Tani 4-tłoczkowy hamulec dla rowerów. Magura Louise powraca na rynek

Hamulce rowerowe mają dziś dziwny status. Z jednej strony to najważniejszy element bezpieczeństwa, który decyduje o tym, czy sytuacja na drodze albo na szlaku skończy się poczuciem ulgi i nerwowym śmiechem, czy wizytą w serwisie – albo gorzej. Z drugiej strony rynek przez lata przyzwyczaił nas do tego, że “poważne” hamowanie zaczyna się dopiero tam, gdzie kończy się zdrowy rozsądek cenowy. W tym właśnie miejscu pojawia się stara, dobrze znana nazwa, która wraca w nowej roli.

Czytaj też: 32 cale przestają być dziwactwem. Ten rower można już po prostu kupić

Magura przywróciła model Louise jako sprzęt mający być przystępny cenowo i po prostu pewny w użyciu, a nie kolejną zabawką dla osób śledzących każdą nowinkę na rynku rowerowym. Sama marka przyznaje, że Louise była popularna w latach 2000 właśnie przez relację ceny do niezawodności, a w 2025 roku postanowiono ją wskrzesić w nowoczesnej formie. Jest to jednak dopiero połowa historii, bo długo był to komponent “zarezerwowany” głównie dla kompletnych rowerów, a teraz sytuacja się zmienia.

Hamulce Magura Louise wracają i są do kupienia osobno

Louise Elite to hamulce, które trudno było znaleźć do kupienia na rynku. Nawet te dwie dekady temu firma Magura sprzedawała je nie konsumentom, a firmom, które wykorzystywały ten model do budowy całych rowerów. Naturalnie te nowe hamulce nie są ot starym produktem w nowym pudełku. Firma przywraca tym samym na rynek bardziej markę i stojącą za nią filozofię niż to, co rowerzyści doskonale znają jeszcze z czasów, kiedy “świat był prostszy”.

Wchodząc więc w szczegóły, Louise Elite to hamulec 4-tłoczkowy z jednoczęściowym, kutym zaciskiem z aluminium, co Magura wyraźnie akcentuje jako fundament sztywności i przewidywalnego czucia na klamce. Nie jest to wcale przesada, bo sztywniejszy zacisk mniej “pracuje” pod obciążeniem, więc więcej energii z dłoni kończy jako realna siła hamowania, a nie ugięcie całego układu. Drugi element układanki jest bardziej podstępny finansowo i sprowadza się do wymogu stosowania tarczy o grubości 2 mm. Zbyt cienka tarcza może doprowadzić do przechylenia tłoczków i awarii, a to oznacza, że “tani hamulec” może przestać być tani, jeśli rower nie ma już popularnych tarcz o grubości 1,8 mm.

Czytaj też: Gigant w pułapce ewolucji. Rower Propel lżejszy, sztywniejszy i szybszy, ale ciągle taki sam?

Louise Elite ma regulację zasięgu klamki realizowaną śrubą T25, a z zapowiedzi wynika, że producent idzie w stronę twardszego, wyraźniej zdefiniowanego punktu nacisku poprzez większy tłok w pompie i obiecuje lepszą modulację bez rozmytego czucia. Magura podkreśla też, że specjaliści popracowali nad uszczelnieniami i obróbką zacisku tak, aby tłoczki cofały się pewniej i żeby układ nie zaczął ocierać po setkach kilometrów, a nawet porównuje efekt do MT5, sugerując poprawę w odbijaniu.

Carbotecture to “plastik”, który ma udawać materiał premium

W Louise Elite klamka i korpus pompy są wykonane ze sprawdzonego już w toku ostatnich lat materiału Carbotecture. Magura opisuje go jako własne dzieło oparte o włókna węglowe i będące efektem doświadczeń firmy w pracy z tworzywami i kompozytami. Jest to więc element z całą pewnością lekki i nowoczesny, ale trzeba pamiętać, że mowa o części, która dostaje w kość przy każdym hamowaniu i każdej wywrotce, więc jest to miejsce, w którym zapewne wielu wolałoby tradycyjne aluminium.

Najciekawszy detal Louise Elite nie dotyczy jednak konstrukcji, a wsparcia funkcji EASY LINK, która gwarantuje możliwość rozłączania i ponownego podłączania przewodu hamulcowego bez specjalnych narzędzi i w kilka sekund. Efekt? Ponoć przyspieszenie montażu o 40%, więc w praktyce brzmi to jak odpowiedź na koszmar nowoczesnych ram z wewnętrznym prowadzeniem przewodów, gdzie każda wymiana czegokolwiek potrafi zamienić się w długi wieczór zabawy z czymś, co dawniej było dostępne “na zewnątrz”. Magura podpiera całość 5-letnią gwarancją szczelności układu (master cylinder i zacisk), co z perspektywy “dodatkowego złącza w układzie hydraulicznym” jest kluczowe.

Czytaj też: Minimalizm na pokaz czy sprytna rowerowa inżynieria? Nie zgadniesz, gdzie upchnęli cały napęd

Louise Elite ma być gotowy pod Bosch eBike ABS, co jest o tyle istotne, że ABS w elektrycznych rowerach nie jest gadżetem do dokupienia po fakcie. Wymaga czujników, integracji z rowerem i zasilania, więc realnie mówimy o kompatybilności w ramach całego ekosystemu e-bike, a nie o “magicznej” funkcji, którą można w prosty sposób dodać do dowolnego roweru. Nieźle, jak na 4-tłoczkowe hamulce dostępne w cenie 109,99 euro, czyli prawie 1000 złotych za dwa hamulce, choć cena ta może okazać się wyższa, jeśli dojdzie do tego wymiana tarcz.

Źródła: Magura, Bikerumor