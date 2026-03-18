“Najbrzydszy samolot świata” właśnie odbył pierwszy lot. Ma dosłownie oślepiać wrogów

W lotnictwie wojskowym coraz to nowsze maszyny coraz częściej podporządkowują wygląd aerodynamice, stealth i logice kosztów. W skrócie? Wszystko ma latać efektywniej, być trudniejsze do wykrycia przez radary, a do tego spełniać główną rolę, do której zostało stworzone. Dlatego kiedy nagle pojawia się samolot z groteskowo rozdętym nosem i zestawem dziwnych garbów na kadłubie, to wywołuje wokół siebie ogromny szum. Właśnie taki los spotkał japońskiego Kawasaki EC-2 i co tu dużo mówić – nie bez powodu określa się go mianem wyjątkowo brzydkiej maszyny.

EC-2 nie ma być ładny. Ma działać tam, gdzie dziś rozstrzyga się coraz więcej

Kawasaki EC-2 wykonał pierwszy lot 17 marca 2026 roku w bazie Gifu, a kilka dni wcześniej japońskie lotnictwo pokazało pierwsze oficjalne zdjęcia nowej konstrukcji. Sam fakt, że Japonia wypuszcza dziś do prób taką platformę, mówi zresztą o regionie znacznie więcej niż sam wygląd tej maszyny. EC-2 nie jest bowiem ot kolejnym transportowcem ani klasycznym samolotem rozpoznawczym, jak mógłby sugerować jego nietypowy kształt. W praktyce jest to bardziej wyspecjalizowana platforma walki elektronicznej typu stand-off jammer, czyli maszyna mająca zakłócać przeciwnika z dystansu, bez konieczności wlatywania głęboko nad obszar broniony przez wrogą obronę przeciwlotniczą.

Czytaj też: Sekret bezemisyjnych samolotów. Lotnictwo potrzebuje paliwa przyszłości, ale musi wygrać z fizyką

Japońskie dokumenty budżetowe wprost mówią o rozwoju samolotu walki elektronicznej do wsparcia operacji powietrznych poprzez skuteczne zakłócanie łączności, a materiały branżowe wskazują, że EC-2 ma działać poza bezpośrednim zasięgiem zagrożeń. Z tej perspektywy “dziobaczy” nos i wielkie osłony na kadłubie przestają wyglądać jak kaprys projektantów. W ogromnym nosie najpewniej mieszczą się anteny do zakłócania radarów, boczne osłony mogą skrywać sensory i środki wsparcia elektronicznego, a grzbietowe garby już sprzęt łączności satelitarnej i dodatkowe wyposażenie zakłócające. Innymi słowy, brzydota EC-2 jest pochodną funkcji, a w tej klasie sprzętu estetyka przegrywa z objętością elektroniki, geometrią anten i chłodzeniem systemów.

Wybór bazowej platformy dla EC-2 nie był przypadkiem

Japonia nie budowała EC-2 od zera. Maszyna powstała na bazie rodzimego transportowca Kawasaki C-2, który ma 43,9 metra długości, masę startową na poziomie około 141 ton, a podczas lotu osiąga prędkość około Mach 0,82 i może zabrać na pokład do 36 ton ładunku. To już nie jest mała platforma do niszowych zadań, ale duży odrzutowy samolot zdolny udźwignąć ciężki zestaw elektroniki, zasilania, systemów samoobrony i obsługi misji.

Czytaj też: RTX pokazało coś, czego lotnictwo jeszcze nie widziało. Hybrydowy samolot przeszedł test, którego wszyscy się bali

Właśnie dlatego C-2 był dla Japonii logiczną bazą. Własna platforma oznacza istniejącą infrastrukturę, gotowy łańcuch obsługi i brak konieczności kupowania zagranicznego nosiciela tylko po to, by później przebudować go do zadań specjalnych. Był to więc ruch bardziej konserwatywny, niż sugeruje sam wygląd EC-2, bo oto zamiast egzotycznego eksperymentu Tokio postawiło na znajomy płatowiec i dołożyło do niego zestaw sensorów oraz środków zakłócających.

Jednak “własny” nie oznacza “tani”. W japońskich materiałach budżetowych na 2025 rok fiskalny pojawia się kwota rzędu 41,4 mld jenów na rozwój samolotu walki elektronicznej, co daje około 963,8 mln złotych. Cały szerszy pakiet rozwoju i utrzymania zdolności do ciągłego zbierania, przetwarzania i analizowania informacji wojskowych w otoczeniu Japonii ma z kolei wartość 508,6 mld jenów, czyli około 11,84 mld zł. Wygląda więc na to, że samolot do prowadzenia walki elektronicznej swoje kosztuje, a z tego co już jest pewne, Japonia nie inwestuje tylko w tenże “młot do zagłuszania”, ale też same “uszy”. Obok C-2 będzie bowiem latał RC-2, a więc kolejny samolot SIGINT, którego rolą jest zbieranie informacji elektromagnetycznych. Budżet na niego sięgnął z kolei 50,3 mld jenów.

Z perspektywy Japonii budowa samolotu EC-2 to dziś konieczność

Finalnie można zakładać, że EC-2 i RC-2 będą tworzyć coraz ciaśniej spięty duet – jeden do rozpoznania i budowania obrazu emisji przeciwnika, drugi do ingerowania w ten obraz podczas kryzysu lub konfliktu. Skąd biorą się takie inwestycje? Ano z aktualnej sytuacji w regionie, bo Ministerstwo Obrony Japonii podkreśla, że chińskie wojsko intensyfikuje swoje wojskowe działania w otoczeniu Kraju Kwitnącej Wyspy. Osobno wspomina też o rosnących możliwościach rakietowych Korei Północnej, coraz trudniejszej sytuacji dla japońskiej obrony przeciwrakietowej, a także aktywnych operacjach rosyjskich wokół terytorium Japonii. W takim środowisku maszyna pokroju EC-2 nabiera bardzo konkretnego sensu. Nie chodzi tylko o klasyczne “oślepianie radaru”, bo walka elektroniczna dotyczy dziś zakłócania łączności, sieci wymiany danych, naprowadzania, świadomości sytuacyjnej i odporności całego systemu walki.

Czytaj też: Venom zaskoczył. Zbudowali bezzałogowy samolot uderzeniowy w 71 dni

Wiemy, że rozwój samolotu EC-2 ma zakończyć się w roku fiskalnym 2026, czyli do 31 marca 2027 roku, a wejście do służby przewidywane jest na kolejny rok fiskalny. Czy jest to samolot po prostu brzydki? Owszem. Tyle że w tej klasie sprzętu uroda nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, czy samolot potrafi zakłócić radar, rozbić łączność i utrzymać przewagę w domenie, której zwykły obserwator nie widzi gołym okiem. Właśnie dlatego japoński latający “dziobak” jest znacznie ciekawszy, niż sugeruje to jego sylwetka.

Źródła: Japońskie Ministerstwo Obrony, The Aviationist, Flight Global