Nowa epoka wojny. Chiny mają broń, która zmienia całą logikę pola walki

Jeszcze niedawno roje dronów funkcjonowały głównie jako obietnica przyszłości. Branża obronna od lat opowiadała o setkach tanich maszyn, które mają przytłaczać obronę przeciwlotniczą, same dzielić zadania i wykonywać uderzenia szybciej, niż człowiek zdąży je ręcznie skoordynować. Jednak między tą efektowną wizją a sprzętem nadającym się do pokazania całego łańcucha działania zawsze istniała wyraźna przepaść. Właśnie dlatego najnowszy pokaz z Chin zasługuje na uwagę nie jako kolejny materiał promocyjny o “dronach nowej generacji”, ale jako próba udowodnienia, że rojowa wojna przestaje być wyłącznie teorią. Prezentacji doczekał się bowiem cały zamknięty proces – od rozpoznania i odróżnienia właściwego celu od podobnych obiektów, przez uruchomienie wyrzutni, po atak przeprowadzony już w locie.

Atlas to nie wyrzutnia dronów, ale cała architektura walki

Chińskie media państwowe pokazały 25 marca 2026 roku pierwszą publiczną demonstrację pełnego procesu działania systemu Atlas. Według ujawnionych informacji cały zestaw obejmuje pojazd bojowy Swarm-2, pojazd dowodzenia i pojazd wsparcia, a więc w grę wchodzi cały ekosystem bojowy. Atlas nie ma być więc ot “ciężarówką z dronami”, ale spójnym systemem, w którym wykrycie, wybór celu, start i atak stanowią element jednego łańcucha działania.

Sam pokaz również został ułożony tak, by właśnie to wybrzmiało. Na poligonie ustawienia doczekały się trzy podobne wizualnie cele. System przeprowadził skoordynowane rozpoznanie, automatycznie wskazał właściwy pojazd dowodzenia, aktywował wyrzutnię, wypuścił drony, a te obrały cel już w locie i wykonały precyzyjne uderzenie. Jest to więc walka o przyspieszenie ataku, bo im mniej etapów znajduje się między wykryciem a rażeniem, tym mniejsze pozostaje ryzyko utraty celu i tym większa presja na obrońcę.

Swarm-2 pokazuje skalę, ale jeszcze ważniejsza jest logika użycia

Jeden pojazd Swarm-2 ma przenosić oraz wypuszczać do 48 stałopłatowych dronów, a pojedynczy pojazd dowodzenia ma kontrolować rój liczący do 96 maszyn. Chociaż to robi wrażenie, ale sama liczba nie tłumaczy jeszcze, dlaczego taki system budzi zainteresowanie. Znacznie ciekawsze jest bowiem to, że drony mają przenosić różne ładunki i wyposażenie – od głowic uderzeniowych po systemy rozpoznania elektrooptycznego oraz przekaźniki łączności. Oznacza to, że część maszyn może szukać celu, część podtrzymywać wymianę danych, a część odpowiadać za uderzenie.

Jeszcze ważniejszy od samej liczby okazuje się sposób startu. Atlas nie wypuszcza całego roju naraz w efektownej, ale potencjalnie chaotycznej salwie. Zamiast tego wyrzutnia stosuje rytm jednego drona co trzy sekundy, aby zachować bezpieczne odstępy i stabilne ścieżki lotu. Do tego kolejność startu ma być konfigurowalna zależnie od misji. Najpierw mogą polecieć drony rozpoznawcze, później maszyny walki elektronicznej, a dopiero potem komponent uderzeniowy.

Tu zaczyna się najciekawsza część – wojna oprogramowania

Wokół rojów dronów często mówi się o “autonomii”, ale to słowo bywa nadużywane. W przypadku Atlasu istotą systemu nie wydaje się wyłącznie automatyzacja pojedynczego lotu, ale próba nadania całemu ugrupowaniu własnej logiki działania. Dostępne na tę chwile materiały opisują algorytmy sterowania jako coś, co daje każdej maszynie “inteligentny mózg”, pozwala na wymianę informacji, korekty pozycji w czasie rzeczywistym oraz utrzymywanie zwartej formacji mimo zakłóceń czy zaburzeń przepływu powietrza. Państwowe media mówią wręcz o niemal stu szybkich dronach, które są w stanie w krótkim czasie utworzyć gęstą i precyzyjną formację.

Nie jest to zresztą pierwszy sygnał, że Chiny mocno inwestują właśnie w ten obszar. Jeszcze w styczniu 2026 roku południowochińskie media opisywały testy, w których jeden operator miał nadzorować ponad 200 dronów, a badacze mówili wprost o autonomicznych negocjacjach między maszynami i podziale zadań wewnątrz roju. Właśnie tu widać sedno zmiany. O przewadze przestaje decydować wyłącznie jakość jednej platformy, a zaczyna zdolność systemu do zorganizowania wielu tanich lub średnio drogich platform w jeden działający organizm.

Z wojskowego punktu widzenia największa wartość Atlasu nie leży więc w pojedynczym uderzeniu, ale w sposobie przeciążania obrońcy. Jeśli przeciwnik musi jednocześnie śledzić drony lecące z różnych kierunków, rozróżniać maszyny rozpoznawcze od uderzeniowych i reagować na fale ataku rozdzielone w czasie, to jego problem nie sprowadza się już tylko do zestrzelenia celu. Musi też podjąć dobrą decyzję wystarczająco szybko, a właśnie z czasem współczesna obrona przeciwlotnicza ma coraz większy kłopot, gdy po drugiej stronie pojawiają się tanie, liczne i rozproszone środki ataku.

To dlatego w komentarzach do demonstracji powracał wątek ataków saturacyjnych. W uproszczeniu chodzi w nich o zmuszenie obrońcy, by zużywał drogie środki przechwytujące na cele znacznie tańsze, a przy tym działał pod presją informacji napływających z wielu osi jednocześnie. Jeśli część roju pełni rolę wabików, część zakłóca łączność albo radary, a część niesie ładunki bojowe, to obrona nie walczy z jednym typem zagrożenia, ale z mieszanką problemów pojawiających się w tej samej chwili. Właśnie dlatego roje bywają przedstawiane nie tyle jako następca pojedynczego drona, ile jako narzędzie rozmywania przewagi klasycznych systemów przeciwlotniczych.

Atlas wygląda groźnie, ale warto zachować zimną głowę

Przy całej efektowności tej demonstracji nie warto wpadać w prosty zachwyt nad “całkowicie pewną bronią przyszłości”. Pokaz kontrolowany, przygotowany na poligonie i wyemitowany przez media państwowe nie odpowiada bowiem na najważniejsze pytania. Nie wiemy, jak taki rój zachowałby się w warunkach intensywnych zakłóceń elektronicznych, przy utracie części maszyn, pod presją aktywnej obrony przeciwlotniczej albo w terenie znacznie trudniejszym niż przygotowana strefa testowa. Chiny słyną zresztą z efektownych pokazów (np. robotów), które okazują się często ot specjalnie przygotowanymi scenariuszami.

Nie wiemy też, jak bardzo operator rzeczywiście “kontroluje” cały proces, a jak wiele zależy od wcześniej przygotowanych scenariuszy oraz ograniczonego zestawu warunków testowych. To jednak nie zmienia faktu, że Chiny wysłały bardzo czytelny komunikat. Nie chodzi już o samo posiadanie większej liczby bezzałogowców, ale o zdolność ich szybkiego grupowania, samodzielnego koordynowania i elastycznego używania w jednym systemie. Właśnie dlatego Atlas jest ciekawy nie jako “kolejny chiński dron”, ale jako symbol głębszej zmiany. W ciągu ostatnich lat wojna coraz mocniej przesuwała się w stronę masowości, rozproszenia i skracania czasu reakcji. Atlas wpisuje się w ten trend niemal podręcznikowo. Pokazuje, że przewaga może rodzić się z połączenia wielu względnie prostych środków rażenia, jeśli tylko ktoś potrafi nimi zarządzać szybciej i sprawniej od przeciwnika.

Chiny bardzo świadomie pokazują światu, iż przyszłe pole walki będzie należało nie tyle do najdroższej platformy, ile do tego, kto najlepiej opanuje sztukę łączenia rozpoznania, decyzji i uderzenia w jeden algorytmiczny ciąg. To z kolei jest już zmiana, której nie da się sprowadzić do materiału wideo z poligonu.

Źródła: Global Times, South China Morning Post