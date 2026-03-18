Koniec narzekania na laptopy. Pokazali akumulator, który zmieni je raz na zawsze

Podsumowanie artykułu . . .

Świat laptopów od dawna kręci się wokół tego samego paradoksu. Z jednej strony producenci chcą wciskać do coraz cieńszych obudów mocniejsze procesory, wydajniejsze układy graficzne i kolejne funkcje związane ze sztuczną inteligencją. Jednak z drugiej strony użytkownik nadal oczekuje rzeczy bardzo przyziemnej, bo tego, żeby sprzęt nie był przesadnie wielki i po prostu działał bez konieczności szukania gniazdka po dwóch godzinach cięższej pracy. Akumulator jest podstawą do uzyskania złotego środka, a Lenovo pokazało właśnie coś, na co rynek czeka od lat.

Akumulator Lenovo ED1000 nie pogrubi laptopów, ale da im więcej mobilnej energii

Rynek przyzwyczaił nas do dość zachowawczego postępu. Laptopy potrafią być szybsze, lżejsze i lepiej wykonane niż jeszcze kilka lat temu, ale czas pracy na jednym ładowaniu nie robi już takiego wrażenia, jak sugerowałyby kolejne generacje sprzętu. Jeśli więc nagle pojawia się zapowiedź ogniwa o gęstości 1000 Wh/L, to trudno przejść obok niej obojętnie. Pytanie brzmi jednak nie tylko, czy Lenovo faktycznie pokazało coś ważnego, ale też czy za efektownym nagłówkiem stoi realna zmiana dla rynku, czy raczej bardzo sprytnie opakowana obietnica.

Wszystko sprowadza się do tego, że Lenovo ogłosiło nową generację mobilnych i desktopowych stacji roboczych z serii ThinkPad P i ThinkStation P przy okazji targów GTC 2026. W centrum uwagi znalazły się ThinkPad P14s Gen 7, ThinkPad P16s Gen 5, ThinkPad P1 Gen 9 oraz desktopowy ThinkStation P5 Gen 2. Producent pozycjonuje te maszyny jako sprzęt dla studentów, inżynierów, projektantów i twórców pracujących z CAD-em, BIM-em, sztuczną inteligencją czy renderowaniem. Lenovo mocno wiąże tę premierę z własną strategią Hybrid AI i z kartami NVIDIA RTX PRO Blackwell.

W tym technologicznym tle pojawiła się najciekawsza informacja, bo jednocześnie Lenovo ogłosiło proof of concept akumulatora ED1000 z anodą krzemową, którą określa jako pierwszą na świecie konstrukcję o gęstości 1000 Wh/L przeznaczoną dla notebooków i stacji roboczych. Według firmy ma ona oferować ponad 10 proc. wyższą gęstość energii względem poprzednich generacji i osiągać do 99,9 Wh bez zwiększania fizycznych rozmiarów pakietu. Co jednak najważniejsze, nie mówimy aktualnie o gotowym produkcie sklepowym, ale o demonstracji kierunku rozwoju.

Co tak naprawdę oznacza 1000 Wh/L?

Ogłoszony przez Lenovo akumulator o gęstości 1000 Wh/L oznacza po prostu to, że około 1 Wh energii przypada na każdy centymetr sześcienny objętości całego pakietu. W praktyce chodzi więc o to, żeby w tej samej przestrzeni zmieścić więcej energii niż wcześniej. Dla laptopów to kluczowe, bo producenci od dawna są przyparci do ściany. Obudowy nie mogą zacząć robić się grubsze, kiedy na dodatek chłodzenie i podzespoły walczą o każdy milimetr, a użytkownicy nie zaakceptują nagle mobilnej stacji roboczej ważącej tyle, co mały serwer. Jeśli więc da się wycisnąć ponad 10 proc. więcej z tej samej objętości, to będzie to bardzo odczuwalne ulepszenie.

Taka technologia magazynowania energii oczywiście nie wzięła się z kosmosu. Krzem od dawna uchodzi za jednego z najciekawszych kandydatów do zwiększania gęstości energii w akumulatorach litowo-jonowych. NREL od lat opisuje go jako obiecujący materiał anodowy, który może pomóc ograniczyć rozmiar pakietu albo zwiększyć ilość magazynowanej energii. W badaniach prowadzonych pod kątem motoryzacji mowa nawet o możliwości zmniejszenia pakietu o 25-30 proc. i zwiększenia zasięgu o 30-40 proc., choć oczywiście nie da się tych liczb mechanicznie przenieść do laptopów.

Krzem ma ogromny potencjał, bo potrafi magazynować więcej jonów litu niż klasyczny grafit, lecz płaci za to wysoką cenę. Podczas ładowania puchnie, a później kurczy się, co prowadzi do naprężeń, pęknięć i degradacji materiału. Do tego dochodzą niepożądane reakcje z elektrolitem i problemy z trwałością ogniwa w czasie. Stabilność i żywotność akumulatorów opartych o krzem wciąż pozostają jednym z głównych wyzwań komercjalizacji. Firma Lenovo niestety nie mówi na razie nic konkretnego o trwałości po setkach cykli, tempie degradacji, charakterystyce szybkiego ładowania, zachowaniu w wysokich temperaturach ani o tym, kiedy i do których modeli taki akumulator miałaby trafić. To nie są drobiazgi, ale absolutne fundamenty w ocenie każdej nowej chemii akumulatorowej. Bez nich można mówić o potencjale, ale jeszcze nie o przełomie.

To szczególnie ważne dlatego, że mówimy o sprzęcie z segmentu stacji roboczych, a więc komputerach przeznaczonych do zadań wyjątkowo prądożernych. Nawet najlepszy akumulator nie zmienia faktu, że renderowanie, lokalne modele AI, praca na profesjonalnym GPU czy wysokie obciążenie CPU potrafią wyczyścić akumulator w tempie, którego nie uratuje żaden cud techniki. No, chyba że wyjątkowo energooszczędne układy, ale nie to, co odpowiada za ich zasilanie.

Lenovo pokazało przyszłość, ale nie produkcyjną rzeczywistość

Akumulator ED1000 to bez wątpienia “coś wielkiego”, ale nadal odległego. Sama idea ma sens, parametry wyglądają obiecująco, a pojemność 99,9 Wh sugeruje, że ktoś tu myśli nie tylko o rekordzie na papierze, ale też o realnych ograniczeniach rynku mobilnego i podejmowaniu podróży lotniczych. Jednocześnie cały projekt pozostaje na etapie zapowiedzi, a historia technologii zna mnóstwo świetnie brzmiących koncepcji, które później przegrywały z żywotnością, kosztami albo skalą produkcji. Pozostaje więc mieć nadzieję, że Lenovo nie zatrzyma się na tym ogłoszeniu i wkrótce poda szczegóły tego, jak zrobi z ED1000 magazyn energii dla laptopów, który będzie trwały. Bez tego energetycznej rewolucji “na jednym ładowaniu” na pewno nie będzie.

Źródła: Lenovo, NRL