popularnych modeli, w tym A56, A55, A54, A36, A35, a nawet budżetowe serie A16 czy M16.

Tablety: seria Tab S10, Tab S9 oraz Tab S8 w różnych konfiguracjach, a także modele Tab Active.

Warto zauważyć, że gigant nie planuje rozszerzać programu beta poza serię S25. Oznacza to, że większość z nas otrzyma od razu gotowy, stabilny produkt, bez konieczności zabawy w testera.

Czytaj też: Samsung w końcu naprawia grudniowe błędy. Jeśli masz ten smartwatch, jak najszybciej go zaktualizuj

Jak na razie, wydaje się, że One UI 8.5 będzie jedną z ciekawszych aktualizacji “z połówką” w historii firmy. Dzięki oparciu o nowsze kompilacje Androida 16, system ma być nie tylko bardziej responsywny, ale przede wszystkim dawać użytkownikowi większą kontrolę nad wyglądem i prywatnością danych. Jednak na sprawdzenie tych zmian trzeba jeszcze poczekać. Pamiętajcie też, że powyższa lista jest prognozą opartą na cyklach wydawniczych – oficjalne potwierdzenie dla każdego modelu pojawi się zapewne tuż po premierze serii S26.