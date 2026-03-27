Ten elitarny okręt bojowy wstrząśnie światem. Chiny przesunęły wajchę na pełnię możliwości

W świecie okrętów podwodnych prawdziwie bezkompromisowe projekty zdarzają się rzadko. Nie dlatego, że admirałowie nie chcą mieć najlepszego sprzętu, ale dlatego, że każdy dodatkowy metr kadłuba, każda decyzja dotycząca wyciszenia i każda nowa wyrzutnia oznaczają potężne koszty, długi cykl budowy i ryzyko, że program zacznie żyć własnym życiem. Dlatego wokół nowej chińskiej jednostki oznaczanej zamiennie jako Typ 095 i Typ 09V jest tak dużo zamieszania. W grę wchodzi bowiem pytanie, czy Chiny rzeczywiście przestały już myśleć kategoriami “wystarczająco dobre” i weszły w etap projektowania okrętów pod maksimum swoich stoczniowych możliwości.

Tę nową chińską jednostkę zaobserwowano w lutym 2026 roku w Bohai podczas przejścia do etapu doposażania, ale wiele jej cech pozostaje szacowanych na podstawie zdjęć satelitarnych, a nie oficjalnie potwierdzonych danych. Co więcej, nawet samo nazewnictwo nie jest w pełni uporządkowane, bo część analiz mówi o nowym okręcie uderzeniowym SSN, a marcowe wystąpienie szefa wywiadu marynarki USA, kontradmirała Mike’a Brookesa, określa Typ 095 jako przyszły SSGN wchodzący do służby dopiero pod koniec lat 2020. Już to pokazuje, że w tej historii trzeba bardzo uważać z kategorycznymi sądami.

Dlaczego porównanie do Seawolfa w ogóle ma sens?

Mimo tej ostrożności jedno podobieństwo rzeczywiście rzuca się w oczy. Amerykański Seawolf był konstrukcją stworzoną w czasach zimnej wojny jako bardzo drogi, bardzo cichy i bardzo agresywnie zoptymalizowany “łowca” innych okrętów. Ostatecznie zbudowano tylko trzy takie jednostki, bo po ochłodzeniu napięć i zmianie priorytetów uznano program za zbyt kosztowny. Dwie pierwsze okręty kosztowały po 3 mld dolarów, a USS Jimmy Carter 3,5 mld dolarów, czyli przy obecnym przeliczniku odpowiednio około 11 mld zł i 12,9 mld zł bez uwzględniania inflacji.

Sam Seawolf ma 107,6 metra długości, średnicę kadłuba rzędu 12,2 metra oraz wyporność podwodną na poziomie ponad 9100 ton. Amerykańska marynarka podkreśla też inną ważną rzecz – zamiast klasycznych pionowych wyrzutni VLS okręty tego typu mają osiem wyrzutni torpedowych i mieszczą do 50 sztuk uzbrojenia w przedziale torpedowym. Jest to istotne, bo Seawolf nie był pomyślany jako pływająca ciężarówka z rakietami, ale jako kosztowna maszyna podporządkowana walce podwodnej i skrytemu działaniu.

Właśnie tutaj zaczyna się podobieństwo z Typem 095. Według lutowej analizy Naval News nowy chiński okręt ma około 110-115 metra długości i 12-13 metra szerokości, a więc jest wyraźnie szerszy od wcześniejszych jednostek rodziny Typu 093. W marcowej analizie tego samego eksperta porównanie do Seawolfa zostało doprecyzowane jeszcze mocniej. Mowa bowiem jednostce o szerokości około 12 metra i długości rzędu 105-108 metrów, czyli o proporcjach bliskich amerykańskiemu wzorcowi. W praktyce nie chodzi tu tylko o “duży okręt”, ale o kadłub potencjalnie lepiej zoptymalizowany pod osiągi pod wodą niż bardziej kompromisowe konstrukcje w rodzaju Virginii, która mają 114,8 metra długości i 10,36 metra szerokości.

Tylko że podobny rozmiar nie oznacza podobnej klasy

Tutaj jednak warto wcisnąć hamulec. Zbliżone wymiary i proporcje kadłuba nie są jeszcze dowodem na to, że Chiny zbudowały “drugiego Seawolfa” w sensie jakości wyciszenia, osiągów, głębokości zanurzenia czy poziomu sensorów. Seawolf zyskał swój status nie dlatego, że był szeroki i krótki, ale dlatego, że łączył te proporcje z bardzo wysokim poziomem technologii, dużym naciskiem na skrytość i potężnym kosztem programu. W przypadku Typu 095 na razie widzimy przede wszystkim zarys filozofii projektu, a nie gotowy bilans jego możliwości. Mówiąc wprost – z samych zdjęć satelitarnych nie wyczytamy poziomu hałasu, jakości reaktora czy skuteczności systemów sonarowych.

Dodatkowo część narracji o “bezkompromisowości” chińskiego projektu może być zbyt szybka. ONI w marcu 2026 roku wskazywało, że najbardziej zaawansowaną operacyjną chińską jednostką pozostaje Shang III SSGN, wyposażony w napęd z pędnikiem kanałowym i 24-komorowy VLS, a Typ 095 dopiero ma wejść do służby w drugiej połowie dekady lub później. To oznacza, że Chiny nie przeskoczyły od razu z przeciętności do absolutnego topu, lecz przechodzą kolejne etapy rozwoju. Typ 093B był już ważnym krokiem naprzód, a Typ 095 wygląda raczej jak kolejny, większy i bardziej ambitny etap tej samej ścieżki.

Najważniejsza różnica – chiński okręt ma być bardziej rakietowy

Jeśli więc Typ 095 rzeczywiście zasługuje na porównania z Seawolfem, to jednocześnie bardzo wyraźnie od niego odchodzi. W obserwowanym kadłubie widać bowiem otwartą sekcję za kioskiem, którą analitycy interpretują jako prawdopodobne miejsce dla pionowych wyrzutni rakiet. To zmienia charakter jednostki. Seawolf nie ma VLS i stawia na arsenał ulokowany w sekcji torpedowej. Tymczasem Typ 095 ma najpewniej łączyć cechy szybkiego, nowoczesnego okrętu atomowego z większą zdolnością do przenoszenia uzbrojenia uderzeniowego przeciw celom lądowym i nawodnym. Innymi słowy, jeśli Seawolf był rasowym myśliwym, to chińska konstrukcja wygląda na próbę połączenia myśliwego z nosicielem większej salwy rakietowej.

To zresztą dobrze wpisuje się w szerszy kierunek rozwoju chińskiej floty podwodnej. Chiny zwiększyły bowiem zdolności produkcyjne, przechodzą coraz wyraźniej z częściowo mieszanej struktury na większy nacisk na okręty atomowe i przygotowują kolejne generacje jednostek o większej średnicy kadłuba, lepszym wyciszeniu oraz lepszej integracji uzbrojenia. Z tej perspektywy Typ 095 nie jest tylko nowym okrętem, a sygnałem, że Pekin chce mieć więcej okrętów zdolnych nie tylko do polowania, ale też do projekcji siły dalej od własnych wybrzeży.

Rosyjski cień wciąż unosi się nad tą historią, ale słabiej niż kiedyś

W dyskusji o chińskich okrętach atomowych regularnie wraca pytanie o rosyjskie wpływy technologiczne. Nie jest to wyssane z palca, bo NTI zwraca uwagę, że wcześniejsze okręty typu Shang przypominały radziecki Victor III, co sugerowało możliwą pomoc rosyjskiego biura Rubin przy chińskim programie. Tyle że bardzo łatwo przesadzić z prostym wnioskiem, że skoro stare konstrukcje miały takie podobieństwa, to Typ 095 też musi być tylko dalszym rozwinięciem cudzej myśli technicznej. Dzisiejsze Chiny są już w innym miejscu przemysłowo niż dwie czy trzy dekady temu. Znacznie uczciwiej jest powiedzieć, że rosyjskie inspiracje mogły pomóc kiedyś, ale obecny projekt wygląda raczej jak próba zbudowania własnej odpowiedzi na amerykański sposób myślenia o walce podwodnej.

Typ 095 może być ważniejszy jako deklaracja intencji niż jako gotowa przewaga

Najciekawsze w całej sprawie jest to, że Typ 095 nie musi dziś być lepszy od Seawolfa, aby stać się problemem dla USA. Wystarczy, że będzie odpowiednio cichy, odpowiednio szybki i produkowany w sensownym tempie. Seawolf pozostał elitarnym wyjątkiem. Jeśli Chiny zdołają zbudować własny odpowiednik “okrętu premium”, ale bez amerykańskiego ograniczenia do trzech sztuk, to przewaga liczebno-jakościowa zacznie się przesuwać w sposób znacznie bardziej odczuwalny. Właśnie o to chodzi w chińskiej modernizacji – nie o pojedynczy pokaz technologiczny, tylko o przełożenie nowych projektów na większą i trwalszą obecność pod wodą.

Dlatego porównanie do Seawolfa jest jednocześnie trafne i ryzykowne. Trafne, bo Typ 095 rzeczywiście wygląda na projekt większy, bardziej ambitny i mniej kompromisowy niż wcześniejsze Shangi. Ryzykowne, bo zbyt łatwo zamienia hipotezę opartą na sylwetce kadłuba w gotowy werdykt o klasie całego okrętu. Dziś najrozsądniej jest więc powiedzieć tak: Chiny pokazały jednostkę, która wygląda jak ich najpoważniejsza próba wejścia do ligi naprawdę ciężkich atomowych okrętów uderzeniowych. To już bardzo dużo. Ale na odpowiedź, czy jest to naprawdę “chiński Seawolf”, trzeba jeszcze poczekać.

Źródła: Naval News, Encyclopedia Britannica, ONI