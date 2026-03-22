Raz na zawsze zmienią wojsko lądowe. Zrobią artylerię z każdego pojazdu

Nowoczesne pole walki coraz brutalniej rozlicza opóźnienia. Sam pancerz już nie wystarcza, a groźne działo nie odstrasza i w efekcie nawet dobrze chroniony pojazd może dziś błyskawicznie stać się celem, jeśli nie widzi i nie może zaangażować tego, co kryje się za najbliższym wzniesieniem. Najważniejsza staje się więc nie tylko siła ognia, ale tempo całego procesu niszczenia – od wykrycia zagrożenia, przez identyfikację, aż po uderzenie. Właśnie dlatego coraz więcej armii patrzy na wozy bojowe inaczej niż jeszcze kilka lat temu, ale zanim zaliczą one rewolucję, muszą dostać stosowne wyposażenie, które w ogóle to umożliwi.

Francuzi pokazali MT-10 na czołgu, transporterze i robocie

16 marca 2026 roku firma KNDS France opublikowała materiał pokazujący integrację amunicji krążącej Mataris MT-10 z kilkoma różnymi platformami, bo czołgiem Leclerc, pojazdem Serval 4×4, wozem Titus oraz bezzałogową platformą ULTRO o masie ledwie 800 kg i udźwigu do 600 kg, która była dotąd bardziej transporterem niż platformą bojową. Sam przekaz jest prosty – ten sam środek bojowy da się osadzić na bardzo różnych nośnikach, od ciężkiego czołgu po lekki robot lądowy, a to oznacza próbę rozciągnięcia precyzyjnego rażenia na cały przekrój pododdziałów manewrowych.

Dron kamikadze o nazwie MT-10 nie jest byle zabaweczką. Ma zasięg do 10 km, może latać przez 30 minut, jego masa wynosi 3,8 kg, a głowica sprowadza się do odłamkowo-zapalającego ładunku o masie 550 gramów. Taki bezzałogowiec latający może startować z wyrzutni rurowej lub w układzie VTOL, a więc pionowo, co ma ogromne znaczenie przy integracji z pojazdami. KNDS opisuje go jako krótkiego zasięgu amunicję krążącą z przeciwbieżnym, dwuśmigłowym układem wirników, niską sygnaturą akustyczną, transmisją odporną na zakłócenia i możliwością pracy w środowisku bez GNSS. Do tego dochodzi sterowanie w formule “man in the loop”, czyli układzie, w którym operator zachowuje kontrolę nad decyzją o ataku, widzi obraz z pokładu i może przerwać misję, rozbroić środek bojowy oraz wrócić do krążenia przed ponownym podejściem. W teorii daje to dużo większą elastyczność prowadzenia działań względem klasycznej amunicji typu wystrzel i zapomnij.

Największa zmiana w duecie “pojazd z dronem” nie dotyczy zasięgu, tylko czasu reakcji

Najciekawsze w tej historii nie jest samo “10 km”, bo w świecie artylerii, rakiet i bezzałogowców dalekiego zasięgu nie robi to oszałamiającego wrażenia. Znacznie ważniejsze jest to, że Francuzi próbują skrócić łańcuch decyzyjny. Załoga pojazdu nie musi już tylko wykryć celu i prosić kogoś innego o uderzenie. W bardziej ambitnym scenariuszu sama go wykrywa, sama wypuszcza środek bojowy, sama potwierdza obraz i sama zamyka cały cykl ataku. To właśnie tutaj kryje się potencjalna przewaga, bo w warunkach zakłóceń, przeciążonych sieci łączności i chaosu walki kilka minut różnicy potrafi oznaczać wszystko.

Taki system może poszerzyć strefę działania pojazdu, który dotąd musiał opierać się głównie na broni bezpośredniej i wsparciu z zewnątrz. Na Leclercu MT-10 daje coś jeszcze ciekawszego, bo pionową warstwę rozpoznania i ataku zza przesłon terenowych. Dzięki temu czołg nie musi wystawiać się tak agresywnie, żeby sprawdzić, co jest po drugiej stronie zabudowy, wzniesienia czy linii drzew. Zamiast tego może wysłać własny środek rozpoznawczo-uderzeniowy. To wprawdzie samo w sobie nie czyni z niego cudownej broni, ale znacząco poszerza jego repertuar działań.

Oczywiście byle dron nie może dorównać sile rażenia artylerii. Nie tylko w kwestii samej energii kinetycznej, jak i materiału wybuchowego. MT-10 jest tego świetnym przykładem, bo jego 550-gramowa głowica jest przeznaczona do zwalczania piechoty oraz lekko opancerzonych celów. Na cele cięższe w całej rodzinie bezzałogowców Mataris o zasięgu od 10 do 100 km przewidziano już inne środki, a w tym MV-100 z głowicą EFP o masie 2,5 kg. Trzeba też jasno powiedzieć, że sam pokaz integracji nie jest jeszcze dowodem pełnoskalowego wdrożenia, a to samo w sobie bardzo istotne rozróżnienie.

Źródła: KNDS, Army Recognition