Zdradzili coś, co miało zostać tajemnicą? USA chronią myśliwiec F-47 jak tajemnicę państwową

Gdy silnik staje się najważniejszą częścią historii

Tym razem wszystko sprowadza się do wideo opublikowanego w lutym 2026 roku przez firmę Pratt & Whitney w materiale o rozwoju adaptacyjnego silnika XA103. Skupia się on na cyfrowym projektowaniu, modelach, współpracy z dostawcami i skracaniu cyklu prac, czyli tematach nieco mało widowiskowych. Tyle tylko, że w tle pojawia się render myśliwca, który wygląda jak próba dopasowania “nowej generacji płatowca” do “nowej generacji napędu”.

To nie jest przypadek, bo amerykańskie programy myśliwskie od lat pokazują, że napęd nie jest dodatkiem do kadłuba, tylko jednym z głównych ograniczeń projektowych. Ma to sens zwłaszcza dziś, a więc w momencie, gdy o przewadze decydują nie tylko prędkość i zwrotność, ale też zasięg, chłodzenie elektroniki, generowanie energii dla sensorów oraz zdolność działania w środowisku, gdzie przeciwnik ma zaawansowaną obronę przeciwlotniczą i własne środki walki radioelektronicznej.

Jeden kadr, który ma być przeciekiem co do myśliwca F-47

Szereg analiz wspomnianego nagrania skupia się na jednym z kadrów, który pokazuje myśliwiec w konfiguracji jednosiedzeniowej oraz dwusilnikowej bez klasycznego usterzenia pionowego, z trapezowym obrysem skrzydeł i canardami. Widać też elementy sugerujące nacisk na operacje dalekiego zasięgu, a w tym detale związane z tankowaniem w powietrzu. Ma to być jednak projekt poglądowy, a nie ujawnienie prawdziwego wyglądu F-47 i tu właśnie zaczyna się gra w interpretacje. Bo nawet jeśli render nie jest “tym” samolotem, to może być zbudowany na bazie założeń, które przynajmniej częściowo pokrywają się z wymaganiami Sił Powietrznych USA. Firmy zbrojeniowe często pokazują “koncepcje”, które mają brzmieć wiarygodnie, bo są wystarczająco podobne do kierunku rozwoju, by przekonać decydentów i opinię publiczną, ale jednocześnie na tyle ogólne, by nie zdradzić szczegółów.

XA103 powstaje w ramach programu Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP), w którym rywalizują Pratt & Whitney i GE Aerospace. Chodzi o napęd adaptacyjny – taki, który ma umieć przełączać się między trybem nastawionym na osiągi a trybem nastawionym na ekonomikę, zależnie od fazy lotu i potrzeb misji. Architektura takiego napędu ma zapewnić kombinację wydajności, przeżywalności oraz zapasów energii i możliwości odprowadzania ciepła dla systemów pokładowych. Co ważne, NGAP jest spadkobiercą doświadczeń z programu AETP, który celował w adaptacyjne jednostki napędowe jako potencjalne ulepszenie dla F-35, ale ostatecznie został wygaszony jako ścieżka modernizacji tej platformy. Technologie miały jednak nie zniknąć, a zasilić NGAP – już z myślą o samolocie 6. generacji.

Skala pieniędzy pokazuje, że to nie jest byle projekt. W styczniu 2025 roku ogłoszono bowiem podniesienie pułapu kontraktów dla obu producentów do 3,5 mld dolarów amerykańskich każdy, czyli łącznie 7 mld dolarów na prace prototypowe i pokrewne działania.

Myśliwiec F-47 w szczegółach. Co wiemy oficjalnie?

Sam F-47 dostał zielone światło formalnie 21 marca 2025 roku, a więc w momencie, gdy Departament Sił Powietrznych USA ogłosił przyznanie Boeingowi kontraktu EMD (Engineering and Manufacturing Development) dla “NGAD Platform – F-47”. W lutym 2026 roku Air & Space Forces Magazine cytował oficera odpowiedzialnego za program, podtrzymując harmonogram pierwszego lotu w 2028 roku. Ten sam tekst przypomina o promieniu bojowym przekraczającym 1000 mil morskich, czyli około 1852 km i prędkości powyżej Mach 2. W materiałach amerykańskiego lotnictwa miało też pojawiać się odniesienie do “ponad 2414 km/h”, ale pamiętajmy, że w praktyce Mach zależy od warunków atmosferycznych i wysokości.

Dlaczego to takie istotne? Bo ten jeden parametr tłumaczy sporą część filozofii projektu. W scenariuszu indo-pacyficznym problemem nie jest tylko walka powietrze-powietrze, ale sama specyfika teatru działań, która sumarycznie obejmuje odległości, bazowanie, tankowanie w powietrzu i narażenie tankowców. Tutaj właśnie wraca temat renderu z filmu o XA103. Jeśli ktoś projektuje samolot z myślą o zasięgu i “przetrwaniu” w strefie silnej obrony, to klasyczne kompromisy zaczynają wyglądać inaczej. Nacisk na gładkie, zintegrowane powierzchnie pod kątem obniżenia wykrywalności jest przewidywalny, ale samo pojawienie się canardów w takim układzie już nie, bo jest to element trudniejszy do pogodzenia z założeniami stealth, wymagający dopracowanej geometrii i sterowania.

Drugą warstwą NGAD jest to, że F-47 ma nie być samotnym myśliwcem w klasycznym sensie, tylko elementem “rodziny systemów”. W praktyce chodzi o założenie, że załogowa maszyna ma działać jako węzeł decyzyjny i sensoryczny, a obok niej pojawią się Collaborative Combat Aircraft, czyli bezzałogowce współpracujące, które mogą przenosić uzbrojenie, wykonywać rozpoznanie albo działać jako wabiki. To też tłumaczy, czemu w opowieści o “samolocie przyszłości” tak często wraca temat energii elektrycznej i chłodzenia. Jeśli platforma ma być węzłem sieci, to koszt energetyczny sensorów, łączności i przetwarzania rośnie, a to jest dokładnie ten obszar, w którym producenci silników próbują dziś sprzedawać przewagę adaptacyjnej architektury.

Czy to “prawdziwy” F-47 na nagraniu? Nie wiemy

Najsensowniejsza interpretacja nagrania jest taka, że wideo Pratt & Whitney nie ujawnia kształtu F-47, tylko pokazuje wiarygodnie wyglądającą koncepcję, która ma sprzedać historię o “silniku przyszłości”. Render jest więc tym samym poglądowy, a prawdziwy wygląd F-47 pozostaje nieznany. Jednocześnie to nie znaczy, że cały temat jest bezwartościowy. W programach myśliwców 6. generacji ich detale i tak zwykle wypływają okrężną drogą, bo przez wymagania, przez budżety, przez tempo prac czy też przez to, na co firmy kładą nacisk w oficjalnych materiałach. Dlatego nawet jeśli render jest tylko “ładną grafiką”, to mówi coś o priorytetach, które dziś uchodzą za najważniejsze, a sprowadzają się do zasięgu, energetyki, chłodzenia i sieciocentryczności. A jeśli F-47 ma wzbić się w powietrze w 2028 roku, to takie sygnały będą się pojawiać coraz częściej i to czasem w miejscach, w których nikt nie szukałby odpowiedzi.

